El Data Management Body of Knowledge, o DAMA-DMBOK®, proporciona a los equipos de gestión de datos, a los CDO y a los profesionales de la gobernanza un lenguaje compartido y un mapa estructurado de la disciplina dentro de un marco de gobernanza de datos más amplio. Es intencionadamente no prescriptivo, ya que define lo que las organizaciones deben abordar, pero no dicta cómo hacerlo. Esto lo hace aplicable a todos los sectores, tecnologías y organizaciones de cualquier tamaño.

Los equipos suelen implementar DAMA-DMBOK en fases, priorizando las áreas de conocimiento más relevantes para sus necesidades normativas, operativas o estratégicas inmediatas, y ampliando la cobertura a medida que el programa madura.

Con DMBOK 3.0 en desarrollo activo a partir de 2026, el marco está evolucionando para abordar la gobernanza de la IA, la gestión de datos para el aprendizaje automático y las arquitecturas de nube modernas, lo que garantiza que sus principios sigan basándose en las realidades a las que se enfrentan los equipos de datos en la actualidad.