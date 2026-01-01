TOGAF 실무 가이드
TOGAF는 비즈니스 프로세스, 애플리케이션 및 데이터 시스템이 서로 어떻게 연결되는지 파악하고, 기존 운영을 유지하면서도 체계적으로 발전시키기 위해 조직이 사용하는 프레임워크입니다. 이 가이드에서는 핵심 방법론인 ADM과 특히 Phase C가 데이터 팀이 복잡하고 분산된 환경을 명확한 현대화 계획으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.
- TOGAF 프레임워크란?
- TOGAF ADM과 데이터 아키텍처
- TOGAF와 최신 데이터 플랫폼
- TOGAF vs. COBIT vs. DAMA-DMBOK
- 자주 묻는 질문
- 리소스
데이터 플랫폼 현대화 프로젝트는 일반적으로 기존 환경이 이미 운영 중인 상태에서 시작됩니다. 재무 부서는 특정 보고 체계에 의존하고, 제품 팀은 또 다른 데이터 경로에 의존합니다. 지역별 팀은 각기 다른 데이터 레지던시 제약 조건을 갖고 있으며, 애플리케이션 담당자는 변경 가능한 통합과 변경 시 서비스에 영향을 미치는 통합을 구분하고 있습니다. 아키텍트가 목표 플랫폼을 정의하기에 앞서, 현재 환경을 충분한 수준의 정확도로 설명하고 변화를 계획할 수 있는 방법이 필요합니다. TOGAF(The Open Group Architecture Framework)는 이러한 계획 수립 작업을 위한 공통 접근 방식을 제공합니다.
TOGAF 프레임워크란?
The Open Group에서 관리하는 TOGAF는 비즈니스, 데이터, 애플리케이션, 기술 도메인 전반에서 엔터프라이즈 아키텍처를 체계화합니다. TOGAF Standard 10th Edition은 이러한 지침을 모듈형 콘텐츠 라이브러리 형태로 제공하며, 그 중심에는 ADM(Architecture Development Method)이 있습니다. TOGAF는 초기 아키텍처 비전 수립부터 세부 도메인 정의, 구현, 지속적인 변경 관리에 이르기까지 일관된 접근 방식을 제공합니다.
데이터 리더의 관점에서 가장 중요한 작업은 데이터 아키텍처가 더 광범위한 엔터프라이즈 로드맵의 일부로 구체화되는 Phase C에서 이루어집니다.
TOGAF ADM과 데이터 아키텍처
ADM은 예비 단계(Preliminary Phase)에서 시작됩니다. 이 단계에서는 실제 도메인 아키텍처 작업에 앞서 아키텍처 역량 자체를 수립합니다. 여기에는 프레임워크와 원칙 정의, 조직 환경에 맞춘 ADM 조정, 거버넌스 체계 구축이 포함됩니다.
이후 ADM은 8개의 단계와 전 단계에 걸쳐 지속적으로 수행되는 요구 사항 관리 프로세스로 구성됩니다.
- Phase A: 아키텍처 비전
- Phase B: 비즈니스 아키텍처
- Phase C: 정보 시스템 아키텍처(데이터 아키텍처 및 애플리케이션 아키텍처 포함)
- Phase D: 기술 아키텍처
- Phase E: 기회 및 솔루션
- Phase F: 마이그레이션 계획
- Phase G: 구현 거버넌스
- Phase H: 아키텍처 변경 사항 관리
- 전체 주기에 걸쳐 지속되는 요구사항 관리
Phase C는 TOGAF가 데이터 거버넌스와 가장 직접적으로 연결되는 단계입니다. Phase C의 데이터 아키텍처 영역에서 팀은 조직의 현재 및 목표 데이터 아키텍처를 정의하고, 그 차이를 식별한 뒤, 이를 아키텍처 로드맵에 반영합니다. 이 작업에는 데이터 엔터티 및 데이터 구성 요소 카탈로그, 데이터 배포 다이어그램, 데이터 보안 다이어그램, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델, 시스템 간 정보 이동 방식에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.
실질적으로 Phase C는 데이터가 엔터프라이즈 시스템의 일부로서 명확하게 이해될 수 있도록 만드는 작업입니다. 예를 들어 고객 엔터티는 단순한 테이블 이름이 아닙니다. 비즈니스적 의미를 가지며, 소스 시스템, 이를 사용하는 애플리케이션, 액세스 제약 조건, 보존 정책, 다른 엔터티와의 관계까지 포함합니다.
일반적인 Phase C 워크플로우는 환경이 복잡하더라도 비교적 명확합니다. 팀은 기준 데이터 아키텍처를 문서화하고 목표 데이터 아키텍처를 정의한 다음, 두 아키텍처를 비교해 격차를 해소하기 위한 로드맵을 수립합니다. 이 로드맵에는 데이터 모델 변경, 플랫폼 최신화, 메타데이터 개선, 보안 정책 정렬, 데이터 제품의 게시 및 소비 방식 변경 등이 포함될 수 있습니다.
TOGAF와 최신 데이터 플랫폼
팀이 TOGAF에서 목표 데이터 아키텍처를 정의하고 나면, 다음 과제는 해당 아키텍처를 플랫폼 계층에서 어떻게 구현할 것인가입니다. 논리 데이터 모델, 배포 다이어그램, 데이터 보안 설명은 결국 물리적 객체, 공유 패턴, 컴퓨팅 리소스, 액세스 제어, 메타데이터 서비스에 매핑되어야 합니다. Snowflake는 이러한 작업을 다음과 같이 지원합니다.
