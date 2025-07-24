IA para inteligência de mercado (BI): benefícios e casos de uso
Como integrar inteligência artificial aos fluxos de trabalho de inteligência de mercado para que os usuários empresariais possam obter insights de dados de forma autônoma usando recursos avançados de text-to-SQL (também conhecido como RAG para dados estruturados).
- Visão geral
- Quais são os benefícios do uso da IA para inteligência de mercado?
- Quais são alguns casos de uso gerais da IA para inteligência de mercado?
- Como os departamentos podem usar a IA para inteligência de mercado?
- Como a Snowflake ajuda com a IA para inteligência de mercado
- Clientes
- IA para recursos de inteligência de mercado
Visão geral
A inteligência de mercado (business intelligence, BI) é um mecanismo que conduz decisões estratégicas, fornecendo às organizações tecnologias e processos para coletar, organizar, analisar e visualizar dados de forma sistemática.
A inteligência artificial potencializa a inteligência de mercado para que qualquer usuário possa analisar dados sem precisar ser especialista em SQL, a linguagem de análise e bancos de dados onde as informações são armazenadas. Em vez disso, os usuários podem interagir com interfaces conversacionais que simplificam a descoberta, visualização e geração de relatórios de dados, democratizando os insights de dados para todos.
Quais são os benefícios do uso da IA para inteligência de mercado?
A inteligência de mercado aprimorada por IA pode ajudar as organizações a se tornarem mais eficientes e a tomarem decisões mais baseadas em dados em todos os níveis. Veja alguns benefícios importantes a seguir:
- Maior flexibilidade para que usuários empresariais realizem análise de dados self-service por meio de interfaces conversacionais, sem precisar ter conhecimento de SQL.
- Consultas mais flexíveis: os dashboards tradicionais são rígidos e exigem que os desenvolvedores façam alterações para que seja possível formular novas perguntas. A IA permite maior flexibilidade, para que os usuários possam consultar grandes conjuntos de dados sem precisar de tantos recursos adicionais.
- Análises complexas com mais rapidez: os usuários podem fazer perguntas, receber respostas rapidamente e, em seguida, fazer perguntas complementares, em vez de ter que esperar entre os ciclos para obter relatórios. Essa rápida iteração self-service ajuda a extrair insights baseados em dados para tomada de decisão.
- Extração, preparação e limpeza de dados automatizadas: ao usar os resultados de text-to-SQL, a tecnologia subjacente que alimenta a IA para BI, as equipes podem fazer uso das consultas SQL geradas para preparar e limpar dados com mais rapidez, a fim de fornecer tabelas especificamente preparadas para que os usuários empresariais obtenham respostas confiáveis.
- Dashboards impulsionados por IA: a IA pode gerar resumos úteis e criar narrativas a partir de visualizações de dados, tornando mais fácil e rápido descobrir o que fazer com base nos dados interpretados. Além disso, os modelos de IA podem prever as tendências e os resultados futuros com base em dados históricos e indicadores atuais.
Quais são alguns casos de uso gerais da IA para inteligência de mercado?
Com o rápido avanço da IA generativa, a expansão da BI tornou-se um instrumento útil em muitos sistemas que usam tecnologia de IA. Veja a seguir alguns exemplos do que pode ser usado pelas equipes:
- Democratização de insights: reduzir a dependência de analistas e outros desenvolvedores SQL para obter respostas para qualquer pergunta que os usuários (especialmente os não técnicos) possam ter e que não estejam disponíveis em dashboards ou outras ferramentas mais rígidas de análise de dados self-service.
- Decisões mais baseadas em dados: ao ter insights e respostas em tempo real para suas perguntas, e poder iterar essas perguntas com cenários hipotéticos ou linhas de perguntas semelhantes, os usuários empresariais podem usar dados para embasar suas decisões, sem precisar que se tornem especialistas técnicos.
- Visão 360° do cliente: permite maior interatividade e análise de dados de clientes em modo self-service, além de extrair dados estruturados e insights de fontes de dados não estruturadas de clientes.
- Insights comportamentais do cliente: a IA pode produzir inteligência de mercado monitorando as ações da concorrência, determinando preços e resultados de pesquisas de clientes, bem como identificando possíveis lacunas para competir com mais eficiência.
