¿Qué es el AutoML? Guía del aprendizaje automático automatizado

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Descubre qué es el AutoML, cómo funciona y cuál es su importancia. Conoce sus componentes y casos de uso principales, y cómo una plataforma de datos puede mejorar los flujos de trabajo de ML automatizado.
No exageramos al decir que el aprendizaje automático (machine learning, ML) ha cambiado el mundo. Enseñar a pensar a las máquinas poniéndoles ejemplos de cosas que quieres que aprendan (datos), en lugar de reglas programadas previamente (código), ha revelado una amplia gama de aplicaciones prácticas. Con el ML se ha enseñado de todo, desde calibrar sistemas de radiodiagnóstico hasta configurar filtros de spam para correos electrónicos y conducir vehículos semiautónomos.
El ML es también la base de los large language models (LLM) y de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) generativa que han surgido a partir de estos. Sin embargo, crear y entrenar modelos de ML consume mucho tiempo y recursos, por lo que requiere inversiones considerables en infraestructura y una amplia experiencia en IA. Esa es la razón por la que una nueva categoría de herramientas que automatiza muchos de estos procesos, conocida como AutoML, ha acaparado la atención de científicos de datos, ingenieros, analistas y usuarios empresariales.
En esta guía explicaremos qué es el AutoML y cómo ayuda a cubrir las carencias de conocimiento entre los equipos de ciencia de datos y los usuarios normales, de modo que la IA sea más escalable y accesible para toda la empresa.
El AutoML emplea software para gestionar automáticamente los pasos clave de la creación de un modelo de aprendizaje automático, como la selección de los algoritmos adecuados, el ajuste de los parámetros del modelo y la transformación de los datos sin procesar en un formato que el modelo entienda, un proceso conocido como ingeniería de características. Esto puede reducir de meses a días e incluso horas el tiempo que necesitan los ingenieros para crear un modelo simple. El AutoML democratiza la IA al permitir que usuarios de ámbitos como la sanidad, las finanzas y el marketing creen sus propios modelos sin necesidad de contar con una gran experiencia técnica.
A continuación, mostramos cinco formas en que el AutoML está cambiando las reglas de creación de modelos:
Estos son los componentes clave de un flujo de AutoML:
En esta etapa, la plataforma limpia y prepara los datos sin procesar ocupándose de los valores que faltan, eliminando los valores atípicos y convirtiendo tipos de datos en formatos adecuados para los algoritmos de aprendizaje automático, lo que garantiza la calidad y coherencia de los datos antes de que comience el entrenamiento de los modelos.
A continuación, la plataforma transforma los datos sin procesar mediante la generación de nuevas variables, la codificación de datos categóricos, la escalabilidad de características numéricas y la selección de las características más relevantes para mejorar las predicciones de los modelos.
El AutoML prueba sistemáticamente varios algoritmos de aprendizaje automático (como árboles de decisiones, redes neuronales o métodos conjuntos, también conocidos como métodos de ensemble) para identificar qué enfoque se adapta mejor al problema y el conjunto de datos concretos.
El paso fundamental consiste en proporcionar al modelo grandes cantidades de datos de ejemplo (como miles de correos electrónicos con las etiquetas “spam” o “no spam”) para que pueda aprender a reconocer patrones y relaciones en esos datos. Posteriormente, puede emplear esos patrones aprendidos para hacer predicciones o tomar decisiones sobre datos que no ha visto antes.
Este paso implica entrenar diferentes modelos de ML con el mismo conjunto de datos y, a continuación, combinar sus predicciones para llegar a una decisión final. El modelado conjunto suele producir resultados más precisos y sólidos que cualquier modelo individual al reducir el impacto de las debilidades y sesgos de un modelo en particular.
Al ajustar automáticamente la configuración que controla cómo aprende cada algoritmo (como las tasas de aprendizaje, la profundidad de los árboles o los parámetros de regularización), el AutoML permite a los usuarios identificar la mejor combinación de parámetros.
