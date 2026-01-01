¿Qué es el AutoML? Guía del aprendizaje automático automatizado

Estos son los componentes clave de un flujo de AutoML:



Preprocesamiento de datos

En esta etapa, la plataforma limpia y prepara los datos sin procesar ocupándose de los valores que faltan, eliminando los valores atípicos y convirtiendo tipos de datos en formatos adecuados para los algoritmos de aprendizaje automático, lo que garantiza la calidad y coherencia de los datos antes de que comience el entrenamiento de los modelos.



Ingeniería de características

A continuación, la plataforma transforma los datos sin procesar mediante la generación de nuevas variables, la codificación de datos categóricos, la escalabilidad de características numéricas y la selección de las características más relevantes para mejorar las predicciones de los modelos.



Selección de modelos

El AutoML prueba sistemáticamente varios algoritmos de aprendizaje automático (como árboles de decisiones, redes neuronales o métodos conjuntos, también conocidos como métodos de ensemble) para identificar qué enfoque se adapta mejor al problema y el conjunto de datos concretos.



Entrenamiento

El paso fundamental consiste en proporcionar al modelo grandes cantidades de datos de ejemplo (como miles de correos electrónicos con las etiquetas “spam” o “no spam”) para que pueda aprender a reconocer patrones y relaciones en esos datos. Posteriormente, puede emplear esos patrones aprendidos para hacer predicciones o tomar decisiones sobre datos que no ha visto antes.



Modelado conjunto

Este paso implica entrenar diferentes modelos de ML con el mismo conjunto de datos y, a continuación, combinar sus predicciones para llegar a una decisión final. El modelado conjunto suele producir resultados más precisos y sólidos que cualquier modelo individual al reducir el impacto de las debilidades y sesgos de un modelo en particular.



Ajuste de hiperparámetros

Al ajustar automáticamente la configuración que controla cómo aprende cada algoritmo (como las tasas de aprendizaje, la profundidad de los árboles o los parámetros de regularización), el AutoML permite a los usuarios identificar la mejor combinación de parámetros.



Evaluación y validación

Las organizaciones necesitan un modelo que funcione con datos nuevos que no haya visto antes. Los procedimientos de prueba, como la validación cruzada, recopilan métricas como la exactitud, la precisión y la sensibilidad (recall), al tiempo que comprueban el sobreajuste (si un modelo presenta un rendimiento deficiente en los datos fuera de su conjunto de entrenamiento) o los sesgos.



Implementación y supervisión

El AutoML identificará automáticamente el modelo con el mejor rendimiento para su uso en producción y configurará sistemas que lleven un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. De ese modo se puede garantizar que los modelos sigan funcionando con eficacia a medida que cambian las condiciones reales, a fin de evitar la desviación de los modelos y de activar un nuevo entrenamiento según sea necesario.



Explicabilidad de la ingeniería

Cuando sea posible, a los desarrolladores les convendrá poder explicar por qué un modelo hizo una predicción en concreto y evitar modelos de “caja negra” en los que el proceso de decisión es completamente opaco. Las plataformas de AutoML suelen incluir herramientas que documentan todo el proceso de modelado, entre lo que se incluye cómo se preprocesaron los datos y por qué se eligieron ciertos algoritmos.