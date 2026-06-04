DAMA-DMBOK®(Data Management Body of Knowledge)는 데이터 관리팀, CDO 및 데이터 거버넌스 전문가에게 보다 광범위한 데이터 거버넌스 프레임워크 내에서 데이터 관리 분야를 설명할 수 있는 공통 용어 체계와 구조화된 참조 모델을 제공합니다. 이 프레임워크는 의도적으로 규범적 접근을 취하지 않으며, 조직이 무엇을 다뤄야 하는지는 정의하지만 어떻게 수행해야 하는지는 규정하지 않습니다. 따라서 산업, 기술 스택, 조직 규모에 관계없이 폭넓게 적용할 수 있습니다.

조직은 일반적으로 DAMA-DMBOK을 단계적으로 도입하며, 우선 규제, 운영 또는 전략적 요구와 가장 밀접한 지식 영역부터 적용한 뒤 프로그램이 발전함에 따라 범위를 확장합니다.

2026년 현재 DMBOK 3.0이 개발 중인 가운데, 이 프레임워크는 AI 거버넌스, 머신러닝 데이터 관리 및 현대적인 클라우드 아키텍처를 반영하는 방향으로 발전하고 있으며, 이를 통해 데이터 팀이 직면한 현실적인 과제 속에서도 그 원칙의 유효성을 유지하고 있습니다.