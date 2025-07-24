La IA en la inteligencia empresarial: Ventajas y casos de uso

La inteligencia empresarial (BI) es un motor que impulsa la toma de decisiones estratégicas y proporciona a las organizaciones tecnología y procesos para recopilar, organizar, analizar y visualizar sus datos de forma sistemática.

La inteligencia artificial (IA) enriquece la BI para que cualquiera pueda analizar datos sin ser experto en código SQL, el lenguaje de las analíticas y de las bases de datos donde se almacenan los datos. De esa forma, los usuarios pueden interactuar con interfaces conversacionales que optimizan la exploración, visualización y elaboración de informes de datos, lo que democratiza el acceso a la información.