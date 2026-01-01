Collaborazione ineguagliabile per data product e AI product: le novità Snowflake

Far collaborare team, business unit e persino aziende diverse per un obiettivo comune non solo massimizza l’efficienza, ma promuove l’innovazione. Una collaborazione efficace su dati e intelligenza artificiale non è mai stata così strettamente legata al successo.
In Snowflake, stiamo eliminando le barriere che impediscono la cooperazione produttiva e creiamo connessioni che rendono più facile che mai lavorare insieme. Che si tratti di aiutarvi a condividere internamente dati e modelli AI o di creare e distribuire soluzioni AI e avanzate all’avanguardia, Snowflake si impegna ad aiutarvi a intrecciare la collaborazione nel tessuto aziendale. Vediamo più da vicino alcune delle innovazioni che abbiamo introdotto per semplificare ulteriormente tutto questo tenendo in considerazione la privacy e la governance.
Collaborazione e discovery cross-cloud
Rafforzando la nostra leadership consolidata nelle funzionalità di collaborazione cross-cloud, Snowflake introduce nuovi modi per condividere in modo sicuro dati, app e modelli AI sia internamente che esternamente.
Condividi facilmente app, dati e modelli AI in tutta l’azienda
Mentre il Marketplace Snowflake aiuta le aziende a scoprire nuovi dati, app e AI product di alta qualità, il Marketplace interno aiuta a massimizzarne l’utilizzo. Il Marketplace interno (ora in GA) fornisce una directory completa dei data product disponibili all’interno di un’organizzazione. Con tutto disponibile per la scoperta in un’unica vista, è facile per i data consumer trovare e accedere ai dati, ai modelli AI e alle app di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Inoltre, non dovrai creare (o pagare) più copie della stessa risorsa per diversi dipartimenti, semplificando la gestione e migliorando la postura di sicurezza.
Anche la valutazione di questi prodotti ora è incredibilmente semplice con Copilot for Listings (in private preview). Questa funzione consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale per scoprire se i contenuti allegati a una referenza di catalogo sono pertinenti e preziosi per il proprio lavoro.
Condividi LLM ottimizzati
Snowflake ora supporta la condivisione trasparente di LLM ottimizzati e l’esplorazione dei pesi dei modelli con Secure Model Sharing (public preview). In questo modo, è più facile collaborare sui casi d’uso dell’AI generativa e distribuire i modelli in produzione, poiché il destinatario può vedere il modello ottimizzato nell’interfaccia utente del proprio Snowflake Model Registry. Inoltre, poiché non vengono copiati o trasferiti dati reali tra account, ma vengono utilizzati solo il livello servizi e l’archivio metadati di Snowflake, la condivisione dei modelli riduce il rischio di esposizione dei dati.
Crea data product e AI product più sofisticati con un ottimo rapporto costi/prestazioni
Le aziende innovative portano le loro ultime tecnologie su Snowflake, offrendo prodotti all’avanguardia che non richiedono lo spostamento dei dati o l’esecuzione di complesse orchestrazioni. Le aziende possono condividere e monetizzare applicazioni e modelli AI e ML avanzati tramite le Snowflake Native App, ora completamente integrate con Snowpark Container Services per supportare più casi d’uso. Inoltre, grazie agli avanzati strumenti di ottimizzazione dei costi disponibili come parte della soluzione Snowflake Secure Sharing, i clienti possono condividere i dati e collaborare tra cloud senza doversi preoccupare dei costi di uscita cross-cloud.
Snowflake Native App Framework si integra con Snowpark Container Services
Sin dalla sua introduzione nel 2022, Snowflake Native App Framework ha fornito un modo sicuro ed economico per creare, distribuire e monetizzare data e AI product che si integrano perfettamente con Snowflake, semplificando lo sviluppo di app per centinaia di aziende. Ora, con Snowpark Container Services in General Availability e completamente integrato in Snowflake Native App Framework, è possibile creare app ancora più sofisticate e distribuirle ai clienti su AWS (in GA) e Azure (public preview).
Snowpark Container Services (ora in GA su Azure e AWS) offre agli sviluppatori la flessibilità necessaria per distribuire in modo semplice e sicuro funzionalità complesse, dai frontend personalizzati e l’addestramento e l’inferenza ML su larga scala ai modelli open source e sviluppati internamente, il tutto in modo sicuro all’interno di Snowflake (per saperne di più leggi questo blog). Confezionando e registrando un’immagine container e quindi creando un package Snowflake Native App con i dati del container, gli sviluppatori possono:
Creare prodotti robusti in qualsiasi linguaggio di programmazione
Utilizzare in modo flessibile GPU o CPU con memoria elevata, a seconda delle esigenze
Distribuire le app in modo trasparente tra cloud e regioni
Eliminare la necessità di spostare i dati all’esterno del perimetro di sicurezza
I provider stanno creando app sofisticate in varie categorie interessanti, quindi è molto probabile che se stai cercando una determinata funzionalità, esista un’app dedicata nel Marketplace Snowflake. Ad esempio, puoi:
Eseguire complesse trasformazioni dei dati con dbt
Aggiungere agenti AI autonomi alla tua forza lavoro con Genesis
Incorporare l’analisi avanzata dei grafi di RelationalAI
Sfruttare l’AI predittiva di Kumo AI
Trasformare immagini e video in intelligenza visiva con LandingAI
Crea e monetizza AI product
Con Snowflake Native App Framework, ora è possibile pacchettizzare, condividere e monetizzare i modelli AI/ML registrati. Utilizzando l’API Snowpark ML Modeling, i provider possono creare, addestrare e registrare i modelli in Snowflake Model Registry, quindi esportarli in un pacchetto Snowflake Native App per il listing.
