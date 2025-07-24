AI per la business intelligence: vantaggi e casi d’uso
Integrare l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro di business intelligence per consentire agli utenti aziendali di ottenere insight sui dati in modalità self‑service utilizzando funzionalità text‑to‑SQL avanzate (note anche come RAG per i dati strutturati)
- Presentazione
- Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’AI per la business intelligence?
- Quali sono alcuni casi d’uso generali dell’AI per la business intelligence?
- Come si può utilizzare l’AI per la business intelligence nei dipartimenti di un’azienda?
- In che modo Snowflake aiuta a sfruttare l’AI per la business intelligence
- Clienti
- Risorse sull’AI per la business intelligence
Presentazione
La business intelligence (BI) è un motore per i processi decisionali strategici, che fornisce alle organizzazioni tecnologie e procedure per raccogliere, organizzare, analizzare e visualizzare i propri dati in modo sistematico.
L’intelligenza artificiale potenzia la business intelligence per consentire a qualsiasi utente di analizzare i dati senza bisogno di conoscere a fondo SQL, il linguaggio degli analytics e dei database in cui sono archiviati i dati. Grazie all’AI, gli utenti possono interagire con interfacce conversazionali che semplificano l’esplorazione, la visualizzazione e il reporting dei dati, democratizzando gli insight così ottenuti.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’AI per la business intelligence?
La business intelligence potenziata dall’AI può aiutare le organizzazioni a diventare più efficienti e a prendere decisioni data‑driven in ogni ambito. Ecco alcuni vantaggi chiave:
- Consentire agli utenti aziendali di eseguire analisi dei dati in modalità self‑service tramite interfacce conversazionali, senza bisogno di conoscere SQL
- Maggiore flessibilità nelle query. Le dashboard tradizionali sono rigide e costringono gli sviluppatori a modificarle per porre nuove domande. L’intelligenza artificiale offre una maggiore flessibilità, consentendo agli utenti di interrogare data set di grandi dimensioni senza richiedere altrettante risorse aggiuntive.
- Analisi dei dati complesse più rapide. Gli utenti possono fare domande, ricevere le risposte rapidamente e quindi porre ulteriori domande di approfondimento, senza dover attendere che vengano generati report tra un ciclo e l’altro. Questa iterazione rapida self‑service aiuta a ricavare insight data‑driven per i processi decisionali.
- Estrazione, preparazione e pulizia automatizzate dei dati. Utilizzando gli output delle funzionalità text‐to‐SQL, la tecnologia su cui si basa l’AI per la business intelligence, i team possono utilizzare le query SQL così generate per preparare e pulire i dati più rapidamente e fornire tabelle curate che consentiranno agli utenti aziendali di ottenere risposte affidabili.
- Dashboard basate sull’AI. L’intelligenza artificiale può generare utili riassunti e creare resoconti a partire dalle visualizzazioni dei dati, facilitando e accelerando i processi decisionali basati sui dati così interpretati. Inoltre, i modelli AI possono prevedere trend e risultati futuri sulla base di dati storici e indicatori attuali.
Quali sono alcuni casi d’uso generali dell’AI per la business intelligence?
Con i rapidi progressi della Gen AI, l’augmentation della BI è diventata uno strumento utile in molti sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Ecco alcuni scopi per cui può essere utilizzata da team di varia natura:
- Democratizzazione degli insight. Questa tecnologia può ridurre la dipendenza dagli analisti e da altri sviluppatori SQL per ottenere risposte alle domande ad hoc degli utenti, soprattutto quelli non tecnici, quando queste non sono disponibili nelle dashboard o in altri strumenti analitici self‑service meno flessibili.
- Processi decisionali più data‑driven. Grazie alla disponibilità di insight e risposte in tempo reale, e alla possibilità di iterare le domande con scenari “what if” o con successive domande di approfondimento, gli utenti aziendali possono prendere decisioni più data‑driven senza bisogno di diventare esperti tecnici.
- Customer 360. L’intelligenza artificiale può consentire analisi dei dati dei clienti più interattive o in modalità self‑service, ed estrarre dati strutturati e insight da fonti di dati dei clienti non strutturati.
- Insight sui comportamenti dei clienti. L’AI può produrre business intelligence monitorando le azioni dei concorrenti, i prezzi e i risultati dei sondaggi sui clienti e identificando potenziali lacune per competere in modo più efficace.
