IA para inteligência de mercado (BI): benefícios e casos de uso

A inteligência de mercado (business intelligence, BI) é um mecanismo que conduz decisões estratégicas, fornecendo às organizações tecnologias e processos para coletar, organizar, analisar e visualizar dados de forma sistemática.

A inteligência artificial potencializa a inteligência de mercado para que qualquer usuário possa analisar dados sem precisar ser especialista em SQL, a linguagem de análise e bancos de dados onde as informações são armazenadas. Em vez disso, os usuários podem interagir com interfaces conversacionais que simplificam a descoberta, visualização e geração de relatórios de dados, democratizando os insights de dados para todos.