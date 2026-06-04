Un modèle de gouvernance des données fournit le cadre opérationnel qui sous-tend les politiques de gouvernance. Il attribue les droits décisionnels, les responsabilités d’intendance des données et les mécanismes d’application afin que les équipes sachent qui est habilité à définir les normes, approuver les accès, résoudre les conflits liés aux politiques et maintenir les définitions partagées à mesure que les données circulent entre les domaines et les plateformes.

Un modèle de gouvernance des données n’est pas la même chose qu’un framework de gouvernance des données. Un framework définit les principes, processus et contrôles de gouvernance au sens large. Le modèle décrit la structure opérationnelle au sein de ce framework, autrement dit, la façon dont la gouvernance est organisée en pratique.

La plupart des entreprises choisissent l’un des trois modèles suivants : centralisé, décentralisé ou fédéré. Chacun gère l’autorité décisionnelle, l’intendance des données et l’exécution de manière différente. Choisir la bonne approche dépend donc moins de bonnes pratiques théoriques que de la structure organisationnelle de l’entreprise, de la pression réglementaire et de sa maturité en matière de données.