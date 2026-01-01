Phase A : Vision de l’architecture

Phase B : Architecture métier

Phase C : Architectures des systèmes d’information, qui incluent l’architecture de données et l’architecture d’application

Phase D : Architecture technologique

Phase E : Opportunités et solutions

Phase F : Planification de la migration

Phase G : Gouvernance de la mise en œuvre

Phase H : Gestion des changements de l’architecture

La gestion des exigences, qui s’applique à l’ensemble du cycle

La phase C est celle où TOGAF est le plus directement lié à la gouvernance des données. Dans phase C consacrée à l'architecture de données, les équipes définissent la situation actuelle et la cible à atteindre, analysent les écarts entre les deux et les traduisent en initiatives inscrites dans la feuille de route d'architecture. Ce travail peut inclure des catalogues d’entités et de composants de données, des diagrammes de diffusion des données, des diagrammes de sécurité des données, des modèles de données logiques, des modèles de données physiques et des descriptions de la façon dont les informations circulent entre les systèmes.

Concrètement, la phase C demande aux architectes de rendre les données lisibles dans le cadre du système d’entreprise. Par exemple, une entité client est un nom de table, mais c’est aussi bien plus que cela : elle a une signification métier, des systèmes sources, des applications consommatrices, des contraintes d’accès, des attentes en matière de conservation et des relations avec d’autres entités.

Le workflow habituel de la phase C est simple, même lorsque l’environnement est complexe. Une équipe décrit l'état actuel de l’architecture de données, définit la cible à atteindre, compare les deux, puis détermine une feuille de route pour passer de l’un à l’autre. Cette feuille de route peut inclure des modifications du modèle de données, la modernisation de la plateforme, l’amélioration des métadonnées, l’alignement des politiques de sécurité ou des changements dans la façon dont les produits de données sont publiés et consommés.