Migrare all’architettura Snowpipe Streaming High Performance

I dati in tempo reale non riguardano più solo la velocità, ma anche throughput massivo, scalabilità prevedibile e dati pronti per essere interrogati non appena arrivano. Agenti AI e applicazioni intelligenti devono ragionare continuamente su dati freschi e su un contesto in tempo quasi reale, ed è questo che ci ha spinto a ripensare la nostra architettura di streaming ad alte prestazioni. I clienti stanno già sfruttando le più recenti innovazioni di Snowpipe Streaming per abilitare casi d’uso critici. Se Snowpipe Streaming Classic è stato il motore per l’ingestione a bassa latenza direttamente nelle tabelle Snowflake, la nuova generazione della nostra architettura di streaming consente di supportare workload AI più pesanti e complessi man mano che crescono da migliaia a milioni di eventi al secondo.

Questo post ha due obiettivi: spiegare l’enorme valore della nuova architettura Snowpipe Streaming High Performance e mostrarti quanto sia semplice migrare. Abbiamo progettato questa architettura per sbloccare fino a 10 GB/s di throughput per tabella nelle configurazioni supportate, ridurre la latenza end-to-end e semplificare la gestione dello streaming su larga scala, mantenendo al contempo un modello di pricing chiaro che offre prevedibilità anche con la crescita dei workload.

Appian, leader nell’automazione dei processi low-code, è migrata all’architettura High Performance per sostituire una pipeline di ingestione rigida e fortemente basata su codice. In precedenza, le modifiche allo schema richiedevano aggiornamenti complessi del codice per gestire manualmente i DDL. Con Snowpipe Streaming High Performance, Appian ha disaccoppiato la struttura delle tabelle dalla logica di ingestione, consentendo la gestione delle pipe tramite Terraform in modo trasparente per l’applicazione Java. Secondo Appian, il loro motore personalizzato “Snowblower” ora ingerisce quasi mezzo petabyte di dati di log al mese in 27 regioni, con prestazioni a bassa latenza nel loro ambiente.