Alla maggior parte delle aziende non mancano certo progetti pilota AI promettenti. La difficoltà sta nel trasformare questi progetti pilota in workflow di produzione affidabili, grazie a una valutazione rigorosa, una chiara proprietà dei dati e una governance solida. Purtroppo, è spesso proprio in questi punti che lo slancio (e il ROI dell’AI) si blocca.
Il team Snowflake Frontier Engineering è pensato per aiutarti a superare questo punto critico. I nostri data engineer, AI engineer, ricercatori ed esperti di settore si integrano nei tuoi team per definire una sfida di business e costruire sistemi agentici pronti per la produzione in grado di affrontarla.
Poiché le soluzioni sono costruite sulla base dati governata Snowflake, non si tratta di soluzioni isolate e occasionali. I workflow agentici diventano asset aziendali riutilizzabili, scalabili in tutta l’organizzazione. Le innovazioni testate sul campo vengono reintegrate nella piattaforma principale, in modo che il resto dell’organizzazione possa beneficiarne nella creazione dei propri agenti AI e sistemi di intelligence.
L’impatto può essere rapido. In questo blog vedremo come Veradigm, azienda di dati e tecnologia per il settore sanitario, ha collaborato con Snowflake Frontier Engineering per creare un modello sanitario personalizzato in appena sette settimane. Stay tuned! Questo è il primo post di una serie che racconta come Frontier Engineering collabora con i nostri clienti per ottenere risultati di business misurabili.
Come funziona il modello Frontier Engineering
Unendo competenze AI a una profonda comprensione delle priorità del cliente, il team Snowflake Frontier Engineering accelera il percorso dal concetto AI alla produzione:
Sceglie un problema ad alto valore: Ogni collaborazione si concentra su una sfida di business ben definita.
Si integra nel tuo team: I team Frontier Engineering e del cliente si allineano su risultati misurabili, un’esecuzione orientata al prodotto e funzionalità scalabili in grado di generare un impatto duraturo.
Costruisce su dati governati: Lavorando sulla base dati governata Snowflake, i team trasformano questi piani in asset riutilizzabili e scalabili in tutta l’organizzazione.
Per scalare e riutilizzare: Questo lavoro crea un potente ciclo di feedback: gli insight di ogni collaborazione alimentano nuove funzionalità della piattaforma Snowflake disponibili per tutti i clienti.
Abbiamo progettato questo modello perché sappiamo che i nostri clienti hanno bisogno di un’AI che non si limiti a fornire insight, ma che generi anche azioni concrete e valore tangibile. Il team Frontier Engineering ti aiuta ad accelerare la generazione di valore e a creare le capacità durature di cui la tua organizzazione ha bisogno per affermarsi come impresa agentica.
Veradigm e Snowflake Frontier Engineering realizzano un modello AI sanitario personalizzato in sette settimane
Veradigm, azienda di dati e tecnologia per il settore sanitario, ha collaborato con il team Snowflake Frontier Engineering per creare un modello AI proprietario per la comprensione medica e la codifica medica complessa. Lavorando insieme, i team hanno realizzato il modello personalizzato in sette settimane.
Pensato per semplificare i workflow dei provider, migliorare la precisione della codifica e ridurre il lavoro amministrativo, il modello è stato addestrato su dati clinici sintetici basati sui dati reali di Veradigm, senza accedere ai dati privati dei pazienti. Il modello aiuta i provider ad assegnare codici accurati per casi complessi, come pazienti con patologie croniche o condizioni multiple. Estrae inoltre dati strutturati da documenti non strutturati e supporta i programmi di qualità e di risk adjustment.
Per i clienti di Veradigm, questo significa meno tempo dedicato alla codifica manuale e una documentazione più completa e accurata.
“I nostri clienti hanno bisogno di un’AI in grado di gestire la complessità del mondo sanitario reale, non solo attività generiche”, ha dichiarato Gaurav Kaushik, SVP Applied Intelligence di Veradigm. “Con il team Snowflake Frontier Engineering, abbiamo costruito in sette settimane un modello che ha ottenuto prestazioni fino a nove volte superiori nella codifica medica complessa, proteggendo al contempo la privacy dei pazienti. È pensato per aiutare i nostri clienti a ridurre il carico amministrativo e migliorare la precisione della codifica. Questo offre ai loro team più tempo da dedicare alla cura dei pazienti e alla crescita della propria attività.”
Cosa può fare Frontier Engineering per la tua azienda
A quali clienti consigliamo di valutare una collaborazione con Frontier Engineering? Le aziende con progetti pilota AI bloccati, certo, ma anche le organizzazioni di settori regolamentati che devono gestire specifici guardrail per l’AI, così come i team con poca esperienza in ambito AI che hanno bisogno di una spinta per le proprie iniziative agentiche. Molti nostri clienti hanno registrato un ROI più rapido e guadagni di efficienza crescenti, e ci impegniamo a estendere questi vantaggi per aiutare le organizzazioni di tutto il mondo, in collaborazione con il nostro ecosistema.
Vuoi sapere di più? Contatta il tuo referente Snowflake per scoprire come Frontier Engineering potrebbe collaborare con la tua organizzazione, oppure visita snowflake.com/en/solutions/frontier-engineering.
Se vuoi saperne di più su come team di engineering integrati come il nostro Snowflake Frontier Engineering affrontano le criticità dell’ultimo miglio in termini di valutazione, proprietà dei dati e governance, leggi il research brief The AI Last Mile Problem di Futurum Group.