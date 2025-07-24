La IA en la inteligencia empresarial: Ventajas y casos de uso
Integrar la inteligencia artificial (IA) en los flujos de trabajo de inteligencia empresarial (BI) permite a los usuarios empresariales obtener por sí mismos información de los datos mediante la función avanzada text-to-SQL (proceso que se conoce también como generación aumentada por recuperación, RAG, para los datos estructurados).
- Descripción general
- ¿Qué ventajas ofrece el uso de la IA para la inteligencia empresarial?
- Algunos casos de uso generales de la IA para la inteligencia empresarial
- ¿Cómo pueden los departamentos utilizar la IA para la inteligencia empresarial?
- ¿Cómo Snowflake contribuye a la IA para la inteligencia empresarial?
- Clientes
- Recursos de IA para la inteligencia empresarial
Descripción general
La inteligencia empresarial (BI) es un motor que impulsa la toma de decisiones estratégicas y proporciona a las organizaciones tecnología y procesos para recopilar, organizar, analizar y visualizar sus datos de forma sistemática.
La inteligencia artificial (IA) enriquece la BI para que cualquiera pueda analizar datos sin ser experto en código SQL, el lenguaje de las analíticas y de las bases de datos donde se almacenan los datos. De esa forma, los usuarios pueden interactuar con interfaces conversacionales que optimizan la exploración, visualización y elaboración de informes de datos, lo que democratiza el acceso a la información.
¿Qué ventajas ofrece el uso de la IA para la inteligencia empresarial?
La inteligencia empresarial enriquecida con IA puede ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y a tomar decisiones basadas en datos en todos los ámbitos. Estas son algunas ventajas clave:
- Mayor flexibilidad para los usuarios empresariales: Pueden hacer análisis de datos de forma autónoma mediante interfaces conversacionales, sin necesidad de tener conocimientos de SQL.
- Consultas más flexibles: Los paneles de control tradicionales son rígidos y requieren que los desarrolladores hagan cambios si quieren plantear nuevas preguntas. La IA ofrece una mayor flexibilidad para que los usuarios puedan formular preguntas sobre grandes conjuntos de datos sin tantos recursos adicionales.
- Análisis complejos más rápidos: Los usuarios pueden hacer preguntas, recibir respuestas al instante y, a continuación, formular preguntas adicionales sin tener que esperar entre los ciclos de generación de informes. Esta rápida iteración de autoservicio ayuda a obtener información basada en datos para tomar decisiones.
- Extracción, preparación y limpieza de datos automatizadas: Al usar los resultados de la función text-to-SQL, la tecnología que impulsa la IA aplicada a la BI, los equipos pueden emplear consultas SQL generadas para preparar y limpiar datos más rápido, y así ofrecer tablas curadas para que los usuarios empresariales obtengan respuestas fiables.
- Paneles de control impulsados por IA: La IA puede generar resúmenes útiles y elaborar relatos a partir de visualizaciones de datos, lo que facilita y acelera la toma de decisiones basadas en los datos interpretados. Además, los modelos de IA pueden predecir tendencias y resultados futuros basándose en datos históricos e indicadores actuales.
Algunos casos de uso generales de la IA para la inteligencia empresarial
Con el rápido avance de la IA generativa, el enriquecimiento de la BI se ha convertido en una herramienta útil de muchos sistemas basados en IA. A continuación, se muestran algunos ejemplos de uso en distintos equipos:
- Democratización de la información: Reduce la dependencia de analistas y de otros desarrolladores de SQL para responder preguntas ad hoc que los usuarios puedan tener (especialmente los usuarios no técnicos) y que no estén disponibles en los paneles o en otras herramientas de análisis de autoservicio más limitadas.
- Fomento de la toma de decisiones basadas en datos: Al disponer de información y respuestas a sus preguntas en tiempo real (y poder iterar sobre ellas mediante situaciones hipotéticas o líneas de consulta similares), los usuarios empresariales pueden basarse más en los datos a la hora de tomar decisiones sin necesidad de convertirse en expertos técnicos.
- Visión 360 del cliente: Mejora la interactividad y el análisis de los datos de los clientes en la modalidad de autoservicio, así como la extracción de datos estructurados e información a partir de fuentes de datos de clientes no estructuradas.
