L’IA dans la Business Intelligence : Avantages et cas d’usage
Intégration de l’IA dans les flux de travail de Business Intelligence afin que les utilisateurs métiers puissent exploiter les informations contenues dans les données via un outil avancé de text-to-SQL (également appelé RAG pour les données structurées)
- Présentation
- En quoi consiste l’IA pour la Business Intelligence ?
- Quels sont les avantages de l’IA dans le cadre de la Business Intelligence ?
- Quels sont les cas d’usage généraux de l’IA pour la Business Intelligence ?
- Comment les services peuvent-ils utiliser l’IA pour la Business Intelligence ?
- Comment Snowflake contribue à l’IA pour la Business Intelligence
- Clients
- Ressources sur l’IA pour la Business Intelligence
Présentation
La Business Intelligence (BI) est un moteur qui facilite la prise de décisions stratégiques. Elle offre aux entreprises la technologie et les processus nécessaires pour collecter, organiser, analyser et visualiser leurs données de manière systématique.
L’intelligence artificielle améliore la BI afin que tout utilisateur puisse analyser des données sans avoir à maîtriser le langage SQL, le langage d’analyse et des bases de données où les données sont stockées. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec des interfaces conversationnelles qui simplifient l’exploration, la visualisation et la création de rapports sur les données, ce qui démocratise l’accès aux informations.
Quels sont les avantages de l’IA dans le cadre de la Business Intelligence ?
La Business Intelligence augmentée par l’IA permet aux entreprises de gagner en efficacité et de prendre des décisions davantage basées sur les données. Voici quelques-uns de ses avantages clés :
- Autonomisation des utilisateurs métiers grâce à l’analyse des données en libre-service via des interfaces conversationnelles, sans nécessiter de connaissances en SQL.
- Requêtes plus flexibles : les tableaux de bord traditionnels sont rigides et nécessitent que les développeurs effectuent des modifications pour poser de nouvelles questions. L’IA offre une flexibilité accrue, qui permet aux utilisateurs de poser des questions sur de grands jeux de données sans recourir à de nombreuses ressources supplémentaires.
- Analyses complexes plus rapides : les utilisateurs peuvent poser des questions, recevoir rapidement des réponses, puis rebondir dessus sans avoir à attendre entre les cycles pour obtenir des rapports. Cette itération rapide en libre-service facilite une prise de décision fondée sur les données.
- Extraction, préparation et nettoyage automatisés des données : les résultats du text-to-SQL, la technologie sous-jacente qui alimente l’IA pour la BI, permettent aux équipes de se servir des requêtes SQL générées pour préparer et nettoyer les données plus rapidement. Ainsi, les utilisateurs métiers bénéficient de tables organisées sur lesquelles s’appuyer pour obtenir des réponses fiables.
- Tableaux de bord alimentés par l’IA : l’IA peut générer des résumés pertinents et créer des narratifs à partir de visualisations de données, afin de faciliter et d’accélérer la prise de décision sur la base de ces données interprétées. En outre, les modèles d’IA peuvent prévoir les tendances et les résultats futurs à partir des données historiques et des indicateurs actuels.
Quels sont les cas d’usage généraux de l’IA pour la Business Intelligence ?
Avec les progrès rapides de l’IA générative, l’augmentation de la BI est devenue un outil précieux dans de nombreux systèmes alimentés par l’IA. Voici quelques exemples d’utilisation au sein des équipes :
- Démocratisation des informations : réduction de la dépendance vis-à-vis des analystes et autres développeurs SQL pour obtenir des réponses aux questions ponctuelles que pourraient avoir les utilisateurs (en particulier les utilisateurs non techniques) et qui ne sont pas disponibles sur les tableaux de bord ou d’autres outils d’analyse en libre-service plus rigides.
- Renforcement de la prise de décision basée sur les données : les utilisateurs métiers peuvent prendre des décisions davantage basées sur les données, même sans expertise technique, grâce à des informations et des réponses en temps réel à leurs questions, et à la possibilité d’itérer sur ces questions avec des scénarios hypothétiques ou des questions similaires.
- Vision à 360 degrés des clients : amélioration de l’interactivité et de l’analyse en libre-service des données clients, et extraction de données structurées et d’informations à partir de sources de données clients non structurées.
