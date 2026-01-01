O que é o AutoML?Um guia para o aprendizado de máquina automatizado

Estes são os principais componentes de um pipeline de AutoML:

Processamento prévio de dados

Nesta etapa, a plataforma limpa e prepara os dados brutos, processando valores ausentes, removendo valores atípicos e convertendo tipos de dados em formatos adequados para algoritmos de aprendizado de máquina, garantindo a qualidade e a consistência dos dados antes do início do treinamento do modelo.

Engenharia de recursos

Em seguida, a plataforma transforma os dados brutos gerando novas variáveis, codificando dados categóricos, ajustando a escala de recursos numéricos e selecionando os recursos mais relevantes para aprimorar as previsões do modelo.

Seleção de modelos

O AutoML testa sistematicamente vários algoritmos de aprendizado de máquina [como árvores de decisão, redes neurais ou métodos de aprendizado em conjunto (ensemble method)] para identificar qual abordagem funciona melhor para o conjunto de dados e o problema específicos.

Treinamento

A etapa mais essencial é fornecer ao modelo grandes volumes de dados de exemplo (como milhares de emails rotulados como "spam" ou "não spam"), para que ele possa aprender a reconhecer padrões e relações dentro desses dados. Em seguida, ele pode usar esses padrões aprendidos para fazer previsões ou tomar decisões sobre dados nunca vistos antes.

Modelagem em conjunto

Esta etapa envolve o treinamento de diferentes modelos de aprendizado de máquina no mesmo conjunto de dados e, em seguida, a combinação de suas previsões para chegar a uma decisão final. A modelagem em conjunto (em inglês, ensemble modeling) normalmente produz resultados mais precisos e eficazes do que qualquer modelo individual, reduzindo o impacto dos pontos fracos e biases (desvios) de um modelo específico.

Ajuste de hiperparâmetros

Ao ajustar automaticamente as configurações que controlam como cada algoritmo aprende, como taxas de aprendizagem, profundidades de árvore ou parâmetros de regularização, o AutoML permite que os usuários identifiquem a melhor combinação de parâmetros.

Avaliação e validação

As organizações precisam que um modelo funcione bem com dados novos e desconhecidos. Procedimentos de teste, como a validação cruzada, coletam métricas como exatidão, precisão e recuperação, ao mesmo tempo em que verificam sobreajuste (quando um modelo apresenta baixo desempenho em dados fora do conjunto de treinamento) ou bias.

Implementação e monitoramento

O AutoML identifica automaticamente o modelo com melhor resultado para uso em produção e configura sistemas para monitorar seu desempenho ao longo do tempo. Isso ajuda a garantir que os modelos continuem funcionando de maneira eficaz à medida que as condições reais mudam, evitando desvios do modelo e acionando o retreinamento conforme necessário.

Explicabilidade da engenharia

Sempre que possível, os desenvolvedores devem ser capazes de explicar por que um modelo fez determinada previsão, evitando modelos "caixa-preta", nos quais o processo de decisão é totalmente vago. As plataformas de AutoML geralmente vêm com ferramentas que documentam todo o processo de modelagem, incluindo como os dados foram processados previamente e por que determinados algoritmos foram escolhidos.