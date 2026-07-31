Perché Iceberg è il formato giusto per i dati di osservabilità

I dati di osservabilità si prestano particolarmente all’archiviazione colonnare e Iceberg li memorizza in Parquet di default. Timestamp, nomi dei servizi, livelli di gravità e attributi strutturati si ripetono in milioni di eventi, secondo schemi che consentono una compressione efficiente e scansioni ottimizzate tramite partition pruning.

Ma Iceberg offre molto più di Parquet. Parquet fornisce file colonnari facili da interrogare, purché se ne conosca già la posizione. Iceberg aggiunge il livello tabellare, con evoluzione dello schema, partizionamento, snapshot e un catalogo che qualsiasi motore compatibile può individuare e leggere senza integrazioni personalizzate. È questo che rende la telemetria open e accessibile, anziché limitarsi ad archiviarla in un formato efficiente.

Nei nostri test, i workflow di osservabilità sulle Iceberg Tables hanno registrato prestazioni analoghe a quelle ottenute con i dati nativi di Observe. Non devi quindi scegliere tra apertura e prestazioni. I team di engineering possono continuare a usare Observe per analizzare gli incidenti, creare dashboard e monitor ed eseguire analisi delle cause principali assistite dall’intelligenza artificiale. Il resto dell’organizzazione può accedere direttamente agli stessi dati con gli strumenti che già utilizza.

Interrogare i dati con qualsiasi motore

Una volta archiviati nelle Iceberg Tables, i dati non sono leggibili soltanto tramite Observe. Observe espone un Iceberg REST Catalog di sola lettura tramite l’API Observe, consentendo a qualsiasi motore di query compatibile con Iceberg di individuare e leggere direttamente le tabelle. Snowflake Horizon Catalog supporta questa interoperabilità. Apache Spark™, DuckDB, Trino e PyIceberg sono già compatibili. I motori esterni leggono i file di dati direttamente dal bucket S3, senza passare da Observe.

Questo rende possibili workflow che i sistemi proprietari di archiviazione per l’osservabilità hanno storicamente reso difficili. Dalle prime conversazioni con i clienti stanno già emergendo casi d’uso che consentono di:

unire la telemetria ai dati aziendali interni: interrogare i dati di osservabilità insieme a quelli relativi a ricavi, clienti o prodotti in un’unica analisi, senza creare una pipeline per sincronizzarli.

eseguire periodicamente processi di data engineering sui dati batch: programmare trasformazioni o aggregazioni sulla telemetria storica con gli strumenti già gestiti dal team dati.

sottoporre a audit i dati di osservabilità ai fini della conformità: interroga la telemetria grezza direttamente dal tuo spazio di archiviazione, con le tue credenziali e senza instradarla attraverso un sistema di terze parti.

addestrare modelli ML sui dati operativi: esegui un processo Spark o PyIceberg sulla cronologia della telemetria senza esportare o copiare i dati, né svolgere una fase separata di preparazione.

Quando la telemetria risiede nello stesso data lake dei dati aziendali, il confine tra dati operativi e analitici inizia a scomparire. Per correlare un incidente con l’impatto sui clienti, le metriche dei ricavi o un deployment recente basta una semplice query. I team di engineering, dati e prodotto possono lavorare dalla stessa fonte attendibile, senza dover gestire una pipeline che copia i dati tra sistemi.

Ridurre e controllare i costi su larga scala

Archiviare grandi volumi di telemetria in un sistema di osservabilità proprietario è generalmente costoso, e la spesa aumenta insieme alla quantità di dati. Con Iceberg, i dati risiedono nel tuo object storage anziché in un sistema gestito da un fornitore con un proprio modello di prezzo.

Poiché Iceberg separa l’archiviazione dalla capacità di calcolo, paghi solo per le query che esegui. Puoi così conservare mesi di telemetria a una frazione del costo delle tradizionali piattaforme di osservabilità proprietarie, senza tiering, reidratazione o compromessi sui dati da mantenere.¹

Inoltre, poiché gli stessi dati servono più team, dall’engineering per l’analisi degli incidenti ai team dati per l’analisi dei dati, fino agli ML engineer per l’addestramento dei modelli, puoi eliminare i costi legati alla replica o allo spostamento dei dati tra sistemi. Archivia i dati una sola volta e consenti a ogni team di leggerli dalla stessa fonte.

Inizia oggi

Observe su Iceberg è ora disponibile in private preview e sarà presto accessibile a un pubblico più ampio. Se cerchi uno spazio di archiviazione open e portabile per i dati di osservabilità, vogliamo conoscere le tue esigenze. Puoi:

consultare la documentazione di Observe su Iceberg

contattare il tuo account team Observe per richiedere l’accesso

scoprire di più su Observe

Che tu voglia conservare i dati a lungo termine, garantire l’interoperabilità con un data lake esistente o eseguire analisi dei dati personalizzate sulla telemetria, raccontaci come Observe su Iceberg può supportare il tuo team.



¹Il risparmio effettivo sui costi di archiviazione può variare in base al volume dei dati, al cloud provider, alla regione e ai contratti in essere con i fornitori.

Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti.

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