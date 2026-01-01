¿Qué es TOGAF? Una guía práctica sobre The Open Group Architecture Framework
TOGAF es un marco que las organizaciones utilizan para representar cómo encajan sus procesos empresariales, aplicaciones y sistemas de datos, y cómo hacerlos evolucionar sin cambiar lo que ya funciona. En esta guía se explica cómo su método central (ADM), especialmente la fase C, ayuda a los equipos de datos a convertir entornos complejos y fragmentados en planes de modernización claros.
- ¿Qué es el marco TOGAF?
- El ADM de TOGAF y la arquitectura de datos
- TOGAF y las plataformas de datos modernas
- TOGAF, COBIT y DAMA-DMBOK
- Preguntas frecuentes
- Recursos
Una iniciativa de modernización de una plataforma de datos suele comenzar en medio de un entorno existente. El departamento financiero depende de una ruta de generación de informes, los equipos de producto dependen de otra, los equipos regionales tienen sus propias restricciones de residencia de datos y los propietarios de las aplicaciones saben qué integraciones pueden cambiar sin que nada deje de funcionar. Antes de que los arquitectos puedan definir una plataforma objetivo, necesitan una forma de describir la plataforma actual con la precisión suficiente para planificar el cambio. Open Group Architecture Framework (TOGAF) aporta un enfoque común a esta labor de planificación.
¿Qué es el marco TOGAF?
Mantenido por The Open Group, TOGAF organiza la arquitectura empresarial en los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología. TOGAF Standard, 10.ª edición, estructura esta guía como una biblioteca de contenido modular, con el método de desarrollo de arquitectura (ADM) como elemento central. Proporciona una ruta coherente desde una visión inicial de la arquitectura, pasando por definiciones detalladas de los dominios, hasta la implementación y la gestión continua del cambio.
Para los responsables de datos, el trabajo más relevante se produce en la fase C, donde la arquitectura de datos pasa a formar parte de la hoja de ruta empresarial más amplia.
El ADM de TOGAF y la arquitectura de datos
El ADM comienza con una fase preliminar, en la que los arquitectos establecen la propia capacidad de arquitectura: definen el marco y los principios, adaptan el ADM al contexto de la organización y configuran estructuras de gobernanza antes de que empiece cualquier trabajo de arquitectura de dominio.
A partir de ahí, el ADM avanza por ocho fases, además de un proceso de gestión de requisitos que se ejecuta de forma continua a lo largo de todas ellas:
- Fase A: Visión de la arquitectura
- Fase B: Arquitectura de negocio
- Fase C: Arquitecturas de sistemas de información, que incluyen la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones
- Fase D: Arquitectura tecnológica
- Fase E: Oportunidades y soluciones
- Fase F: Planificación de la migración
- Fase G: Gobernanza de la implementación
- Fase H: Gestión del cambio en la arquitectura
- Gestión de requisitos, que se ejecuta en todo el ciclo
La fase C es donde TOGAF se conecta de forma más directa con la gobernanza de datos. En la parte de arquitectura de datos de la fase C, los equipos definen la arquitectura de datos actual y objetivo de la organización, identifican brechas e incorporan el trabajo resultante a la hoja de ruta de la arquitectura. El trabajo puede incluir catálogos de entidades de datos y componentes de datos, diagramas de difusión de datos, diagramas de seguridad de datos, modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos y descripciones de cómo se mueve la información entre sistemas.
En términos prácticos, la fase C pide a los arquitectos que hagan que los datos sean legibles como parte del sistema empresarial. Por ejemplo, una entidad de cliente es un nombre de tabla, pero también es mucho más: tiene significado empresarial, sistemas de origen, aplicaciones consumidoras, restricciones de acceso, expectativas de retención y relaciones con otras entidades.
El flujo de trabajo habitual de la fase C es sencillo, incluso cuando el entorno es complejo. Un equipo documenta la arquitectura de datos actual, define la arquitectura de datos objetivo, compara ambas y, a continuación, crea una hoja de ruta para ajustar las diferencias. Esta hoja de ruta puede incluir cambios en el modelo de datos, la modernización de la plataforma, mejoras en los metadatos, alineación de políticas de seguridad o cambios en la forma en que se publican y consumen los productos de datos.
