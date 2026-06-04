Modèles de gouvernance des données : comparatif des approches centralisées, décentralisées et fédérées
À mesure que les patrimoines de données se complexifient et que les équipes sont plus nombreuses à s’appuyer sur les mêmes actifs, les entreprises ont besoin de plus que de simples politiques de gouvernance : il leur faut une structure opérationnelle claire pour mettre ces politiques en œuvre. Découvrez les trois principaux modèles de gouvernance des données et la manière dont chacun gère l’autorité décisionnelle, l’intendance des données et l’application effective des règles.
- Qu’est-ce qu’un modèle de gouvernance des données ?
- Les différents types de modèles de gouvernance des données
- Comparaison des modèles de gouvernance des données
- Comment choisir le bon modèle de gouvernance des données
- Le meilleur modèle de gouvernance concilie contrôle et exécution
- Foire aux questions
- Clients qui utilisent Snowflake pour la gouvernance des données
- Ressources
La plupart des programmes de gouvernance des données débutent de la même façon : par la définition de politiques. Le volet opérationnel, le plus difficile, intervient plus tard, une fois que le patrimoine s’est développé, que de plus en plus d’équipes produisent des données et que le même actif alimente l’analyse, le reporting, le machine learning et les workflows opérationnels.
À ce stade, les entreprises ont besoin d’une structure pour mettre en pratique les politiques de gouvernance à l’échelle de leur patrimoine de données. Dès lors, la question est de savoir comment. Certaines entreprises centralisent la prise de décision, d’autres la répartissent entre différents domaines, et d’autres encore partagent la responsabilité entre les deux. Les différences entre ces approches ont des conséquences concrètes sur la cohérence, la rapidité et le contrôle.
Qu’est-ce qu’un modèle de gouvernance des données ?
Un modèle de gouvernance des données fournit le cadre opérationnel qui sous-tend les politiques de gouvernance. Il attribue les droits décisionnels, les responsabilités d’intendance des données et les mécanismes d’application afin que les équipes sachent qui est habilité à définir les normes, approuver les accès, résoudre les conflits liés aux politiques et maintenir les définitions partagées à mesure que les données circulent entre les domaines et les plateformes.
Un modèle de gouvernance des données n’est pas la même chose qu’un framework de gouvernance des données. Un framework définit les principes, processus et contrôles de gouvernance au sens large. Le modèle décrit la structure opérationnelle au sein de ce framework, autrement dit, la façon dont la gouvernance est organisée en pratique.
La plupart des entreprises choisissent l’un des trois modèles suivants : centralisé, décentralisé ou fédéré. Chacun gère l’autorité décisionnelle, l’intendance des données et l’exécution de manière différente. Choisir la bonne approche dépend donc moins de bonnes pratiques théoriques que de la structure organisationnelle de l’entreprise, de la pression réglementaire et de sa maturité en matière de données.
Les différents types de modèles de gouvernance des données
Les différences entre les trois grands types de modèles de gouvernance des données tiennent à l’endroit où réside l’autorité décisionnelle, au degré d’autonomie des domaines et à la cohérence de l’application des normes à l’échelle de l’entreprise. De nombreuses entreprises combinent des éléments de plusieurs modèles pour répondre à leurs besoins spécifiques au fil de leur croissance.
Modèle de gouvernance des données centralisé
Dans un modèle de gouvernance des données centralisé, une équipe centrale établit les normes, définit les politiques et supervise leur application dans l’ensemble de l’entreprise. L’autorité décisionnelle réside principalement au sein d’un organe central, souvent appuyé par un conseil de gouvernance, une Direction des données ou l'équipe du Chief Data Officer. Les directions métiers y participent, mais elles ne disposent pas d'une totale autonomie pour la plupart des décisions de gouvernance.
Ce modèle est généralement plus efficace lorsque la cohérence prime sur l’autonomie locale : il facilite la standardisation des définitions, l’application de contrôles communs et la justification de la conformité à l’échelle de l’entreprise. Il facilite également le lancement de nouveaux programmes, car les responsabilités sont clairement définies dès le départ.