- Informations sur le comportement des clients : l’IA peut contribuer à la Business Intelligence par la surveillance des actions des concurrents, des prix et des résultats d’enquêtes auprès des clients, et l’identification des lacunes potentielles pour être plus compétitif.
Comment les services peuvent-ils utiliser l’IA pour la Business Intelligence ?
L’IA pour la BI peut également être utile dans tous les secteurs, en particulier dans certains services d’une entreprise. Voici quelques exemples :
Opérations de la supply chain
Les solutions de BI augmentée par l’IA améliorent les opérations de la supply chain par la détection des anomalies dans les données de cette dernière afin d’identifier les problèmes à un stade précoce, l’analyse de sources de données alternatives telles que l’imagerie satellite pour prévoir les goulots d’étranglement, et l’amélioration des prévisions de la demande et de la coordination logistique sur la base des données historiques.
Marketing
Une interface de langage naturel permet à un plus grand nombre de spécialistes du marketing d’être data-driven, tandis que les données clients à 360 degrés offrent une meilleure compréhension des performances des campagnes et des opinions à l’égard des produits.
Analyse de données
L’IA générative contribue à automatiser la génération de code SQL, ce qui réduit le temps de codage des analystes de données et donne aux utilisateurs non techniques accès à davantage d’informations. Elle se charge également de valider et de corriger le code SQL afin d’en améliorer la qualité et l’efficacité. Les fonctionnalités de text-to-SQL permettent de générer des analyses clients, de créer des rapports ou de suivre des KPI à partir de texte sans avoir recours à des requêtes SQL complexes, ce qui contribue à alimenter et à diffuser des jeux de données de BI enrichis à l’échelle de l’entreprise.
Opérations stratégiques
Offrez aux équipes chargées des projets la possibilité d’effectuer des analyses ad hoc via les applications qu’elles utilisent quotidiennement, sans rencontrer d’obstacles tels que l’attente de rapports personnalisés fournis par les équipes data.
Ventes
Fournissez à votre équipe commerciale une interface de gestion des pipelines et d’analyse de l’impact de la concurrence sur les ventes.
Comment Snowflake contribue à l’IA pour la Business Intelligence
L'AI Data Cloud de Snowflake vous offre l’infrastructure et les services de données et d’IA nécessaires pour créer et exécuter des solutions de Business Intelligence augmentée par l’IA, avec des fonctionnalités telles que Snowflake Copilot et Snowflake Cortex Analyst.
Une Business Intelligence fiable, disponible lorsque vous en avez réellement besoin
Interagissez avec les données (structurées) de votre entreprise à l’aide de Cortex Analyst2 : obtenez des réponses en libre-service provenant de tables analytiques telles que les transactions de vente sans avoir à saisir de code SQL grâce au service text-to-SQL de Cortex Analyst. Avec une précision de pointe d’environ 90 %, Cortex Analyst constitue la base idéale pour générer des réponses fiables pour les utilisateurs métiers, ce qui permet de jeter les fondements de la RAG sur des données structurées. Grâce à son API REST pratique et évolutive, les équipes data peuvent intégrer Cortex Analyst à n’importe quelle application métier. Découvrez comment Linqto accélère le développement d’applications conversationnelles avec Snowflake.
Développement accéléré pour les analystes et les data engineers avec Snowflake Copilot
Il vous suffit de poser vos questions sur les données à Copilot en anglais courant. Ce dernier génère les requêtes SQL correspondantes, vous aide à les nettoyer pour les optimiser ou à trouver les données et la documentation adéquates pour le flux de développement, sans avoir à écrire de requêtes complexes. Cette fonctionnalité complète simplifie votre flux de travail et permet des analyses de données de haute qualité.
Vos rapports historiques augmentés grâce à des informations prédictives à l’aide de Snowflake ML
Développez et déployez des modèles d’IA prédictive tels que des prévisions, notamment sur la perte de clientèle ou la défaillance d’actifs, à l’aide d’une solution complète Snowflake ML pour le développement de modèles personnalisés qui comprend des notebooks, un Feature Store et un Model Registry.
Comment les clients Snowflake utilisent l’IA pour la Business Intelligence
Concrètement, les clients Snowflake font gagner du temps à leurs équipes, augmentent leur productivité et réduisent leurs coûts en utilisant l’IA pour la BI dans Snowflake.
Ressources sur l’IA pour la Business Intelligence
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