ビジネスインテリジェンスにおけるAI：メリットとユースケース

ビジネスインテリジェンス（BI）は、戦略的な意思決定を促進するエンジンです。組織は、データを収集、編成、分析、可視化するためのテクノロジーとプロセスを体系的に利用できます。

アナリティクスやデータが保存されるデータベースの言語であるSQLの記述に精通していないユーザーでも、データを分析できるように、人工知能がBIを強化しています。つまり、データ探索、可視化、レポート作成を合理化する直感的な対話型インターフェイスを通じて、データインサイトをすべての人が得られるように民主化します。