Como os departamentos podem usar a IA para inteligência de mercado?
A IA para inteligência de mercado (BI) também pode ser útil em todos os setores, especialmente em certos departamentos de uma organização. Confira alguns exemplos a seguir:
Operações da cadeia de fornecedores
As soluções de BI aprimoradas por IA melhoram as operações da cadeia de fornecedores, detectando anomalias nos dados dessa cadeia para identificar problemas antecipadamente, analisando fontes de dados alternativas, como imagens de satélite, para prever gargalos e melhorando a previsão da demanda e a coordenação logística com base em dados históricos.
Marketing
Uma interface de linguagem natural pode capacitar mais profissionais de marketing a se basearem em dados, e os dados da visão 360° do cliente podem ajudar fornecendo uma melhor compreensão do desempenho da campanha e da percepção do produto.
Análise de dados
A IA generativa pode ajudar a automatizar a geração de código SQL, o que pode reduzir o tempo de desenvolvimento de código por parte dos analistas de dados, permitindo que usuários sem conhecimentos técnicos tenham acesso a mais insights. Ela também pode validar e corrigir o código SQL para melhorar a qualidade e a eficiência. Os recursos de conversão de text-to-SQL podem gerar análises de clientes, criar relatórios ou acompanhar indicadores-chave de desempenho (key performance indicators, KPIs) a partir de texto, sem a necessidade de consultas SQL complexas, ajudando a alimentar e disseminar amplos conjuntos de dados de BI por toda a organização.
Operações comerciais
Permita que as equipes liderem projetos com análises de dados ad hoc por meio de aplicações que utilizam diariamente, sem encontrar obstáculos como a espera por relatórios personalizados das equipes de dados.
Vendas
Forneça uma interface para sua equipe de vendas gerenciar o pipeline e analisar o impacto da concorrência nas vendas.
Como a Snowflake ajuda com a IA para inteligência de mercado
O Snowflake AI Data Cloud fornece os dados e a infraestrutura de IA e os serviços necessários para criar e executar soluções de inteligência de mercado ampliadas por IA com recursos como o Snowflake Copilot e o Snowflake Cortex Analyst.
Inteligência de mercado confiável, pronta quando você precisar
Interaja com os dados (estruturados) da sua organização usando o Cortex Analyst2: respostas self-service a partir de tabelas analíticas, como transações de vendas, sem criar código SQL com o serviço de conversão de text-to-SQL do Cortex Analyst. Com precisão líder de mercado, de cerca de 90%, o Cortex Analyst fornece a base certa para gerar respostas nas quais os usuários empresariais podem confiar. Ele oferece a base para geração aumentada de recuperação (retrieval-augmented generation, RAG) em dados estruturados. Com sua API REST conveniente e dimensionável, as equipes de dados podem integrar o Cortex Analyst a qualquer aplicação comercial. Saiba como a Linqto usa o Snowflake para agilizar o desenvolvimento de apps conversacionais com sucesso.
Agilidade de desenvolvimento para analistas e engenheiros de dados com o Snowflake Copilot
Basta fazer suas perguntas sobre os dados ao Copilot em linguagem natural, e ele gerará as consultas SQL correspondentes, ajudará a otimizar consultas para executá-las com mais eficiência ou facilitará a localização dos dados e da documentação necessária para o fluxo de desenvolvimento. Tudo isso sem precisar escrever consultas complexas. Essa funcionalidade abrangente simplifica o fluxo de trabalho e possibilita análises de dados de alta qualidade.
Melhora dos relatórios históricos com insights preditivos usando o Snowflake ML
Crie e implemente modelos preditivos de IA, como prognóstico, previsão de rotatividade ou de falha de ativos, usando uma solução completa de ML da Snowflake para desenvolvimento de modelos personalizados que inclui Notebooks, Feature Store e Model Registry.
Como os clientes Snowflake estão usando IA para inteligência de mercado (BI)
Vários dos nossos atuais clientes estão conseguindo economizar tempo de suas equipes, aumentar a produtividade e reduzir os custos ao usar a IA para inteligência de mercado no Snowflake.
Mais informações da IA para a inteligência de mercado (BI)
¹Versão preliminar privada, ²Versão preliminar pública, ³Em breve