Las organizaciones necesitan un modelo que funcione con datos nuevos que no haya visto antes. Los procedimientos de prueba, como la validación cruzada, recopilan métricas como la exactitud, la precisión y la sensibilidad (recall), al tiempo que comprueban el sobreajuste (si un modelo presenta un rendimiento deficiente en los datos fuera de su conjunto de entrenamiento) o los sesgos.
El AutoML identificará automáticamente el modelo con el mejor rendimiento para su uso en producción y configurará sistemas que lleven un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. De ese modo se puede garantizar que los modelos sigan funcionando con eficacia a medida que cambian las condiciones reales, a fin de evitar la desviación de los modelos y de activar un nuevo entrenamiento según sea necesario.
Cuando sea posible, a los desarrolladores les convendrá poder explicar por qué un modelo hizo una predicción en concreto y evitar modelos de “caja negra” en los que el proceso de decisión es completamente opaco. Las plataformas de AutoML suelen incluir herramientas que documentan todo el proceso de modelado, entre lo que se incluye cómo se preprocesaron los datos y por qué se eligieron ciertos algoritmos.
Dado que prácticamente todos los sectores utilizan modelos de aprendizaje automático, el AutoML puede acelerar las iniciativas de ML de una organización en muchos ámbitos. A continuación, se muestran seis casos de uso comunes en los que el AutoML puede ayudar:
El AutoML ayuda a las empresas a crear modelos para analizar los datos de ventas históricos, los patrones estacionales y las tendencias del mercado. Las empresas pueden ajustar rápidamente el inventario, el personal y los presupuestos en función de estas predicciones automatizadas, sin necesidad de recurrir a un equipo de ciencia de datos.
Los bancos y procesadores de pagos utilizan el ML para identificar posibles transacciones fraudulentas en tiempo real. El AutoML permite a los analistas de fraudes y gestores de riesgos crear modelos con mayor rapidez para seguir el ritmo con el que evolucionan las tácticas de los estafadores.
Los servicios de suscripción y los proveedores de telecomunicaciones utilizan el ML para detectar a los clientes con probabilidades de cancelar su servicio, para así ponerse en contacto con estos y aplicar iniciativas de retención proactivas. La automatización permite a las empresas probar e implementar rápidamente nuevos modelos de abandono de clientes a medida que cambie el comportamiento de los clientes.
El aprendizaje automático ayuda a los proveedores sanitarios a analizar imágenes médicas, resultados de laboratorio y síntomas de pacientes para facilitar los diagnósticos y el tratamiento. A medida que se dispone de nuevos datos de pacientes y surge nueva investigación médica, el AutoML puede actualizar de forma continua los modelos existentes para garantizar que los pacientes reciban la mejor atención posible.
Los minoristas utilizan modelos para predecir la demanda de productos específicos en diferentes ubicaciones, lo que les ayuda a mantener existencias de los artículos adecuados en el momento oportuno. El AutoML puede ayudar a los negocios de retail a crear modelos para diferentes categorías de productos o ubicaciones de tiendas, y volver a entrenarlos automáticamente a medida que cambian las condiciones del mercado.
El AutoML permite a las plataformas de comercio electrónico y a los servicios de transporte compartido implementar modelos de precios dinámicos integrando de manera automática flujos de datos en tiempo real, así como experimentar rápidamente con diferentes estrategias de precios en diversos mercados, productos o áreas de servicio. Las organizaciones pueden maximizar sus ingresos sin necesidad de realizar frecuentes ajustes manuales de precios.
Las plataformas de AutoML presentan ventajas que son útiles para todas las empresas. Pueden acelerar el desarrollo de modelos, reducir los errores humanos, dejar tiempo a los científicos de datos para tareas más estratégicas y democratizar el acceso a la IA en toda la organización. No obstante, también sufren algunas limitaciones inherentes. Por ejemplo:
El AutoML tiende a aplicar enfoques estándar que pueden no captar aspectos únicos de problemas especializados, por lo que pueden pasar por alto soluciones personalizadas que los expertos en ese campo desarrollarían para sectores o casos de uso específicos.
Los sistemas de AutoML carecen de contexto empresarial y conocimientos especializados sobre sectores o ámbitos específicos, por lo que pueden obviar matices importantes que un experto humano sí podría captar, como patrones de negocio estacionales o limitaciones normativas.
