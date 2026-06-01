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Souveraineté des données les capacités de Snowflake
Sommaire
Snowflake est une entreprise internationale dont le siège social se trouve aux États-Unis. Elle compte plus de 10 filiales dans l’UE et l’Espace économique européen (EEE), et près de 50 dans le monde. Cette présentation expose l’approche de Snowflake en matière de souveraineté : contrôles actuels de résidence des données, standards ouverts pour éviter la dépendance à un prestataire, et une feuille de route stratégique.
Snowflake collabore avec plusieurs fournisseurs de cloud souverain dans la région EMEA afin de proposer deux types de solutions : des déploiements souverains exploités par des partenaires dans l’Union européenne et des solutions hybrides qui étendent les capacités de Snowflake aux données stockées dans des clouds souverains en Europe.
Ce que Snowflake propose aujourd’hui
Résidence des données
Les clients peuvent choisir la ou les régions où ils souhaitent effectuer leur déploiement et configurer leurs comptes afin que leurs données clients restent dans la région sélectionnée (e.g. l’UE). Snowflake propose plusieurs régions EMEA sur les trois principales plateformes cloud, Amazon Web Services (AWS), Azure et GCP. Les clients peuvent ainsi choisir le fournisseur et l’emplacement répondant à leurs exigences de résidence des données.
Contrôles des accès tiers
L’approche de Snowflake pour empêcher les accès indésirables par des tiers s’articule autour de deux niveaux : des contrôles encadrant les procédures juridiques et des mesures techniques de notification placées sous le contrôle des clients.
Politique relative aux demandes des autorités et rapports de transparence :
Snowflake met à disposition du public une Politique relative aux demandes des autorités et publie régulièrement des Rapports de transparence couvrant les demandes des autorités américaines et étrangères.
Snowflake invite les autorités à demander les données clients directement au client concerné. Lorsque Snowflake est légalement contraint de répondre directement, sa politique consiste à informer le client concerné, sauf interdiction légale. Dans ce cas, Snowflake met tout en œuvre pour demander la levée des obligations de non-divulgation, consigne la demande et informe le client dès que les restrictions légales sont levées. Snowflake examine attentivement la légalité de chaque demande, peut la contester si elle estime avoir des motifs raisonnables de la considérer comme illégale et ne divulgue les données que dans le cadre d’une procédure juridique valide.
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Mesures techniques de notification mises en œuvre par le client :
Les clients peuvent protéger les colonnes sensibles à l’aide de clés de chiffrement hébergées dans leur propre KMS ou HSM. Lors d’une requête, tout accès à ces colonnes sollicite le KMS du client et crée ainsi une piste d’audit dans les systèmes qu’il contrôle. Le rapprochement des journaux du coffre-fort de clés avec l’historique des requêtes Snowflake permet aux organisations de détecter et de documenter les accès inhabituels.
En rapprochant ces journaux, les clients peuvent repérer les incohérences et activer deux mécanismes de réponse indépendants : révoquer de manière sélective les clés de colonnes concernées afin d’isoler les données sensibles sans interrompre le fonctionnement du compte, ou révoquer la clé du compte via Tri-Secret Secure pour déclencher immédiatement un mécanisme d’arrêt d’urgence sur l’ensemble de la plateforme.
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Certifications
- Snowflake dispose des certifications SOC 1 type II et SOC 2 type II, ISO 27001, 27017, 27018, 9001, 42001, 22301, 20000, PCI-DSS, BSI C5, HDS, TISAX, HITRUST CSF et Cyber Essentials Plus, chacune faisant régulièrement l’objet d’un audit indépendant. Les certifications et les rapports d’audit sont disponibles dans le Centre de conformité Snowflake.
Snowflake aide ses clients à respecter leurs obligations au titre des cadres juridiques et réglementaires applicables dans l’UE, notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), la directive SRI 2 (NIS2), le règlement européen sur les données et le règlement européen sur l’intelligence artificielle. Pour cela, Snowflake combine contrôles techniques, clauses contractuelles et documentation dédiée à la conformité.