La contrepartie est la rapidité. Une équipe centrale peut devenir un goulot d’étranglement lorsque de nombreux domaines ont besoin d’autorisations, de dérogations aux politiques et d’un soutien en matière d’intendance. Elle peut également ignorer les subtilités opérationnelles locales si les décisions de gouvernance sont trop éloignées des équipes qui produisent et utilisent les données.
Idéal pour : Les entreprises ayant une faible maturité des données, qui ont des structures opérationnelles centrales plus strictes ou une forte supervision réglementaire.
Modèle de gouvernance des données décentralisé
Dans un modèle de gouvernance des données décentralisé, les directions métiers ou les domaines gèrent leurs propres données avec un contrôle central limité. La propriété des données reste entre les mains des équipes qui les comprennent le mieux, ce qui permet d’accroître la réactivité, la pertinence par domaine et l’adoption au sein des environnements où les directions métiers bénéficient déjà d’une grande autonomie.
Ce modèle fonctionne particulièrement bien au sein des entreprises disposant d’une solide expertise métier et d’équipes de données distribuées et matures. Il favorise la démocratisation des données, car les décisions sont prises au plus près de l’usage, permettant aux équipes d’adapter les normes à leurs workflows locaux sans attendre l’approbation d’une autorité centrale.
L’inconvénient de ce modèle réside dans le risque de fragmentation. Les définitions peuvent dériver, les règles être interprétées différemment et le reporting transversal s’avérer plus complexe lorsque chaque domaine applique ses propres règles de gouvernance. Il peut également être plus difficile de garantir la conformité de manière cohérente à l’échelle de l’entreprise.
Notez que le data mesh partage des fondements philosophiques avec le modèle décentralisé à travers son principe de propriété par domaine, mais il ne s’agit pas d’un modèle de gouvernance : c’est un paradigme architectural plus large reposant sur quatre principes distincts. Son quatrième principe, la gouvernance computationnelle fédérée, s’aligne en réalité plus étroitement sur le modèle fédéré décrit ci-dessous.
Idéal pour : Les grandes entreprises dotées de directions métiers autonomes, d’une solide intendance locale des données et d’une forte culture Data au sein des équipes.
Modèle de gouvernance des données fédéré
Dans un modèle de gouvernance des données fédéré, une équipe centrale définit les normes communes, les politiques et les garde-fous de gouvernance, tandis que les domaines assurent l’exécution au sein de ce cadre. Le processus décisionnel est partagé : la gouvernance d’entreprise définit ce qui doit rester cohérent, tandis que les domaines gèrent leurs produits de données, leurs pratiques d’intendance et leur mise en œuvre au quotidien.
Cette approche « hub-and-spoke » (en étoile) s’avère généralement la plus pratique pour les grandes entreprises, car elle concilie cohérence et agilité. Elle permet aux entreprises de faire respecter des exigences communes en matière d’accès, de classification, de conservation et de conformité, sans pour autant devoir soumettre chaque décision à une équipe unique. Dans le même temps, elle reconnaît que les domaines comprennent généralement mieux leurs propres données, leurs modes d’usage et leurs contraintes opérationnelles qu’une entité centrale éloignée.
Ce modèle requiert néanmoins une coordination rigoureuse. Si les rôles sont flous ou les processus d’escalade mal définis, la gouvernance fédérée peut diluer les responsabilités.
Idéal pour : Les grandes entreprises qui ont besoin de normes de gouvernance communes, mais ne peuvent s'accommoder d'un contrôle entièrement centralisé.
