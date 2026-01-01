Phase A: 아키텍처 비전

Phase B: 비즈니스 아키텍처

Phase C: 정보 시스템 아키텍처(데이터 아키텍처 및 애플리케이션 아키텍처 포함)

Phase D: 기술 아키텍처

Phase E: 기회 및 솔루션

Phase F: 마이그레이션 계획

Phase G: 구현 거버넌스

Phase H: 아키텍처 변경 사항 관리

전체 주기에 걸쳐 지속되는 요구사항 관리

Phase C는 TOGAF가 데이터 거버넌스와 가장 직접적으로 연결되는 단계입니다. Phase C의 데이터 아키텍처 영역에서 팀은 조직의 현재 및 목표 데이터 아키텍처를 정의하고, 그 차이를 식별한 뒤, 이를 아키텍처 로드맵에 반영합니다. 이 작업에는 데이터 엔터티 및 데이터 구성 요소 카탈로그, 데이터 배포 다이어그램, 데이터 보안 다이어그램, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델, 시스템 간 정보 이동 방식에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.

실질적으로 Phase C는 데이터가 엔터프라이즈 시스템의 일부로서 명확하게 이해될 수 있도록 만드는 작업입니다. 예를 들어 고객 엔터티는 단순한 테이블 이름이 아닙니다. 비즈니스적 의미를 가지며, 소스 시스템, 이를 사용하는 애플리케이션, 액세스 제약 조건, 보존 정책, 다른 엔터티와의 관계까지 포함합니다.

일반적인 Phase C 워크플로우는 환경이 복잡하더라도 비교적 명확합니다. 팀은 기준 데이터 아키텍처를 문서화하고 목표 데이터 아키텍처를 정의한 다음, 두 아키텍처를 비교해 격차를 해소하기 위한 로드맵을 수립합니다. 이 로드맵에는 데이터 모델 변경, 플랫폼 최신화, 메타데이터 개선, 보안 정책 정렬, 데이터 제품의 게시 및 소비 방식 변경 등이 포함될 수 있습니다.