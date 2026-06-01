Souveraineté des données les capacités de Snowflake

Snowflake est une entreprise internationale dont le siège social se trouve aux États-Unis. Elle compte plus de 10 filiales dans l’UE et l’Espace économique européen (EEE), et près de 50 dans le monde. Cette présentation expose l’approche de Snowflake en matière de souveraineté : contrôles actuels de résidence des données, standards ouverts pour éviter la dépendance à un prestataire, et une feuille de route stratégique.

Snowflake collabore avec plusieurs fournisseurs de cloud souverain dans la région EMEA afin de proposer deux types de solutions : des déploiements souverains exploités par des partenaires dans l’Union européenne et des solutions hybrides qui étendent les capacités de Snowflake aux données stockées dans des clouds souverains en Europe.