Comparaison des modèles de gouvernance des données
Pour évaluer au mieux les modèles de gouvernance, il convient d’aller au-delà des définitions pour comparer leur fonctionnement concret et analyser les compromis entre cohérence, rapidité, évolutivité et contrôle.
|Modèle
|Autorité décisionnelle
|Évolutivité
|Niveau de conformité
|Agilité / Rapidité
|Complexité de mise en œuvre
|Cohérence des normes
|Entreprise cible
|Centralisé
|Équipe de gouvernance centrale
|Moyen
|Élevé
|Faible à moyen
|Faible à moyen
|Élevé
|Entreprises à gestion centralisée, programmes de gouvernance émergents, environnements fortement réglementés
|Décentralisé
|Domaines individuels ou directions métiers
|Élevé
|Faible à moyen
|Élevé
|Moyen
|Faible
|Entreprises dotées de directions métiers très autonomes et d’une forte culture de responsabilité par domaine
|Fédéré
|Partagée : normes centrales, exécution par domaine
|Élevé
|Élevé
|Moyen à élevé
|Élevé
|Élevé
|Grandes entreprises conciliant exigences réglementaires et agilité métier
De nombreuses entreprises combinent des éléments de différents modèles au fil du temps. Par exemple, une entreprise peut commencer par une gouvernance centralisée pour établir la propriété des données et les normes, puis évoluer vers une structure fédérée à mesure que ses équipes data gagnent en maturité et que la responsabilisation des domaines devient plus fiable.
Découvrez comment gouverner et explorer les données, les applications et bien plus encore dans Snowflake Horizon :
Comment choisir le bon modèle de gouvernance des données
Choisir un modèle de gouvernance consiste moins à sélectionner une structure idéale qu’à aligner la gouvernance sur le fonctionnement concret de l’entreprise. Le modèle idéal dépend généralement de plusieurs facteurs, notamment de la structure opérationnelle, de la pression réglementaire, de la maturité des données et des capacités de la plateforme chargée d’appliquer la gouvernance.
Structure organisationnelle
Les entreprises fortement centralisées obtiennent souvent de meilleurs résultats avec une gouvernance centralisée, du moins au début. Les entreprises dotées de directions métiers fortes, d’équipes régionales ou de domaines alignés sur les produits ont généralement besoin d’une structure fédérée ou décentralisée pour éviter les goulots d’étranglement.
Exigences réglementaires
Les entreprises des secteurs de la santé, des services financiers et d’autres secteurs réglementés ont souvent besoin d’une plus grande cohérence de leurs politiques et de contrôles plus robustes, ce qui favorise généralement une gouvernance centralisée ou fédérée.
En France, ce choix est fortement influencé par le durcissement du paysage réglementaire (RGPD sous l’œil vigilant de la CNIL, directives NIS 2 et DORA supervisées par l’ANSSI).
Maturité des données
Les équipes à faible maturité en matière de gouvernance tirent souvent profit d’une attribution plus claire des responsabilités au niveau central en phase de démarrage. À mesure que les pratiques d’intendance des données, la discipline relative aux métadonnées et la responsabilisation des domaines s’améliorent, les modèles distribués deviennent plus viables.
Stack technologique
Les plateformes de données cloud modernes permettent de prendre en charge plus efficacement la gouvernance fédérée, car elles permettent aux équipes de décentraliser la propriété des données sans renoncer à l’application centralisée des politiques. Par exemple, dans Snowflake Horizon, les entreprises peuvent appliquer des contrôles d’accès RBAC et ABAC intégrés, la classification des données sensibles, le masquage dynamique des données (Dynamic Data Masking), des politiques d’accès aux lignes (Row Access Policies) et le lignage des données sur l’ensemble des objets natifs Snowflake, les tables Iceberg (Iceberg Tables) et les sources de données externes.
La stack technologique a un impact significatif sur le choix de la plateforme, car un modèle opérationnel fédéré est beaucoup plus difficile à maintenir lorsque chaque domaine doit recréer ses propres contrôles de gouvernance. Plus votre plateforme est capable d’associer des balises, de mettre en évidence le lignage, de classifier les champs sensibles et d’appliquer de manière cohérente des règles de masquage ou d’accès, plus une gouvernance à responsabilité partagée devient réaliste.
