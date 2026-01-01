Collaborazione ineguagliabile per data product e AI product: le novità Snowflake

Condividi LLM ottimizzati

Snowflake ora supporta la condivisione trasparente di LLM ottimizzati e l’esplorazione dei pesi dei modelli con Secure Model Sharing (public preview). In questo modo, è più facile collaborare sui casi d’uso dell’AI generativa e distribuire i modelli in produzione, poiché il destinatario può vedere il modello ottimizzato nell’interfaccia utente del proprio Snowflake Model Registry. Inoltre, poiché non vengono copiati o trasferiti dati reali tra account, ma vengono utilizzati solo il livello servizi e l’archivio metadati di Snowflake, la condivisione dei modelli riduce il rischio di esposizione dei dati.

Crea data product e AI product più sofisticati con un ottimo rapporto costi/prestazioni

Le aziende innovative portano le loro ultime tecnologie su Snowflake, offrendo prodotti all’avanguardia che non richiedono lo spostamento dei dati o l’esecuzione di complesse orchestrazioni. Le aziende possono condividere e monetizzare applicazioni e modelli AI e ML avanzati tramite le Snowflake Native App, ora completamente integrate con Snowpark Container Services per supportare più casi d’uso. Inoltre, grazie agli avanzati strumenti di ottimizzazione dei costi disponibili come parte della soluzione Snowflake Secure Sharing, i clienti possono condividere i dati e collaborare tra cloud senza doversi preoccupare dei costi di uscita cross-cloud.

Snowflake Native App Framework si integra con Snowpark Container Services

Sin dalla sua introduzione nel 2022, Snowflake Native App Framework ha fornito un modo sicuro ed economico per creare, distribuire e monetizzare data e AI product che si integrano perfettamente con Snowflake, semplificando lo sviluppo di app per centinaia di aziende. Ora, con Snowpark Container Services in General Availability e completamente integrato in Snowflake Native App Framework, è possibile creare app ancora più sofisticate e distribuirle ai clienti su AWS (in GA) e Azure (public preview).

Snowpark Container Services (ora in GA su Azure e AWS) offre agli sviluppatori la flessibilità necessaria per distribuire in modo semplice e sicuro funzionalità complesse, dai frontend personalizzati e l’addestramento e l’inferenza ML su larga scala ai modelli open source e sviluppati internamente, il tutto in modo sicuro all’interno di Snowflake (per saperne di più leggi questo blog). Confezionando e registrando un’immagine container e quindi creando un package Snowflake Native App con i dati del container, gli sviluppatori possono:

Creare prodotti robusti in qualsiasi linguaggio di programmazione

Utilizzare in modo flessibile GPU o CPU con memoria elevata, a seconda delle esigenze

Distribuire le app in modo trasparente tra cloud e regioni

Eliminare la necessità di spostare i dati all’esterno del perimetro di sicurezza

I provider stanno creando app sofisticate in varie categorie interessanti, quindi è molto probabile che se stai cercando una determinata funzionalità, esista un’app dedicata nel Marketplace Snowflake. Ad esempio, puoi:

Eseguire complesse trasformazioni dei dati con dbt

Aggiungere agenti AI autonomi alla tua forza lavoro con Genesis

Incorporare l’analisi avanzata dei grafi di RelationalAI

Sfruttare l’AI predittiva di Kumo AI

Trasformare immagini e video in intelligenza visiva con LandingAI

Crea e monetizza AI product

Con Snowflake Native App Framework, ora è possibile pacchettizzare, condividere e monetizzare i modelli AI/ML registrati. Utilizzando l’API Snowpark ML Modeling, i provider possono creare, addestrare e registrare i modelli in Snowflake Model Registry, quindi esportarli in un pacchetto Snowflake Native App per il listing.

Questo sblocca nuovi flussi di entrate, consentendo alle organizzazioni di capitalizzare in modo semplice e sicuro sulle loro attività di sviluppo modelli e di fornire prodotti AI e ML di alto valore sul Marketplace Snowflake perché possano essere utilizzati o acquistati da altri. Con più opzioni di prodotti tra cui scegliere, i consumatori hanno maggiori possibilità di trovare la soluzione giusta per le loro esigenze.

Elimina i costi di uscita duplicati

Per rendere più conveniente la collaborazione cross-cloud, Snowflake ha lanciato Egress Cost Optimizer (presto in GA), che essenzialmente elimina i costi di uscita duplicati quando si condividono dati o app con più regioni cloud. Aiuta i provider ad acquisire il controllo sui costi di consegna dei data product e a sbloccare la domanda da altre regioni cloud.

Con Egress Cost Optimizer, i clienti pagheranno le spese di uscita solo la prima volta che i dati vengono condivisi con un account in una regione cloud diversa. Non sono previsti costi incrementali di uscita per la condivisione degli stessi dati con altri account in tale regione o in altre regioni cloud, né costi di uscita quando si utilizza Snowflake Secure Data Sharing all’interno della stessa regione cloud.