DMBOKの範囲の広さ（11の知識領域と数百ページに及ぶガイダンス）は、データマネジメント戦略の策定を始めたばかりの組織にとっては圧倒されるように感じるかもしれません。しかし、DMBOKの適用範囲の広さこそが、その永続性を高めている理由でもあります。実行方法を規定するのではなく、その分野が何を網羅しているかを定義することで、DMBOKは規模、業界、テクノロジー環境が大きく異なる組織全体に適用できます。これを最大限に活用しているチームは、ステークホルダーの認識合わせ、優先順位の設定、長期的に成功するデータマネジメントプログラムを構築するための基盤として扱っています。