Questo sblocca nuovi flussi di entrate, consentendo alle organizzazioni di capitalizzare in modo semplice e sicuro sulle loro attività di sviluppo modelli e di fornire prodotti AI e ML di alto valore sul Marketplace Snowflake perché possano essere utilizzati o acquistati da altri. Con più opzioni di prodotti tra cui scegliere, i consumatori hanno maggiori possibilità di trovare la soluzione giusta per le loro esigenze.
Elimina i costi di uscita duplicati
Per rendere più conveniente la collaborazione cross-cloud, Snowflake ha lanciato Egress Cost Optimizer (presto in GA), che essenzialmente elimina i costi di uscita duplicati quando si condividono dati o app con più regioni cloud. Aiuta i provider ad acquisire il controllo sui costi di consegna dei data product e a sbloccare la domanda da altre regioni cloud.
Con Egress Cost Optimizer, i clienti pagheranno le spese di uscita solo la prima volta che i dati vengono condivisi con un account in una regione cloud diversa. Non sono previsti costi incrementali di uscita per la condivisione degli stessi dati con altri account in tale regione o in altre regioni cloud, né costi di uscita quando si utilizza Snowflake Secure Data Sharing all’interno della stessa regione cloud.
La tecnologia cross-cloud brevettata di Snowflake utilizza un approccio basato sulla replica per consentire l’accesso ai dati in regioni remote. Ciò significa che Snowflake gestisce il processo di replica utilizzando Cross-Cloud Auto-Fulfillment, invece di un approccio basato su query remote, in cui al provider vengono addebitati piccoli costi di uscita per ogni query. Queste ultime possono diventare rapidamente costose e, per data set di grandi dimensioni, le prestazioni delle query sono spesso rallentate dal costante spostamento dei dati. Con un approccio basato sulla replica e l’ottimizzazione dei costi in uscita, i provider possono ottenere alte prestazioni di query sui dati condivisi e al contempo ottenere il controllo sui costi di consegna.
L’impegno di Snowflake per la sicurezza ti consente di creare e utilizzare le tue app con fiducia
La condivisione e la collaborazione possono comportare alcune sfide di governance intrinseche, soprattutto quando i dati o le app sono esposti a internet pubblico senza meccanismi di sicurezza. Ecco perché Snowflake lavora per fornire sia ai provider che ai data consumer strumenti per garantire la sicurezza di dati, applicazioni e modelli.
Supporta Snowflake Native App per distribuzioni sicure
Snowflake Native App Framework ora supporta Virtual Private Snowflake (VPS) e AWS PrivateLink, migliorando la sicurezza e la privacy dei provider di app. Questa funzionalità (in GA) aiuterà le organizzazioni a rafforzare la fiducia dei clienti ad alta sicurezza e ad espandere la propria offerta nei mercati regolamentati. Attualmente, i clienti che richiedono livelli di sicurezza elevati possono accedere a più di 220 Snowflake Native App nel Marketplace Snowflake per accelerare le proprie iniziative basate sui dati e sull’AI.
Badge di conformità
I provider di Snowflake Native App potranno anche mostrare certificazioni di conformità di terze parti, come SOC 2, all’interno del catalogo delle proprie app (in private preview). Dopo che Snowflake avrà approvato i documenti di conformità, i provider potranno aggiornare il proprio catalogo per includere i badge pertinenti, consentendo agli utenti delle app di vedere rapidamente e con fiducia se una soluzione è in grado di soddisfare i propri requisiti di conformità a colpo d’occhio.
Scopri di più
La piattaforma unificata Snowflake semplifica le complessità intrinseche della collaborazione grazie a funzionalità di condivisione dei dati rispettose della privacy e consentendo di portare le applicazioni dove si trovano i dati anziché viceversa. Oltre a essere più efficiente e sicuro, è anche più semplice collaborare all’interno di un’organizzazione e con partner esterni con Snowflake.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di collaborazione di Snowflake e le Snowflake Native App, segui la sessione BUILD 2024 What’s New, visita le nostre risorse per sviluppatori e Snowflake Native App Bootcamp, e registrati al virtual event dedicato al Marketplace Snowflake per scoprire come accelerare le tue iniziative AI con dati, app e AI product di provider terzi.