DAMA-DMBOK 데이터 관리 지식 체계 실무 가이드
DAMA-DMBOK은 널리 인정받는 데이터 관리 참조 프레임워크로, 효과적인 데이터 관리 체계를 뒷받침하는 데 필요한 원칙, 관행 및 기능을 정의합니다. 이 가이드에서는 11개 지식 영역, 영역 간 연결 방식, 실무 적용 방법을 살펴봅니다.
- DAMA-DMBOK란?
- DAMA-DMBOK의 11개 지식 영역
- Snowflake로 DAMA-DMBOK 적용하기
- DMBOK의 포괄적 접근 방식
- 리소스
DAMA-DMBOK®(Data Management Body of Knowledge)는 데이터 관리팀, CDO 및 데이터 거버넌스 전문가에게 보다 광범위한 데이터 거버넌스 프레임워크 내에서 데이터 관리 분야를 설명할 수 있는 공통 용어 체계와 구조화된 참조 모델을 제공합니다. 이 프레임워크는 의도적으로 규범적 접근을 취하지 않으며, 조직이 무엇을 다뤄야 하는지는 정의하지만 어떻게 수행해야 하는지는 규정하지 않습니다. 따라서 산업, 기술 스택, 조직 규모에 관계없이 폭넓게 적용할 수 있습니다.
조직은 일반적으로 DAMA-DMBOK을 단계적으로 도입하며, 우선 규제, 운영 또는 전략적 요구와 가장 밀접한 지식 영역부터 적용한 뒤 프로그램이 발전함에 따라 범위를 확장합니다.
2026년 현재 DMBOK 3.0이 개발 중인 가운데, 이 프레임워크는 AI 거버넌스, 머신러닝 데이터 관리 및 현대적인 클라우드 아키텍처를 반영하는 방향으로 발전하고 있으며, 이를 통해 데이터 팀이 직면한 현실적인 과제 속에서도 그 원칙의 유효성을 유지하고 있습니다.
DAMA-DMBOK란?
DMBOK은 DAMA International이 제정한 세계적으로 인정받는 데이터 관리 참조 프레임워크입니다. 데이터 전문가와 조직이 효과적인 데이터 관리 프로그램을 구축하고 유지하는 데 필요한 핵심 원칙, 관행 및 기능을 정의합니다. 또한 데이터 관리 분야에서 널리 인정받는 전문 자격증인 CDMP(Certified Data Management Professional)의 지식 기반 체계이기도 합니다.
DCAM과 같은 프레임워크가 체계적인 성숙도 평가 모델을 제공하는 반면, DMBOK은 지식 체계입니다. 즉, 데이터 관리가 무엇을 포함하는지, 각 분야에서 우수 사례가 무엇인지, 그리고 각 기능이 어떻게 상호 연관되는지를 정의하는 종합적인 참조 자료입니다.
다음과 같은 몇 가지 중요한 한계도 있습니다.
- DMBOK는 성숙도 모델이 아닙니다. 조직을 특정 수준에 따라 평가하거나 갭 분석 결과를 제공하지 않습니다. 이러한 결과가 필요한 조직은 일반적으로 DMBOK과 함께 DCAM과 같은 평가 프레임워크를 활용합니다.
- DMBOK는 규정 준수 의무가 아닙니다. 규제 요건과 부합하지만 법적 구속력은 없습니다.
- DMBOK는 기술 매뉴얼이 아닙니다. 특정 도구나 플랫폼을 추천하지 않습니다.
DMBOK 프레임워크의 중심에는 데이터 거버넌스가 자리합니다. 데이터 거버넌스는 다른 모든 지식 영역을 뒷받침하고 연결하는 핵심 기능입니다. DAMA는 이를 ‘DAMA 휠’로 시각화하며, 데이터 거버넌스를 중앙 허브에 배치하고 11개 지식 영역을 이를 중심으로 연결된 바퀴살 형태로 구성합니다.
DAMA-DMBOK의 11개 지식 영역
DMBOK는 데이터 관리를 서로 연결된 11개 지식 영역으로 체계화합니다. 프레임워크의 각 장은 해당 영역의 비즈니스 동인, 핵심 개념, 활동, 도구, 구현 지침을 다룹니다.