데이터 아키텍처를 물리적 데이터 구조에 매핑
Phase C의 엔터티와 데이터 구성 요소는 Snowflake 데이터베이스, 스키마, 테이블, 뷰에 매핑할 수 있습니다. 개념 모델과 논리 모델은 여전히 아키텍처 팀의 영역이지만, Snowflake는 이러한 모델이 거버넌스가 적용되고 쿼리 가능한 자산으로 전환되는 물리적 구조를 제공합니다.
배포 다이어그램을 공유 패턴으로 전환
데이터 배포 다이어그램은 Snowflake 데이터 공유, 복제, 크로스 리전 협업 패턴에 매핑할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 이동, 데이터 레지던시 및 데이터 가용성에 관한 아키텍처 결정이 구현 패턴으로 구체화됩니다.
기술 아키텍처를 플랫폼 설계와 연결
Phase D는 스토리지, 컴퓨팅, 확장성, 동시성, 운영 복원력 등 플랫폼 아키텍처 자체와 연결됩니다. Snowflake에서는 스토리지와 컴퓨팅의 분리, 가상 웨어하우스, 멀티 클러스터 규모 조정이 여기에 포함될 수 있습니다.
거버넌스 요구사항을 플랫폼 제어 기능에 연결
데이터 보안 설명은 역할 기반 액세스 제어, 동적 데이터 마스킹, 행 액세스 정책, 네트워크 정책에 매핑할 수 있습니다. 메타데이터 요구사항은 계보, 분류, 태그 지정, 정책 컨텍스트를 위해 Horizon Catalog에 매핑할 수 있습니다.
TOGAF는 목표 도메인, 데이터 흐름, 데이터 제품, 보안 요구 사항, 마이그레이션 단계 및 거버넌스 점검 지점 등 무엇이 존재해야 하는지를 정의하는 데 도움을 줍니다. Snowflake와 같은 플랫폼은 데이터베이스, 스키마, 컴퓨팅 격리, 데이터 공유, 복제, 액세스 제어, 데이터 계보 및 메타데이터와 같은 물리적 및 운영적 계층을 구현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
TOGAF vs. COBIT vs. DAMA-DMBOK
TOGAF, COBIT, DAMA-DMBOK는 서로 다른 관점에서 관련된 질문에 답하기 때문에 함께 언급되는 경우가 많습니다.
- TOGAF는 아키텍처 방법론입니다. TOGAF는 아키텍트가 엔터프라이즈 아키텍처를 정의하고, 비즈니스 요구를 시스템 및 데이터와 연결하며, ADM을 통해 변화를 관리하도록 돕습니다.
- COBIT는 거버넌스 프레임워크입니다. COBIT는 조직이 엔터프라이즈 IT 전반의 통제 목표, 의사결정 권한, 성과 측정 기준, 책임성을 정의하도록 돕습니다.
- DAMA-DMBOK는 데이터 관리 지식 체계입니다. DAMA-DMBOK는 데이터 거버넌스, 메타데이터 관리, 데이터 품질, 마스터 데이터 관리, 데이터 모델링, 데이터 보안 등 데이터 관리 분야를 정의합니다.
각 프레임워크의 역할을 이해하려면, 각각이 어떤 질문에 답하는지 살펴보는 것이 좋습니다. TOGAF는 “어떤 아키텍처가 필요하며, 그 목표 상태로 어떻게 이동할 것인가?”라는 질문에 답합니다. COBIT은 “이 역량은 어떻게 거버넌스되고 통제되어야 하는가?”라는 질문에 답합니다. DAMA-DMBOK은 “일상적으로 운영되어야 하는 데이터 관리 관행은 무엇인가?”라는 질문에 답합니다.
데이터 플랫폼 현대화 프로그램에서는 이 세 가지 프레임워크가 함께 활용되는 경우가 많습니다. TOGAF는 목표 아키텍처와 마이그레이션 로드맵을 정의하고, COBIT는 거버넌스와 통제 감독 체계를 설계하며, DAMA는 엔터티, 정의, 메타데이터, 품질 규칙, 스튜어드십 책임을 최신 상태로 유지하는 운영 데이터 관행을 안내할 수 있습니다.
TOGAF 관련 자주 묻는 질문
아니요. TOGAF는 The Open Group이 관리하는 엔터프라이즈 아키텍처 프레임워크입니다. TOGAF에는 데이터 아키텍처 단계가 포함되어 있지만, 데이터 거버넌스 프레임워크나 운영 모델을 대체하지는 않습니다. 조직은 TOGAF를 COBIT, DAMA-DMBOK 또는 내부 거버넌스 정책과 함께 사용하는 경우가 많습니다.
The Open Group의 TOGAF 인증 체계에는 TOGAF Standard, Version 9.2와 TOGAF Standard, 10th Edition을 기반으로 한 다양한 인증이 포함되어 있습니다. 현재 TOGAF Enterprise Architecture 인증 체계는 Foundation과 Practitioner 레벨로 구성되어 있으며, 기존 TOGAF 9 인증 보유자를 위한 전환 경로도 제공됩니다.