Snowflake에서 고객들과 함께 일하며 목격한 가장 흥미로운 변화 중 하나는 옵저버빌리티를 둘러싼 논의가 진화하고 있다는 점입니다.

몇 년 전만 해도 엔지니어링 리더들의 관심은 계측과 가시성에 집중되어 있었습니다. 어떻게 하면 더 많은 텔레메트리를 수집할 수 있을까? 평균 해결 시간(MTTR)을 어떻게 단축할 수 있을까? 점점 더 복잡해지는 시스템에 대한 가시성을 어떻게 높일 수 있을까?

오늘날에는 OpenTelemetry와 Observe by Snowflake 같은 최신 옵저버빌리티 플랫폼 덕분에 이러한 질문 상당수에 훨씬 쉽게 답할 수 있게 되었습니다. 이제 옵저버빌리티 논의는 로그, 메트릭, 트레이스가 아니라 비즈니스 지표와 성과에서 출발할 수 있습니다. 목표 역시 분산 시스템에서 무슨 일이 일어나는지 파악하는 데 그치지 않고, 기술 데이터를 비즈니스 관점의 의미와 연결하는 것으로 확장되었습니다.

이러한 변화는 엔지니어링 팀에 몇 가지 현실적인 질문을 던집니다.

텔레메트리를 얼마나 오래 보존해야 할까?

운영 데이터를 고객 데이터, 비즈니스 데이터와 어떻게 연결할까?

텔레메트리는 분석과 AI를 어떻게 뒷받침할 수 있을까?

옵저버빌리티 데이터의 개방성과 통제권을 어떻게 유지할까?

이는 결코 이론적인 질문이 아닙니다. 인시던트의 기술적 영향이 고객 이탈, 매출, 비즈니스 영향의 문제로 번지는 순간 곧바로 현실이 됩니다.