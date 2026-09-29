La domanda che sento più spesso dai leader di ingegneria è come la loro piattaforma di observability e la piattaforma dati dovrebbero lavorare insieme. La risposta diventa chiara quando osserviamo da vicino il ciclo di vita di un incidente.

Un’idea sbagliata comune è che portare la telemetria in Snowflake sostituisca una piattaforma di observability. Ciò che ho osservato sul campo è che i clienti generalmente le considerano complementari, non reciprocamente esclusive.

Quando gli ingegneri rispondono a un incidente, hanno bisogno di flussi di lavoro operativi che uniscano dati e contesto per comprendere e risolvere rapidamente i problemi. Snowflake fornisce la base dati, mentre Observe aggiunge flussi di lavoro di observability progettati appositamente, l’AI SRE e l’Observability Context Graph per collegare log, metriche, trace e relazioni infrastrutturali, aiutando i team a passare dai dati a un contesto utilizzabile e a ripristinare il servizio più rapidamente.

L’analisi post-incidente è una sfida diversa. I team devono collegare la telemetria con i dati dei clienti e finanziari per identificare tendenze a lungo termine. Una volta che i dati di telemetria si trovano nell’AI Data Cloud Snowflake, possono essere arricchiti e analizzati come asset aziendale strategico.

Man mano che l’AI diventa centrale nei flussi di lavoro di ingegneria, avere la telemetria insieme ai dati aziendali consente ai team di identificare pattern e anomalie che sarebbero difficili da individuare in sistemi disconnessi.