Le meilleur modèle de gouvernance concilie contrôle et exécution
Le choix d’un modèle de gouvernance des données revient en fin de compte à déterminer comment la gouvernance doit fonctionner sur le terrain, aujourd’hui comme demain, à mesure que le patrimoine de données passe à l'échelle et se décentralise. La structure doit garantir des droits de décision clairs, une intendance pérenne des données et une application cohérente des politiques à l’échelle des domaines, sans pour autant centraliser excessivement la gouvernance au point de ralentir l’activité de l’entreprise.
Les plateformes de données cloud facilitant l’application de contrôles partagés entre des équipes distribuées, de plus en plus d’organisations disposent de la latitude nécessaire pour adopter des modèles de gouvernance qui associent les normes de l’entreprise à une exécution au niveau des domaines.
FAQ sur les modèles de gouvernance des données
Qu’est-ce qu’un modèle de gouvernance des données ?
Un modèle de gouvernance des données est la structure opérationnelle qui définit la manière dont les décisions de gouvernance sont prises au sein d’une entreprise. Il clarifie qui détient les données, qui établit les normes, comment les politiques sont appliquées et comment les responsabilités d’intendance des données sont réparties entre les équipes.
Quels sont les trois principaux modèles de gouvernance des données ?
Les trois modèles les plus courants sont les modèles centralisé, décentralisé et fédéré. La gouvernance centralisée confère l’autorité à une équipe centrale, la gouvernance décentralisée la répartit l’autorité entre les différents domaines, et la gouvernance fédérée associe des normes centrales à une exécution au niveau des domaines.
Quelle est la différence entre un modèle de gouvernance des données et un framework de gouvernance des données ?
Un framework est le système plus large de politiques, de processus et de contrôles qui structurent la gouvernance. Un modèle est la structure organisationnelle utilisée pour faire fonctionner ce framework au quotidien. En résumé, le cadre de référence établit ce que la gouvernance englobe, alors que le modèle en détermine le fonctionnement.
Quel est le meilleur modèle de gouvernance des données ?
Il n’existe pas de modèle unique idéal pour toutes les organisations. Les modèles centralisés conviennent parfaitement aux programmes moins matures et aux environnements réglementés ; les modèles décentralisés s’adaptent bien aux organisations fortement autonomes ; enfin, les modèles fédérés constituent souvent le choix le plus pragmatique pour les grandes entreprises qui ont besoin à la fois de cohérence et de flexibilité au niveau des domaines.
Pourquoi de nombreuses entreprises choisissent-elles un modèle de gouvernance fédérée ?
La gouvernance fédérée séduit généralement les entreprises matures, car elle concilie deux besoins souvent contradictoires : des normes applicables et une exécution locale. Elle permet à une équipe centrale de définir des règles et des garde-fous, tandis que les équipes de domaine gèrent leurs propres données dans le respect de ce cadre.
Une entreprise peut-elle utiliser plusieurs modèles de gouvernance ?
oui. De nombreuses organisations adoptent une approche hybride, en particulier lors des phases de transition. Une entreprise peut ainsi centraliser la conception des politiques et les contrôles de conformité, tout en permettant aux domaines de gérer l’intendance des données, les métadonnées et l’exécution opérationnelle de manière fédérée.
Comment la technologie cloud influence-t-elle le choix du modèle de gouvernance ?
Les plateformes de données cloud peuvent rendre la gouvernance fédérée bien plus facile à mettre en œuvre en centralisant l’application des règles tout en répartissant la propriété des données. Idéalement, les fonctionnalités de gouvernance de la plateforme incluent le contrôle d’accès, la classification des données, le masquage dynamique des données, les politiques d’accès aux lignes et la traçabilité des données sur l’ensemble des ressources de données gouvernées.
Quand une entreprise doit-elle abandonner le modèle centralisé ?
Un modèle centralisé est souvent mis à rude épreuve lorsque le volume de données, la diversité des domaines et les demandes d’approbation excèdent la capacité de l’équipe centrale. Si la gouvernance ralentit les livraisons, crée de longues files d’attente de dérogations ou ne reflète pas le contexte propre à chaque domaine, il est peut-être temps de passer à une structure fédérée.
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