Le organizzazioni europee affrontano una sfida sempre più complessa: come sfruttare il potere trasformativo dei dati e dell’AI rispettando rigorosi requisiti di sovranità. Il panorama normativo richiede soluzioni in grado di mantenere i dati critici all’interno dei confini europei senza sacrificare le capacità di innovazione.

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato di recente il prossimo lancio dell’AWS European Sovereign Cloud, che sarà lanciato entro la fine del 2025 a Brandeburgo, in Germania. Siamo entusiasti che Snowflake sarà un partner di lancio per questa iniziativa rivoluzionaria, aiutando i clienti europei a sbloccare il potenziale dei propri dati mantenendo la sovranità.

Una soluzione ad hoc per la sovranità europea

AWS European Sovereign Cloud risolve le preoccupazioni dei clienti in materia di residenza e controllo dei dati attraverso un’architettura progettata specificamente per la sovranità.

Isolamento dalle altre regioni AWS per un’infrastruttura sovrana europea che includa rigorosi requisiti di residenza, autonomia operativa e resilienza dei dati

Forti funzionalità di protezione dei dati per soddisfare le esigenze dei governi europei, clienti altamente regolamentati nei servizi finanziari e sanitari

I clienti hanno il pieno controllo dei propri dati su AWS e stabiliscono dove sono archiviati, come sono archiviati e chi può accedervi

Operazioni europee indipendenti che consentono agli utenti locali di gestire l’infrastruttura cloud

L’AI Data Cloud Snowflake: la semplicità incontra la sovranità by design

La partnership di Snowflake con AWS consentirà a organizzazioni e aziende di innovare e trasformare prodotti, esperienze o servizi esistenti rispettando al contempo i requisiti di sovranità.

Accelerare l’adozione dell’AI con la certezza che la loro data foundation governata sia in grado di soddisfare i requisiti di sovranità fin dal primo giorno

Razionalizzare la sovranità sfruttando infrastrutture create appositamente per i framework di sovranità europei

Mantenere la resilienza operativa attraverso le operazioni europee

Preparare la strategia dati al futuro mentre i requisiti di sovranità evolvono continuamente

Il futuro

Per le organizzazioni che stanno valutando una strategia dati e AI di nuova generazione, AWS European Sovereign Cloud rappresenta molto più di un’altra opzione infrastrutturale: è una base per l’innovazione sovrana nell’UE. Inoltre, combinando le funzionalità dell’infrastruttura AWS con l’AI Data Cloud Snowflake, i clienti europei potranno utilizzare tutto il loro patrimonio di dati mantenendo solidi livelli di sovranità e sicurezza.

Riteniamo che questa collaborazione sarà particolarmente rivoluzionaria per le organizzazioni che sono state caute nell’adozione del cloud a causa di preoccupazioni di sovranità. Ora possono accedere alle stesse funzionalità complete di Snowflake, tra cui analisi dei dati, data engineering, collaboration e AI che hanno trasformato le aziende a livello globale, con le specifiche funzionalità di sovranità di cui hanno bisogno.

Affermazioni riferite al futuro

Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Consulta il nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.