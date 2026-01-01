Fase A: Visión de la arquitectura

Fase B: Arquitectura de negocio

Fase C: Arquitecturas de sistemas de información, que incluyen la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones

Fase D: Arquitectura tecnológica

Fase E: Oportunidades y soluciones

Fase F: Planificación de la migración

Fase G: Gobernanza de la implementación

Fase H: Gestión del cambio en la arquitectura

Gestión de requisitos, que se ejecuta en todo el ciclo

La fase C es donde TOGAF se conecta de forma más directa con la gobernanza de datos. En la parte de arquitectura de datos de la fase C, los equipos definen la arquitectura de datos actual y objetivo de la organización, identifican brechas e incorporan el trabajo resultante a la hoja de ruta de la arquitectura. El trabajo puede incluir catálogos de entidades de datos y componentes de datos, diagramas de difusión de datos, diagramas de seguridad de datos, modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos y descripciones de cómo se mueve la información entre sistemas.

En términos prácticos, la fase C pide a los arquitectos que hagan que los datos sean legibles como parte del sistema empresarial. Por ejemplo, una entidad de cliente es un nombre de tabla, pero también es mucho más: tiene significado empresarial, sistemas de origen, aplicaciones consumidoras, restricciones de acceso, expectativas de retención y relaciones con otras entidades.

El flujo de trabajo habitual de la fase C es sencillo, incluso cuando el entorno es complejo. Un equipo documenta la arquitectura de datos actual, define la arquitectura de datos objetivo, compara ambas y, a continuación, crea una hoja de ruta para ajustar las diferencias. Esta hoja de ruta puede incluir cambios en el modelo de datos, la modernización de la plataforma, mejoras en los metadatos, alineación de políticas de seguridad o cambios en la forma en que se publican y consumen los productos de datos.