フェーズA：アーキテクチャビジョン

フェーズB：ビジネスアーキテクチャ

フェーズC：情報システムアーキテクチャ（データアーキテクチャとアプリケーションアーキテクチャを含む）

フェーズD：テクノロジーアーキテクチャ

フェーズE：機会とソリューション

フェーズF：移行計画

フェーズG：実装ガバナンス

フェーズH：アーキテクチャ変更管理

全サイクルを通じて実行される要件管理

フェーズCは、TOGAFがデータガバナンスと最も直接的に結びつくフェーズです。フェーズCのデータアーキテクチャ部分において、チームは組織の現在および目標とするデータアーキテクチャを定義し、ギャップを特定して、その結果をアーキテクチャロードマップに反映させます。この作業には、データエンティティとデータコンポーネントのカタログ、データ配信図、データセキュリティ図、論理データモデル、物理データモデル、およびシステム間の情報の移動方法に関する説明が含まれる場合があります。

実務的には、フェーズCでアーキテクトは、エンタープライズシステムの一部としてデータを読み解けるようにすることが求められます。たとえば、顧客エンティティはテーブル名ですが、それ以上の意味を持ちます。ビジネス上の意味、ソースシステム、利用するアプリケーション、アクセス制限、保持期間の要件、他のエンティティとの関係性なども含まれます。

環境が複雑な場合でも、通常のフェーズCのワークフローはシンプルです。チームは、ベースラインのデータアーキテクチャを文書化し、目標とするデータアーキテクチャを定義して両者を比較した上で、ギャップを埋めるためのロードマップを作成します。このロードマップには、データモデルの変更、プラットフォームのモダナイゼーション、メタデータの改善、セキュリティポリシーの調整、またはデータプロダクトの公開および利用方法の変更が含まれる場合があります。