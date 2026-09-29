Snowflakes Funktionen zur Datensouveränität

Als globaler Akteur mit Hauptsitz in den USA unterhält Snowflake weltweit fast 50 Standorte, darunter über 10 Niederlassungen im EU- und EWR-Raum. Dieser Überblick skizziert Snowflakes Ansatz zur Datensouveränität – mit einem Fokus auf aktuelle Kontrollmechanismen für die Datenresidenz und offene Standards, die eine Anbieterbindung verhindern – sowie die strategische Roadmap.

In der EMEA-Region kooperiert Snowflake mit diversen Sovereign-Cloud-Anbietern. Dadurch können wir sowohl EU-partnerbetriebene Sovereign-Cloud-Modelle als auch hybride Lösungen bereitstellen. So lassen sich die leistungsstarken Funktionen von Snowflake nahtlos auf Daten anwenden, die in europäischen Sovereign Clouds liegen.