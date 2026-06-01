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Capacidades de soberanía de datos de Snowflake
Resumen ejecutivo
Snowflake es una empresa internacional con sede central en Estados Unidos. Cuenta con más de 10 filiales en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE), y cerca de 50 en todo el mundo. Este resumen describe la posición de Snowflake en materia de soberanía, con especial atención a los controles actuales de residencia de datos y los estándares abiertos que evitan la dependencia de un proveedor, así como su roadmap estratégico.
Snowflake colabora con varios proveedores de nube soberana en la región EMEA para ofrecer tanto implementaciones soberanas operadas por partners de la UE como soluciones híbridas que llevan las capacidades de Snowflake a los datos almacenados en nubes soberanas de Europa.
Qué ofrece Snowflake hoy
Residencia de datos
Los clientes pueden elegir las ubicaciones de implementación que prefieran y configurar sus cuentas para que sus datos permanezcan en la región seleccionada (p. ej., la UE). Snowflake ofrece varias regiones EMEA en las tres principales plataformas de nube (AWS, Azure y GCP), lo que permite a los clientes elegir el proveedor y la ubicación que mejor se ajusten a sus requisitos de residencia de datos.
Controles de acceso de terceros
El enfoque de Snowflake frente al acceso no deseado de terceros se articula en dos niveles: controles de los procedimientos legales y medidas técnicas de notificación gestionadas por el cliente.
Política sobre solicitudes de las autoridades e informes de transparencia:
Snowflake pone a disposición del público su Política sobre solicitudes de las autoridades y publica periódicamente informes de transparencia que cubren las solicitudes de organismos gubernamentales estadounidenses y de otros países.
Snowflake invita a los organismos gubernamentales solicitantes a que obtengan los datos directamente del cliente. Cuando está obligada a responder directamente, la política de Snowflake es notificárselo al cliente afectado, salvo que la ley lo prohíba. En ese caso, hará todo lo posible por solicitar exenciones de confidencialidad, documentará la solicitud e informará al cliente en cuanto se levanten las restricciones legales. Snowflake revisa minuciosamente la legalidad de cada solicitud, puede impugnarla si concluye que existen motivos razonables para considerarla ilícita y solo divulga datos en el marco de un procedimiento legal válido.
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Controles técnicos de notificación (implementados por el cliente):
Los clientes pueden proteger las columnas con datos sensibles mediante claves de cifrado alojadas en su propio servicio de gestión de claves (KMS) o módulo de seguridad de hardware (HSM). Al acceder a esas columnas durante una consulta, se llama al KMS del cliente, lo que genera un registro de auditoría en sistemas que controla el propio cliente. Cotejar estos registros del almacén de claves con el historial de consultas de Snowflake permite a las organizaciones detectar y documentar accesos anómalos.
Este cotejo ayuda a los clientes a identificar discrepancias y les permite aplicar dos opciones de respuesta independientes: revocar de forma selectiva claves de columnas concretas para aislar los datos sensibles sin interrumpir las operaciones de la cuenta, o revocar la clave de la cuenta mediante Tri-Secret Secure para activar de inmediato un mecanismo de desactivación en toda la plataforma.
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Certificaciones
- Snowflake cuenta con las certificaciones SOC 1 Type II y SOC 2 Type II, ISO 27001, 27017, 27018, 9001, 42001, 22301, 20000, PCI-DSS, BSI C5, HDS, TISAX, HITRUST CSF y Cyber Essentials Plus, todas ellas auditadas periódicamente por entidades independientes. Las certificaciones y los informes de auditoría están disponibles en el Compliance Center de Snowflake.
Snowflake ayuda a sus clientes a cumplir las obligaciones establecidas en los marcos jurídicos y normativos aplicables de la UE, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), la Directiva NIS2, el Reglamento de Datos de la UE y la Ley de IA de la UE, entre otros, mediante una combinación de controles técnicos, cláusulas contractuales y documentación específica sobre cumplimiento.