|지식 영역
|다루는 내용
|데이터 거버넌스
|데이터를 비즈니스 자산으로 관리하기 위한 정책, 의사결정 권한, 역할, 책임성 구조
|데이터 아키텍처
|데이터 설계를 비즈니스 전략과 정렬하는 엔터프라이즈 데이터 구조, 모델, 프레임워크
|데이터 모델링 및 설계
|통합, 운영, 분석을 지원하는 개념적, 논리적, 물리적 데이터 모델
|데이터 스토리지 및 운영
|정형 데이터를 위한 물리적 스토리지 설계, 데이터베이스 관리, 성능 및 운영 지원
|데이터 보안
|데이터 수명 주기 전반의 개인정보 보호, 기밀성, 액세스 제어 및 데이터 보호
|데이터 통합 및 상호운용성
|시스템 전반에서 데이터를 이동, 통합, 변환하는 프로세스와 기법
|문서 및 콘텐츠 관리
|문서, 기록, 디지털 콘텐츠를 포함한 비정형 및 반정형 데이터 관리
|참조 및 마스터 데이터
|고객, 제품 등의 마스터 데이터와 코드, 분류 등의 참조 데이터를 포함한 공유되고 신뢰할 수 있는 데이터 관리
|데이터 웨어하우징 및 비즈니스 인텔리전스
|분석 데이터 인프라 및 보고의 계획, 구현 및 관리
|메타데이터
|정의, 계보, 분류, 맥락 등 데이터에 관한 데이터의 수집, 관리 및 활용
|데이터 품질
|데이터 정확성, 완전성, 일관성, 사용 적합성의 정의, 측정 및 개선
Snowflake로 DAMA-DMBOK 적용하기
DMBOK의 11개 지식 영역은 Snowflake에서 제공하는 기능과 연계할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 프레임워크 원칙을 실제 운영 구현으로 전환하는 실질적인 경로를 확보할 수 있습니다.
데이터 거버넌스
Snowflake Horizon Catalog는 데이터, 애플리케이션, 모델을 위한 내장형 거버넌스를 제공합니다. 통합 RBAC 및 ABAC, 오브젝트 태깅, 민감 데이터 분류, 동적 데이터 마스킹, 행 액세스 정책 및 엔드투엔드 계보 기능은 DMBOK의 데이터 거버넌스 지식 영역을 운영 환경에 구현하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 의사결정 권한과 정책 프레임워크를 적용 가능하고 감사 가능한 통제로 전환할 수 있습니다.
메타데이터
Horizon Catalog는 Snowflake 네이티브 데이터, Apache Iceberg 테이블, 외부 소스 전반에서 일관된 메타데이터를 유지합니다. Universal Search는 자연어 기반 데이터 자산 검색을 지원하며, AI가 생성한 오브젝트 설명과 계보 추적은 분류, 프로비넌스, 비즈니스 맥락을 포함해 DMBOK이 정의하는 메타데이터 관리 관행을 뒷받침합니다.
데이터 보안
Snowflake의 보안 기반에는 네트워크 정책, ID 관리, 중앙 집중식 RBAC, 민감 데이터 자동 분류, 지속적인 위험 모니터링이 포함됩니다. Snowflake는 SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate 및 High, ISO 27001, HITRUST 인증을 획득하여 조직이 DMBOK의 데이터 보안 지식 영역에서 다루는 규제 요구사항에 대응할 수 있도록 지원합니다.
데이터 품질
Snowflake의 Data Quality Monitoring은 기본 제공 및 사용자 지정 데이터 메트릭 함수(DMF)를 활용해 데이터 자산 전반의 품질 차원을 지속적으로 측정합니다. 측정 결과는 중앙 집중식 모니터링 뷰에서 확인할 수 있으며, 이를 통해 DMBOK 데이터 품질 지식 영역에서 정의하는 데이터 품질 측정 및 개선 활동을 지원합니다.
데이터 통합 및 상호운용성
Snowpipe(지속적 수집), Stream(변경 데이터 캡처), Horizon Catalog 및 Apache Polaris를 통한 Apache Iceberg 네이티브 지원은 DMBOK의 통합 및 상호운용성 지식 영역을 뒷받침합니다. 이를 통해 거버넌스와 계보를 유지하면서 소스 전반에서 데이터를 이동할 수 있습니다.
데이터 웨어하우징 및 비즈니스 인텔리전스
컴퓨트와 스토리지를 분리하는 Snowflake의 멀티 클러스터 공유 아키텍처는 DMBOK의 데이터 웨어하우징 및 비즈니스 인텔리전스 지식 영역에서 제시하는 분석 인프라를 제공합니다. 또한 AWS, Microsoft Azure 및 Google Cloud 전반에서 확장 가능하며 다양한 BI 및 분석 도구 생태계를 지원합니다.
DMBOK의 포괄적 접근 방식
DMBOK은 11개의 지식 영역과 수백 페이지에 달하는 지침을 포함하고 있어 데이터 관리 체계를 처음 구축하는 조직에게는 다소 방대한 프레임워크로 보일 수 있습니다. 그러나 이러한 포괄성은 DMBOK이 오랫동안 활용될 수 있는 이유이기도 합니다. DMBOK은 실행 방법을 규정하기보다 데이터 관리가 포괄하는 영역을 정의하기 때문에 규모, 산업, 기술 환경이 서로 다른 다양한 조직에 적용할 수 있습니다. DMBOK을 효과적으로 활용하는 조직은 이를 이해관계자를 정렬하고 우선순위를 설정하며 장기적으로 성공할 수 있는 데이터 관리 프로그램을 구축하기 위한 기반으로 활용합니다.