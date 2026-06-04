¿Qué es DAMA-DMBOK? Una guía práctica sobre el Data Management Body of Knowledge
DAMA-DMBOK es un marco de referencia ampliamente reconocido para la gestión de datos, que define los principios, las prácticas y las funciones que sustentan todo programa de datos consolidado. Esta guía abarca las 11 áreas de conocimiento, cómo se conectan y cómo ponerlas en práctica.
- ¿Qué es DAMA-DMBOK?
- Las 11 áreas de conocimiento de DAMA-DMBOK
- Aplicación de DAMA-DMBOK con Snowflake
- DMBOK es integral por diseño
- Recursos
El Data Management Body of Knowledge, o DAMA-DMBOK®, proporciona a los equipos de gestión de datos, a los CDO y a los profesionales de la gobernanza un lenguaje compartido y un mapa estructurado de la disciplina dentro de un marco de gobernanza de datos más amplio. Es intencionadamente no prescriptivo, ya que define lo que las organizaciones deben abordar, pero no dicta cómo hacerlo. Esto lo hace aplicable a todos los sectores, tecnologías y organizaciones de cualquier tamaño.
Los equipos suelen implementar DAMA-DMBOK en fases, priorizando las áreas de conocimiento más relevantes para sus necesidades normativas, operativas o estratégicas inmediatas, y ampliando la cobertura a medida que el programa madura.
Con DMBOK 3.0 en desarrollo activo a partir de 2026, el marco está evolucionando para abordar la gobernanza de la IA, la gestión de datos para el aprendizaje automático y las arquitecturas de nube modernas, lo que garantiza que sus principios sigan basándose en las realidades a las que se enfrentan los equipos de datos en la actualidad.
¿Qué es DAMA-DMBOK?
DMBOK es el marco de referencia mundialmente reconocido de DAMA International para la gestión de datos. Define los principios, las prácticas y las funciones fundamentales que los profesionales de los datos y las organizaciones necesitan para crear y mantener programas de gestión de datos eficaces. También es la base de conocimientos fundamental para la certificación CDMP (Certified Data Management Professional), una credencial profesional ampliamente reconocida en el campo de la gestión de datos.
Mientras que marcos como DCAM proporcionan un modelo estructurado de evaluación de la madurez, DMBOK es un corpus de conocimiento: una referencia integral que define lo que abarca la gestión de datos, cuáles son las buenas prácticas en cada disciplina y cómo se interrelacionan las funciones.
Algunos límites importantes que vale la pena señalar:
- DMBOK no es un modelo de madurez. No puntúa a las organizaciones en función de niveles definidos ni elabora un análisis de deficiencias. Las organizaciones que necesitan este tipo de resultados suelen combinar DMBOK con un marco de evaluación como DCAM.
- DMBOK no es un mandato de cumplimiento. Se ajusta a los requisitos normativos, pero no es legalmente vinculante.
- DMBOK no es un manual de tecnología. No recomienda herramientas ni plataformas específicas.
En el centro del marco DMBOK se encuentra la gobernanza de datos, la función que sustenta y conecta todas las demás áreas de conocimiento. DAMA lo representa visualmente como la rueda de DAMA, con la gobernanza de datos como eje central y las 11 áreas de conocimiento dispuestas como radios a su alrededor.
Las 11 áreas de conocimiento de DAMA-DMBOK
DMBOK organiza la gestión de datos en 11 áreas de conocimiento conectadas. Cada capítulo del marco abarca las motivaciones empresariales, los conceptos esenciales, las actividades, las herramientas y la guía de implementación para esa área.