TOGAF y las plataformas de datos modernas
Una vez que un equipo define la arquitectura de datos objetivo en TOGAF, la siguiente pregunta es cómo se implementa esa arquitectura en la capa de plataforma. Un modelo de datos lógico, un diagrama de difusión o una descripción de seguridad de datos aún deben asignarse a objetos físicos, patrones de uso compartido, recursos de cómputo, controles de acceso y servicios de metadatos. Así es como Snowflake respalda ese trabajo:
Asignación de la arquitectura de datos a estructuras de datos físicas
Las entidades y los componentes de datos de la fase C pueden asignarse a bases de datos, esquemas, tablas y vistas de Snowflake. Los modelos conceptuales y lógicos siguen perteneciendo al equipo de arquitectura, pero Snowflake proporciona las estructuras físicas donde esos modelos se convierten en recursos gobernados y consultables.
Conversión de diagramas de difusión en patrones de uso compartido
Los diagramas de difusión de datos pueden asignarse a patrones de data sharing, replicación y colaboración entre regiones de Snowflake. Aquí es donde las decisiones de arquitectura sobre movimiento, residencia y disponibilidad de los datos se convierten en patrones de implementación.
Conexión de la arquitectura tecnológica con el diseño de la plataforma
La fase D se conecta con la propia arquitectura de la plataforma: almacenamiento, cómputo, escalabilidad, simultaneidad y resiliencia operativa. En Snowflake, esto puede incluir la separación del almacenamiento y el cómputo, almacenes virtuales y escalado multiclúster.
Vinculación de los requisitos de gobernanza con los controles de la plataforma
Las descripciones de seguridad de datos pueden asignarse a las funciones de control de acceso basado en roles, enmascaramiento de datos dinámico, políticas de acceso a filas y políticas de red. Las expectativas sobre metadatos pueden asignarse a Horizon Catalog para linaje, clasificación, etiquetado y contexto de políticas.
TOGAF ayuda a un equipo de arquitectura a definir qué debería existir: los dominios objetivo, los flujos, los productos de datos, las expectativas de seguridad, los pasos de migración y los puntos de control de gobernanza. Una plataforma como Snowflake puede ayudar a implementar la capa física y operativa: bases de datos, esquemas, aislamiento del cómputo, uso compartido, replicación, controles de acceso, linaje y metadatos.
TOGAF, COBIT y DAMA-DMBOK
TOGAF, COBIT y DAMA-DMBOK suelen aparecer juntos porque abordan preguntas relacionadas desde distintos ángulos.
- TOGAF es la metodología de arquitectura. Ayuda a los arquitectos a definir la arquitectura empresarial, conectar las necesidades de negocio con los sistemas y los datos, y gobernar el cambio mediante el ADM.
- COBIT es un marco de gobernanza. Ayuda a las organizaciones a definir objetivos de control, derechos de decisión, medidas de rendimiento y responsabilización en toda la tecnología de la información (TI) empresarial.
- DAMA-DMBOK es un corpus de conocimiento sobre gestión de datos. Define disciplinas de gestión de datos como la gobernanza de datos, la gestión de metadatos, la calidad de los datos, la gestión de datos maestros, el modelado de datos y la seguridad de datos.
Para entender mejor el papel de cada uno, plantéate la pregunta a la que responde cada uno. TOGAF pregunta: “¿qué arquitectura necesitamos y cómo avanzamos hacia ella?” COBIT pregunta: “¿cómo debería gobernarse y controlarse esta capacidad?” DAMA-DMBOK pregunta: “¿qué prácticas de gestión de datos deben funcionar en el día a día?”
En un programa de modernización de una plataforma de datos, los tres suelen trabajar juntos. TOGAF puede definir la arquitectura objetivo y la hoja de ruta de migración, COBIT puede dar forma a la supervisión de la gobernanza y el control, y DAMA puede guiar las prácticas operativas de datos que mantienen actualizadas las entidades, las definiciones, los metadatos, las reglas de calidad y las responsabilidades de administración de datos.
Preguntas frecuentes sobre TOGAF
No. TOGAF es un marco de arquitectura empresarial mantenido por The Open Group. Incluye una fase de arquitectura de datos, pero no sustituye a un marco de gobernanza de datos ni a un modelo operativo. Las organizaciones suelen utilizar TOGAF junto con COBIT, DAMA-DMBOK o políticas internas de gobernanza.
La cartera de certificaciones TOGAF de The Open Group incluye credenciales basadas en TOGAF Standard, versión 9.2, y TOGAF Standard, 10.ª edición. Las rutas de certificación actuales de TOGAF Enterprise Architecture incluyen los niveles Foundation y Practitioner, con opciones puente para algunos profesionales que ya cuentan con la certificación TOGAF 9.