L’IA dans la Business Intelligence : Avantages et cas d’usage

La Business Intelligence (BI) est un moteur qui facilite la prise de décisions stratégiques. Elle offre aux entreprises la technologie et les processus nécessaires pour collecter, organiser, analyser et visualiser leurs données de manière systématique.

L’intelligence artificielle améliore la BI afin que tout utilisateur puisse analyser des données sans avoir à maîtriser le langage SQL, le langage d’analyse et des bases de données où les données sont stockées. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec des interfaces conversationnelles qui simplifient l’exploration, la visualisation et la création de rapports sur les données, ce qui démocratise l’accès aux informations.