KI und Business Intelligence: Vorteile und Anwendungsfälle

Business Intelligence (BI) ist ein wichtiges Instrument für die strategische Entscheidungsfindung. Organisationen erhalten Technologien und Prozesse, mit denen sie ihre Daten systematisch sammeln, organisieren, analysieren und visualisieren können.

Künstliche Intelligenz erweitert BI, sodass alle Anwender:innen Daten analysieren können, ohne versiert im Schreiben von SQL zu sein – der Sprache für Analytics und Datenbanken, in denen Daten gespeichert werden. Stattdessen können Anwender:innen mit dialogorientierten Benutzerschnittstellen interagieren, die die Untersuchung von Daten, Visualisierung und Berichterstattung optimieren und so die Dateneinblicke für alle demokratisieren.