Las plataformas de AutoML no pueden solucionar los problemas fundamentales de datos de baja calidad. Si los datos introducidos están sesgados, no están completos o son irrelevantes, los sistemas automatizados generarán resultados poco fiables.
Los usuarios avanzados pueden llegar a callejones sin salida al tratar de implementar técnicas especializadas, algoritmos personalizados o pasos de preprocesamiento complejos que no encajen en las capacidades automatizadas de la plataforma.
Aunque las plataformas de AutoML se encargan de la ingeniería de características básica, es posible que no creen características sofisticadas de dominios específicos que podrían mejorar significativamente el rendimiento del modelo.
Aunque una plataforma de AutoML pueda justificar cómo hace predicciones un modelo de ML sencillo, los modelos conjuntos complejos pueden ser mucho más difíciles de interpretar o explicar. Por eso no son adecuados para aplicaciones que requieren altos niveles de transparencia, como diagnósticos sanitarios o aprobaciones de préstamos.
Muchas plataformas de AutoML son costosas y generan dependencias en sistemas propios, lo que dificulta el traslado de modelos a diferentes entornos o su mantenimiento independiente.
Estas limitaciones explican por qué el AutoML funciona mejor como herramienta para mejorar la experiencia humana, en lugar de sustituirla por completo.
El AutoML democratiza el aprendizaje automático al permitir a expertos de todos los sectores crear sofisticados modelos predictivos sin conocimientos técnicos, reducir meses de desarrollo a tan solo días y acelerar drásticamente la adopción de la IA empresarial.
Las plataformas de AutoML pueden probar sistemáticamente cientos de combinaciones de algoritmos para identificar los que generan resultados más fiables. Las plataformas también aplican prácticas recomendadas coherentes para la validación y evaluación, lo que reduce los errores humanos que pueden comprometer el rendimiento del modelo.
Sin embargo, los equipos también deben tener en cuenta las limitaciones del AutoML, como la falta de contexto de áreas especializadas, posibles problemas de interpretabilidad y una gran dependencia de la calidad de los datos.
Cuando el AutoML se implementa prestando la debida atención a la gobernanza de datos, la infraestructura de calidad y la supervisión humana, puede ser una potente herramienta que amplifique los conocimientos humanos y facilite a las organizaciones escalar las iniciativas de IA en toda su empresa.
El aprendizaje automático es un campo amplio en el que se enseña a los ordenadores a aprender patrones a partir de datos y a hacer predicciones. El AutoML automatiza las tareas complejas y laboriosas del aprendizaje automático, como la selección de algoritmos y el ajuste de parámetros. En esencia, el aprendizaje automático es la ciencia y el AutoML es un conjunto de herramientas automatizadas que hace que estos modelos sean accesibles para personas que no son científicas.
MLOps se centra en los aspectos operativos de la implementación, la supervisión y el mantenimiento de modelos de aprendizaje automático en entornos de producción. El AutoML automatiza el desarrollo y entrenamiento iniciales de estos modelos. Aunque el AutoML te ayuda a crear modelos con rapidez, MLOps se asegura de que funcionen de forma fiable en aplicaciones reales y de que sigan rindiendo correctamente aunque las condiciones cambien.
Los principales proveedores de tecnología, como Amazon, Google y Microsoft, ofrecen plataformas de AutoML en sus carteras de nube. Otras empresas como DataRobot, H20.ai e IBM Watson también proporcionan herramientas similares. Además, las empresas pueden sacar partido a las bibliotecas de código abierto gratuitas de Python, como Auto-sklearn y TPOT, que automatizan los flujos de trabajo de scikit-learn con un control total sobre la personalización.
El AutoML está evolucionando para integrarse con modelos fundamentales y LLM, por lo que los usuarios pueden ajustar modelos previamente entrenados en lugar de crearlos desde cero. Están surgiendo herramientas de AutoML de dominios específicos para especialidades como la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la previsión de series temporales. Además, las plataformas modernas de AutoML se están centrando en mayor medida en la explicabilidad, las consideraciones éticas de la IA y los enfoques híbridos que combinan procesos automatizados con la experiencia y la supervisión humanas.