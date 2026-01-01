Eine typische AutoML-Pipeline automatisiert den gesamten ML-Prozess, der oft folgende Schritte umfasst:

Vorverarbeitung der Daten

In dieser Phase bereinigt die Plattform die Rohdaten und bereitet sie vor. Sie kümmert sich um fehlende Werte, entfernt Ausreißer und wandelt die Datentypen in Formate um, die für die ML-Algorithmen geeignet sind. So wird die Qualität und Konsistenz der Daten gewährleistet, bevor das Modelltraining beginnt.

Feature Engineering

Als Nächstes wandelt die Plattform die Rohdaten um. Dabei generiert sie neue Variablen, codiert kategorische Daten, skaliert numerische Features und wählt die relevantesten Features aus, um die Modellprognosen zu verbessern.

Modellauswahl

AutoML testet systematisch mehrere ML-Algorithmen (z. B. Entscheidungsbäume, neuronale Netze oder Ensemble-Methoden), um herauszufinden, welcher Ansatz für ein bestimmtes Dataset und Problem am besten geeignet ist.

Training

Bei diesem wichtigsten Schritt wird das Modell mit großen Mengen an Beispieldaten gefüttert (z. B. Tausende von E-Mails, die als „Spam“ oder „kein Spam“ gekennzeichnet sind). So kann das Modell lernen, Muster und Beziehungen innerhalb dieser Daten zu erkennen. Anschließend kann das Modell auf Grundlage dieser gelernten Muster Entscheidungen über neue, unbekannte Daten treffen, die nicht Teil der Trainingsdaten waren.

Ensemble-Modellentwicklung

Bei diesem Schritt werden verschiedene ML-Modelle mit demselben Dataset trainiert und anschließend die resultierenden Prognosen kombiniert, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Die Ensemble-Modellentwicklung liefert in der Regel genauere und zuverlässigere Ergebnisse als einzelne Modelle, da bei diesem Ansatz die Auswirkungen der Schwächen und des Bias eines bestimmten Modells reduziert werden.



Anpassung der Hyperparameter

Durch die automatische Optimierung der Einstellungen, die steuern, wie ein Algorithmus lernt – z. B. Lernraten, Baumtiefen oder Regularisierungsparameter –, können Nutzende mit AutoML die beste Kombination von Parametern ermitteln.

Bewertung und Validierung

Unternehmen brauchen ein Modell, das gut mit neuen, unbekannten Daten funktioniert. Bei Testverfahren wie der Kreuzvalidierung werden Kennzahlen wie Genauigkeit, Präzision und Sensitivität (Recall) erfasst. Gleichzeitig werden Modelle auf Überanpassung (bei der ein Modell bei Daten außerhalb seines Trainingssets schlecht abschneidet) oder Bias geprüft.

Bereitstellung und Überwachung

AutoML ermittelt automatisch das leistungsstärkste Modell für die Produktion und richtet Systeme ein, um die Performance im Laufe der Zeit zu verfolgen. So wird sichergestellt, dass Modelle auch dann noch effektiv funktionieren, wenn sich die realen Bedingungen ändern, indem ein Leistungsabfall des Modells vermieden und bei Bedarf ein neues Training eingeleitet wird.

Technische Erklärbarkeit

Wenn möglich, wollen Entwicklerteams erklären können, warum ein Modell eine bestimmte Prognose getroffen hat, und „Blackbox“-Modelle vermeiden, bei denen der Entscheidungsprozess völlig undurchsichtig ist. AutoML-Plattformen werden oft mit Tools geliefert, die die gesamte Modellentwicklung dokumentieren, einschließlich der Art und Weise, wie die Daten vorverarbeitet wurden und warum bestimmte Algorithmen ausgewählt wurden.