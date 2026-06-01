Capacidades de soberanía de datos de Snowflake

Snowflake es una empresa internacional con sede central en Estados Unidos. Cuenta con más de 10 filiales en la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE), y cerca de 50 en todo el mundo. Este resumen describe la posición de Snowflake en materia de soberanía, con especial atención a los controles actuales de residencia de datos y los estándares abiertos que evitan la dependencia de un proveedor, así como su roadmap estratégico.

Snowflake colabora con varios proveedores de nube soberana en la región EMEA para ofrecer tanto implementaciones soberanas operadas por partners de la UE como soluciones híbridas que llevan las capacidades de Snowflake a los datos almacenados en nubes soberanas de Europa.