|Área de conocimiento
|Qué abarca
|Gobernanza de datos
|Políticas, derechos de decisión, roles y estructuras de responsabilización para gestionar los datos como un activo empresarial
|Arquitectura de datos
|Estructuras, modelos y marcos de datos empresariales que alinean el diseño de datos con la estrategia empresarial
|Modelado y diseño de datos
|Modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos que respaldan la integración, las operaciones y las analíticas
|Almacenamiento de datos y operaciones
|Diseño de almacenamiento físico, gestión de bases de datos, rendimiento y asistencia operativa para datos estructurados
|Seguridad de los datos
|Privacidad, confidencialidad, control de acceso y protección de datos a lo largo del ciclo de vida de los datos
|Integración e interoperabilidad de datos
|Procesos y técnicas para mover, consolidar y transformar datos entre sistemas
|Gestión de documentos y contenidos
|Gestión de datos no estructurados y semiestructurados, incluidos documentos, registros y contenido digital
|Datos maestros y de referencia
|Gestión de datos compartidos y acreditados, incluidos los datos maestros (clientes, productos) y los datos de referencia (códigos, clasificaciones)
|Almacenamiento de datos e inteligencia empresarial
|Planificación, implementación y gestión de la infraestructura de datos analíticos y la generación de informes
|Metadatos
|Recopilación, gestión y uso de datos sobre datos: definiciones, linaje, clasificación y contexto
|Calidad de los datos
|Definición, medición y mejora de la precisión, integridad, coherencia y adecuación al uso de los datos
Aplicación de DAMA-DMBOK con Snowflake
Las 11 áreas de conocimiento de DMBOK se pueden alinear con las capacidades disponibles en Snowflake. Esto puede proporcionar a los equipos una hoja de ruta práctica desde los principios del marco hasta la implementación operativa.
Gobernanza de datos
Horizon Catalog de Snowflake proporciona una gobernanza integrada para datos, aplicaciones y modelos. Los controles de acceso unificados, RBAC y ABAC, el etiquetado de objetos, la clasificación de datos confidenciales, el enmascaramiento de datos dinámico, las políticas de acceso a filas y el linaje integral ayudan a operacionalizar aspectos del área de conocimiento de gobernanza de DMBOK, al traducir los derechos de decisión y los marcos de políticas en controles aplicados y auditables.
Metadatos
Horizon Catalog mantiene metadatos coherentes entre los datos nativos de Snowflake, las tablas de Apache Iceberg y las fuentes externas. Universal Search permite el descubrimiento de activos de datos en lenguaje natural, mientras que las descripciones de objetos generadas por IA y el seguimiento del linaje respaldan las prácticas de gestión de metadatos que define DMBOK, incluidas la clasificación, la procedencia y el contexto empresarial.
Seguridad de los datos
La base de seguridad de Snowflake incluye políticas de red, gestión de identidades, RBAC centralizado, clasificación automática de datos confidenciales y supervisión continua de riesgos. Snowflake cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate y High, ISO 27001 y HITRUST, lo que ayuda a las organizaciones a abordar las consideraciones normativas descritas en el área de conocimiento de seguridad de los datos de DMBOK.
Calidad de los datos
La supervisión de la calidad de los datos de Snowflake utiliza funciones de métricas de datos (DMF) integradas y personalizadas para medir continuamente las dimensiones de calidad en todo el patrimonio de datos. Los resultados se muestran en una vista de supervisión centralizada, lo que respalda las prácticas de medición y mejora que DMBOK define para el área de conocimiento de calidad de los datos.
Integración e interoperabilidad de datos
Snowpipe (ingesta continua), Streams (captura de cambios en los datos) y la compatibilidad nativa con Apache Iceberg a través de Horizon Catalog y Apache Polaris abordan el área de conocimiento de integración e interoperabilidad de DMBOK, lo que permite el movimiento de datos entre fuentes al tiempo que se mantienen la gobernanza y el linaje.
Almacenamiento de datos e inteligencia empresarial
La arquitectura compartida multiclúster de Snowflake, que separa el cómputo del almacenamiento, proporciona la infraestructura analítica que describe el área de conocimiento de almacenamiento de datos e inteligencia empresarial (BI) de DMBOK: escalable en AWS, Azure y Google Cloud, con compatibilidad para un amplio ecosistema de herramientas de BI y analíticas.
DMBOK es integral por diseño
La envergadura de DMBOK (11 áreas de conocimiento y cientos de páginas de orientación) puede resultar abrumadora para las organizaciones que acaban de empezar a desarrollar su estrategia de gestión de datos. Pero el amplio alcance de DMBOK es también lo que lo hace duradero. Al definir lo que abarca la disciplina en lugar de prescribir cómo ejecutarla, DMBOK es aplicable en organizaciones de tamaños, sectores y entornos de tecnología muy diferentes. Los equipos que más lo aprovechan lo tratan como una base para alinear a las partes interesadas, establecer prioridades y crear programas de gestión de datos que tengan éxito a lo largo del tiempo.