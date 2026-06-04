Le Data Management Body of Knowledge, ou DAMA-DMBOK® ou encore Référentiel des bonnes pratiques de gestion des données, offre aux équipes de gestion des données, aux CDO et aux professionnels de la gouvernance un langage commun et une cartographie structurée de la discipline au sein d’un framework de gouvernance des données plus large. Il est intentionnellement non prescriptif. Il définit ce que les entreprises doivent aborder, sans pour autant dicter la manière de le faire. Cela le rend applicable à tous les secteurs, à tous les stacks technologiques et aux entreprises de toutes tailles.

Les équipes mettent généralement en œuvre le DAMA-DMBOK par phases. Elles donnent la priorité aux domaines de connaissances les plus pertinents face à leurs contraintes réglementaires, opérationnelles ou stratégiques immédiates, puis étendent la couverture à mesure que le programme gagne en maturité.

Avec le DMBOK 3.0 en cours de développement pour 2026, le framework évolue pour intégrer la gouvernance de l’IA, la gestion des données pour le machine learning et les architectures cloud modernes. Ses principes restent ainsi ancrés dans les réalités auxquelles les équipes data sont confrontées aujourd’hui.