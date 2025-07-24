비즈니스 인텔리전스(BI)는 전략적 의사 결정을 촉진하는 엔진 역할을 수행하며, 조직이 체계적인 방식으로 데이터를 수집, 구성, 분석 및 시각화할 수 있는 기술과 프로세스를 제공합니다.

인공지능(AI)은 BI를 보강하여, 데이터가 저장된 데이터베이스 및 분석에 사용되는 언어인 SQL 작성 능숙도와 관계없이 누구나 데이터를 분석할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 사용자들은 데이터 탐색, 시각화 및 보고를 간소화하는 대화형 인터페이스와 상호작용할 수 있으며, 그 결과 모두에게 데이터 인사이트가 민주화됩니다.