Come si può utilizzare l’AI per la business intelligence nei dipartimenti di un’azienda?
L’AI per la business intelligence può essere utile in tutti i settori, in particolare in alcuni dipartimenti di un’organizzazione. Ecco alcuni esempi.
Operazioni della supply chain
Le soluzioni di BI potenziate dall’intelligenza artificiale migliorano le operazioni della supply chain rilevando anomalie nei dati della supply chain per identificare tempestivamente i problemi, analizzando sorgenti dati alternative come le immagini satellitari per prevedere i colli di bottiglia, e migliorando la previsione della domanda e il coordinamento della logistica sulla base dei dati storici.
Marketing
Un’interfaccia basata sul linguaggio naturale può consentire a più esperti di marketing di agire sulla base dei dati, e i dati Customer 360 possono aiutarli a comprendere meglio le prestazioni delle campagne e il sentiment nei confronti dei prodotti.
Analisi dei dati
L’AI generativa può automatizzare la generazione di codice SQL, riducendo il tempo che i data analyst devono dedicare alla programmazione e consentendo agli utenti non tecnici di accedere a più insight. Può anche convalidare e correggere il codice SQL per migliorare la qualità e l’efficienza. Le funzionalità text‐to‐SQL possono generare analisi dei clienti, creare report o monitorare i KPI a partire da input di testo, senza bisogno di formulare query SQL complesse, contribuendo a supportare e diffondere ricchi data set di BI in tutta l’organizzazione.
Operazioni aziendali
L’AI può fornire analisi dei dati ad hoc ai team di progetto attraverso le applicazioni che utilizzano ogni giorno, rimuovendo ostacoli come la necessità di attendere che i team dati forniscano report personalizzati.
Vendite
Il team di vendita può utilizzare un’interfaccia per gestire la pipeline e analizzare l’impatto della concorrenza sulle vendite.
In che modo Snowflake aiuta a sfruttare l’AI per la business intelligence
L’AI Data Cloud Snowflake fornisce l’infrastruttura dati e AI e i servizi necessari per sviluppare ed eseguire soluzioni di business intelligence potenziate dall’AI con funzionalità come Snowflake Copilot e Snowflake Cortex Analyst.
Business intelligence affidabile quando ne hai bisogno
Parla con i tuoi dati aziendali (strutturati) utilizzando Cortex Analyst2. Ottieni risposte in modalità self‑service dalle tabelle analitiche, come le transazioni di vendita, senza scrivere SQL grazie al servizio text‑to‑SQL Cortex Analyst. Con un’accuratezza leader di settore, prossima al 90%, Cortex Analyst consente di generare risposte affidabili per gli utenti aziendali fornendo la base per l’esecuzione della RAG sui dati strutturati. Grazie alla sua pratica e scalabile API REST, i team dati possono integrare Cortex Analyst in qualsiasi applicazione aziendale. Scopri come Linqto accelera lo sviluppo di app conversazionali con Snowflake.
Accelera lo sviluppo per analisti e data engineer con Snowflake Copilot
È sufficiente porre domande sui dati in linguaggio naturale e Copilot genera automaticamente le query SQL corrispondenti, ti aiuta a correggere le query SQL per renderle più efficienti o ti assiste nella ricerca dei dati e della documentazione giusti per il flusso di sviluppo, il tutto senza bisogno di scrivere query complesse. Questa funzionalità completa semplifica il flusso di lavoro e consente di svolgere analisi dei dati di alta qualità.
Integra i report storici con insight predittivi utilizzando Snowflake ML
Sviluppa e distribuisci modelli AI predittivi per le prestazioni finanziarie, l’abbandono dei clienti, i guasti delle apparecchiature e altro ancora con una soluzione completa Snowflake ML per lo sviluppo di modelli personalizzati che include Notebooks, Feature Store e Model Registry.
In che modo i clienti Snowflake utilizzano l’AI per la business intelligence
I clienti Snowflake risparmiano tempo, aumentano la produttività e riducono i costi utilizzando l’AI per la business intelligence in Snowflake.
Risorse sull’AI per la business intelligence
¹Private Preview, ²Public Preview, ³Disponibile a breve