Inferencia de IA dentro del perímetro
- Las capacidades de Snowflake Cortex AI y la inferencia de IA (Cortex Analyst, Cortex Agents, Cortex Search y las funciones de LLM) pueden configurarse para ejecutarse íntegramente dentro del perímetro seguro de Snowflake en la UE. Los clientes deciden si la inferencia debe limitarse a regiones de la UE. Los datos de los clientes, los prompts y los resultados no se utilizan para entrenar modelos. Los clientes también controlan qué modelos se permiten en su cuenta, lo que les proporciona gobernanza sobre las capacidades de IA disponibles para sus usuarios. Para obtener más información, consulta este blog: Inferencia de IA entre regiones, residencia de datos y soberanía: cómo se ha diseñado Snowflake para garantizar la fiabilidad.
Entidad contratante local
Los clientes de Snowflake ubicados en la UE contratan con una filial local con sede en la UE, Snowflake Computing Netherlands B.V., y no con Snowflake Inc. en Estados Unidos. Puedes consultar las condiciones del servicio de Snowflake aquí, las condiciones específicas para la UE aquí (artículo 3, Espacio Económico Europeo) y más información sobre las entidades contratantes aquí.
Arquitectura de formatos de datos abiertos
Una característica distintiva de la arquitectura de Snowflake es que los clientes pueden usar el formato de tabla abierto de Apache Iceberg y almacenar los datos en su propio almacenamiento externo en la nube, incluido el almacenamiento compatible con S3 alojado por los proveedores de nube soberana que elijan, mediante tablas de Iceberg gestionadas externamente. Como los datos se almacenan en el formato abierto Iceberg, cualquier motor compatible (Apache Spark, Trino, etc.) puede leerlos con independencia de Snowflake. Esto facilita directamente el cumplimiento de normativas con requisitos de portabilidad de datos, como el Reglamento de Datos de la UE.
Este enfoque arquitectónico, que separa el cómputo del almacenamiento propiedad del cliente, proporciona a los clientes un control directo y duradero sobre sus datos, con independencia de la relación con el proveedor.
Roadmap de la soberanía en EMEA
Snowflake impulsa su estrategia de soberanía en la UE mediante colaboraciones estratégicas con proveedores de nube soberana de la región EMEA y partners operativos regionales. Diseñado para dar cabida a distintos niveles de garantía de soberanía, este roadmap se centra en dos arquitecturas de implementación flexibles:
Implementaciones operadas por partners de la UE: Un partner con sede en la UE se ocupa íntegramente de las operaciones diarias, la ingeniería y la asistencia mediante un contrato directo con el cliente, lo que limita el acceso desde fuera de la UE. A corto plazo, este modelo aspira a alcanzar el nivel SEAL 2 (soberanía proactiva) con residencia de datos, claridad jurisdiccional y control operativo, y a alinearse a largo plazo con el nivel SEAL 3 (resiliencia digital).
Integración con nubes soberanas nacionales: Lleva el AI Data Cloud de Snowflake directamente a los datos alojados en nubes soberanas certificadas de la región EMEA. Los datos de los clientes permanecen en formatos abiertos y se protegen mediante claves de cifrado gestionadas por entidades soberanas.
Transparencia del acceso: Snowflake proporciona a los clientes registros de auditoría consultables sobre el acceso de los operadores de Snowflake a sus entornos, lo que les permite conocer y acreditar cualquier tipo de acceso. Además, los protocolos internos de acceso al back-end de Snowflake están diseñados para evitar el acceso a los datos de los clientes, salvo cuando sea necesario para atender una solicitud específica y documentada, como una intervención del servicio de asistencia al cliente. El acceso interno requiere una justificación empresarial y queda registrado.
Al permitir que las organizaciones elijan el modelo de implementación, la región y la infraestructura que mejor se adapten a sus requisitos normativos y operativos, Snowflake favorece la máxima libertad de elección del cliente sin renunciar a las capacidades.
Para obtener más información sobre las capacidades de soberanía de Snowflake, habla con tu equipo de ventas local o ponte en contacto con nosotros.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a las colaboraciones previstas, la disponibilidad futura de productos, los plazos de implementación y la dirección del roadmap, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen compromisos de ofrecer funciones específicas ni de cumplir plazos concretos. Las colaboraciones de Snowflake con proveedores de nube soberana y las capacidades de producto asociadas están sujetas a procesos continuos de desarrollo, acuerdos con partners y procedimientos normativos. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir sustancialmente.