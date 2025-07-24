AI per la business intelligence: vantaggi e casi d’uso

La business intelligence (BI) è un motore per i processi decisionali strategici, che fornisce alle organizzazioni tecnologie e procedure per raccogliere, organizzare, analizzare e visualizzare i propri dati in modo sistematico.

L’intelligenza artificiale potenzia la business intelligence per consentire a qualsiasi utente di analizzare i dati senza bisogno di conoscere a fondo SQL, il linguaggio degli analytics e dei database in cui sono archiviati i dati. Grazie all’AI, gli utenti possono interagire con interfacce conversazionali che semplificano l’esplorazione, la visualizzazione e il reporting dei dati, democratizzando gli insight così ottenuti.