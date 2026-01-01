Che cos’è l’AutoML? Guida al machine learning automatizzato

Non è un’esagerazione dire che il machine learning ha cambiato il mondo. Insegnare alle macchine a pensare dando loro esempi da cui apprendere (dati) anziché regole pre-programmate (codice) ha aperto la strada a un’ampia gamma di applicazioni pratiche. Tutto, dai sistemi di diagnostica radiologica ai filtri antispam delle email fino ai veicoli semi-autonomi, è stato insegnato utilizzando il machine learning (ML).

Il machine learning è anche alla base dei large language model e delle applicazioni Gen AI. Tuttavia, la creazione e l’addestramento di modelli ML richiedono un notevole dispendio di tempo e risorse, oltre a ingenti investimenti in infrastrutture e grande esperienza nel campo dell’AI. È per questo che una nuova categoria di strumenti che automatizzano molti di questi processi, nota come AutoML (Automated Machine Learning), ha catturato l’attenzione di data scientist, ingegneri, analisti e utenti aziendali.

In questa guida spiegheremo che cos’è l’AutoML e come aiuta a colmare il gap di conoscenze tra i team di data science e gli utenti comuni, rendendo l’AI più scalabile e accessibile a tutti all’interno di un’azienda.