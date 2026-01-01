Qu’est-ce que l’AutoML ? Guide sur le machine learning automatisé

Voici les composants clés d’un pipeline d’AutoML :



Prétraitement des données

Lors de cette étape, la plateforme nettoie et prépare les données brutes. Elle gère les valeurs manquantes, supprime les valeurs anormales et convertit les types de données dans des formats adaptés aux algorithmes de machine learning, de façon à garantir la qualité et la concordance des données avant le début de l’entraînement des modèles.



Feature engineering

Ensuite, la plateforme transforme les données brutes : elle génère de nouvelles variables, code les données catégorielles, dimensionne les fonctionnalités numériques et sélectionne les features les plus pertinentes pour améliorer les prédictions des modèles.



Sélection de modèles

L’AutoML teste systématiquement plusieurs algorithmes de machine learning (arbres de décision, réseaux neuronaux ou méthodes d’ensemble, par exemple) pour identifier l’approche la plus adaptée à un jeu de données et à un problème spécifiques.



Entraînement

L’étape la plus importante consiste à alimenter le modèle avec de grandes quantités de données d’exemple (comme des milliers d’e-mails étiquetés « spam » ou « pas spam ») afin qu’il puisse apprendre à reconnaître les schémas et les relations au sein de ces données. Le modèle peut ensuite utiliser ces schémas appris pour faire des prédictions ou prendre des décisions sur des données jusqu’alors inconnues.



Modélisation d’ensemble

Cette étape consiste à entraîner différents modèles de machine learning sur le même jeu de données, puis à combiner leurs prédictions pour prendre une décision finale. La modélisation d’ensemble produit généralement des résultats plus précis et plus fiables qu’un modèle individuel, car elle réduit l’impact des faiblesses et des biais d’un modèle particulier.



Réglage des hyperparamètres

En réglant automatiquement les paramètres qui contrôlent l’apprentissage de chaque algorithme, comme les taux d’apprentissage, la profondeur des arbres ou les paramètres de régularisation, l’AutoML permet aux utilisateurs d’identifier la meilleure combinaison de paramètres.



Évaluation et validation

Les entreprises ont besoin d’un modèle capable de fonctionner de façon efficace sur des données jusqu’alors inconnues. Les procédures de test, telles que la validation croisée, collectent des indicateurs (exactitude, précision, rappel, etc.) tout en vérifiant les risques de surapprentissage ou « overfitting » (lorsqu’un modèle obtient de mauvais résultats sur des données en dehors de son ensemble d’entraînement) ou de biais.



Déploiement et surveillance

L’AutoML identifie automatiquement le modèle le plus performant à des fins de production et met en place des systèmes pour suivre ses performances au fil du temps. Cela permet de s’assurer que le modèle continue à fonctionner efficacement à mesure que les conditions réelles évoluent, afin d’éviter toute dérive du modèle et de déclencher un nouvel entraînement, si nécessaire.



Explicabilité technique

Dans la mesure du possible, les développeurs veulent pouvoir expliquer pourquoi un modèle a fait une prédiction particulière, afin d’éviter les modèles de type « boîte noire », où le processus de décision est totalement opaque. Les plateformes d’AutoML disposent souvent d’outils qui documentent l’ensemble du processus de modélisation, notamment la façon dont les données ont été prétraitées et la raison pour laquelle certains algorithmes ont été choisis.