Inférence IA au sein du périmètre sécurisé
- Les capacités de Snowflake Cortex AI et d’inférence IA, notamment Cortex Analyst (analyste), Cortex Agents, Cortex Search et les fonctions LLM, peuvent être configurées pour s’exécuter entièrement dans le périmètre sécurisé de Snowflake au sein de l’UE. Les clients décident également si l’inférence doit être limitée aux régions de l’UE. Les données clients, les prompts et les résultats ne servent pas à l’entraînement des modèles. Les clients contrôlent également les modèles autorisés dans leur compte, ce qui leur permet de gouverner les capacités d’IA accessibles à leurs utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez cet article de blog : Inférence IA interrégionale, résidence et souveraineté des données : comment Snowflake est conçu pour assurer la fiabilité.
Entité contractante locale
Les clients Snowflake établis dans l’UE concluent leur contrat avec une filiale locale basée dans l’UE, Snowflake Computing Netherlands B.V., et non avec Snowflake Inc. aux États-Unis. Vous trouverez les conditions d’utilisation de Snowflake ici, les conditions propres à l’UE ici (§ 3, Espace économique européen), ainsi que des informations complémentaires sur les entités contractantes ici.
Architecture fondée sur des formats de données ouverts
L’architecture de Snowflake se distingue par la possibilité d’utiliser le format de table ouvert d’Apache Iceberg et de stocker les données dans un espace de stockage cloud externe détenu par le client. Celui-ci peut notamment choisir un stockage compatible S3 hébergé par le fournisseur de cloud souverain de son choix et utiliser des Iceberg Tables gérées en externe. Comme les données sont stockées au format ouvert Iceberg, tout moteur compatible, notamment Apache Spark ou Trino, peut les lire indépendamment de Snowflake. Cette approche facilite directement la conformité aux réglementations imposant la portabilité des données, telles que le règlement européen sur les données.
Cette architecture sépare le calcul du stockage détenu par le client. Elle lui offre ainsi un contrôle direct et durable sur ses données, indépendamment de sa relation avec le fournisseur.
Feuille de route pour la souveraineté dans la région EMEA
Snowflake fait progresser sa stratégie de souveraineté dans l’UE grâce à des collaborations stratégiques avec des fournisseurs de cloud souverain de la région EMEA et des partenaires opérationnels régionaux. Conçue pour répondre à différents niveaux d’exigence en matière de souveraineté, cette feuille de route repose sur deux architectures de déploiement flexibles :
Déploiements exploités par un partenaire de l’UE : Un partenaire établi dans l’UE gère intégralement les opérations quotidiennes, l’ingénierie et le support dans le cadre d’un contrat conclu directement avec le client, ce qui limite les accès depuis l’extérieur de l’UE. À court terme, ce modèle vise le niveau SEAL 2 (souveraineté proactive) grâce à la résidence des données, à la clarté juridictionnelle et au contrôle opérationnel. À plus long terme, il doit s’aligner sur le niveau SEAL 3 (résilience numérique).
Intégration aux clouds souverains nationaux : intègre directement l’AI Data Cloud de Snowflake aux données hébergées dans des clouds souverains certifiés de la région EMEA. Les données clients restent dans des formats ouverts et sont protégées par des clés de chiffrement gérées par des entités souveraines.
Transparence des accès : Snowflake fournit aux clients des journaux d’audit interrogeables sur les accès des opérateurs Snowflake à leurs environnements. Ils bénéficient ainsi d’une visibilité sur chaque accès et disposent d’une preuve pour chaque événement. En outre, les protocoles internes d’accès au back-end de Snowflake sont conçus pour empêcher l’accès aux données clients, sauf lorsqu’il est nécessaire pour répondre à une demande précise et documentée, notamment dans le cadre d’une intervention du support client. Tout accès interne doit reposer sur une justification stratégique et est consigné.
En permettant aux organisations de choisir le modèle de déploiement, la région et l’infrastructure les mieux adaptés à leurs exigences réglementaires et opérationnelles, Snowflake leur offre une liberté de choix maximale sans compromis sur les capacités.
Pour en savoir plus sur les capacités de souveraineté de Snowflake, adressez-vous à votre équipe commerciale locale ou contactez-nous.
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles concernant notamment les partenariats envisagés, la disponibilité future des produits, les calendriers de déploiement et l’orientation de la feuille de route. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent aucun engagement à fournir des fonctionnalités précises ou à respecter des échéances particulières. Les partenariats de Snowflake dans le domaine du cloud souverain et les capacités produit associées dépendent des développements en cours, des accords conclus avec les partenaires et des procédures réglementaires. Les résultats et les offres réels peuvent différer sensiblement.
Pour en savoir plussur la sécurité des données clients et le contrôle de la gouvernance de Snowflake
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