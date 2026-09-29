Snowflakeでお客様と仕事をする中で私が目にしてきた最も興味深い変化の1つは、オブザーバビリティに関する対話の進化です。

数年前、エンジニアリングリーダーが重視していたのは計装と可視性でした。より多くのテレメトリをどのように収集するか。平均解決時間をどのように短縮するか。ますます複雑化するシステムの可視性をどのように高めるか。

現在では、OpenTelemetryやObserve by Snowflakeなどの最新のオブザーバビリティプラットフォームによって、こうした問いの多くに答えやすくなっています。オブザーバビリティに関する対話は、ログ、メトリクス、トレースではなく、ビジネス指標と成果から始められるようになりました。目標は、もはや分散システムで何が起きているかを理解することだけではなく、技術データをビジネスにとっての意味と結び付けることにあります。

この変化により、エンジニアリングチームには一連の実践的な問いが生じます。

テレメトリの保持期間

運用データと顧客データやビジネスデータとの連携方法

アナリティクスとAIにおけるテレメトリの活用方法

オブザーバビリティデータのオープン性と自社による管理を確保する方法

これらの質問は、単なる理論上の話ではありません。インシデントの技術的な影響が、顧客離反、収益、ビジネスへの影響の問題となった時点で、これらの問いが浮上します。