- Información sobre el comportamiento de los clientes: La IA puede generar inteligencia empresarial al supervisar las acciones de la competencia, los precios y los resultados de las encuestas a los clientes, e identificar posibles lagunas para competir con mayor eficacia.
¿Cómo pueden los departamentos utilizar la IA para la inteligencia empresarial?
La IA para la BI también puede ser útil en distintos sectores, en particular en ciertos departamentos de una organización. Estos son solo algunos ejemplos:
Operaciones de la cadena de suministro
Las soluciones de BI enriquecida con IA mejoran las operaciones de la cadena de suministro gracias a que detectan anomalías en los datos de dicha cadena para identificar problemas desde el principio, analizan fuentes de datos alternativas (como las imágenes por satélite) para predecir cuellos de botella y mejoran la previsión de la demanda y la coordinación logística en función de los datos históricos.
Marketing
Con una interfaz en lenguaje natural, más profesionales del marketing pueden utilizar datos en su trabajo, y la visión 360 del cliente ayuda a comprender mejor el rendimiento de las campañas y los sentimientos acerca de los productos.
Analíticas de datos
La IA generativa puede ayudar a automatizar la generación de código SQL, lo que permite reducir el tiempo que pasan codificando los analistas de datos y que los usuarios no técnicos accedan a más información. También puede validar y corregir el código SQL para mejorar la calidad y la eficiencia. Las capacidades de conversión de texto a SQL (text-to-SQL) pueden generar análisis de clientes, crear informes o llevar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) a partir de texto sin necesidad de consultas SQL complejas, lo que ayuda a potenciar y difundir conjuntos de datos de BI enriquecidos en toda la organización.
Operaciones empresariales
Permite que los equipos que lideran proyectos hagan analíticas ad hoc con las aplicaciones que utilizan a diario y sin obstáculos como tener que esperar a que los equipos de datos les proporcionen informes personalizados.
Ventas
Brinda a tu equipo de ventas una interfaz para gestionar los flujos y analizar el impacto de la competencia en las ventas.
¿Cómo Snowflake contribuye a la IA para la inteligencia empresarial?
El AI Data Cloud de Snowflake proporciona la infraestructura y los servicios de datos e IA necesarios para crear y ejecutar soluciones de inteligencia empresarial enriquecida con IA con capacidades como Snowflake Copilot y Snowflake Cortex Analyst.
Inteligencia empresarial fiable, disponible cuando la necesitas
Habla con tus datos empresariales estructurados mediante Cortex Analyst2: Gracias al servicio text-to-SQL de Cortex Analyst, puedes obtener respuestas de forma autónoma a partir de tablas analíticas, como las transacciones de venta, sin escribir código SQL. Con una precisión líder en el sector de aproximadamente el 90 %, Cortex Analyst proporciona la base adecuada para generar respuestas en las que los usuarios empresariales pueden confiar y prepara el terreno para la RAG en los datos estructurados. Gracias a su práctica y escalable REST API, los equipos de datos pueden integrar Cortex Analyst en cualquier aplicación empresarial. Descubre cómo Linqto acelera con éxito el desarrollo de aplicaciones conversacionales con Snowflake.
Aceleración del desarrollo para analistas e ingenieros de datos con Snowflake Copilot
Solo tienes que formularle tus preguntas sobre datos a Copilot en lenguaje natural, y la herramienta generará las consultas correspondientes en SQL, te ayudará a limpiar las consultas SQL para ejecutarlas de forma más eficiente o te facilitará la tarea de encontrar los datos y la documentación adecuados para el flujo de desarrollo, todo ello sin necesidad de escribir consultas complejas. Esta completa funcionalidad optimiza el flujo de trabajo y permite hacer análisis de datos de alta calidad.
Mejora de los informes históricos con información predictiva mediante Snowflake ML
Desarrolla e implementa modelos de IA predictivos (por ejemplo, de pronóstico, predicción del abandono o predicción de fallos de activos) mediante una solución completa de Snowflake ML para desarrollar modelos personalizados que incluye Notebooks, Feature Store y Model Registry.
Cómo usan los clientes de Snowflake la IA para la inteligencia empresarial
Algunos clientes de Snowflake están ahorrando tiempo a sus equipos al aumentar la productividad y reducir los costes gracias al uso de la IA para la BI en Snowflake.
Recursos de IA para la inteligencia empresarial
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