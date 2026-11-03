Veradigm, azienda di dati e tecnologia per il settore sanitario, ha collaborato con il team Snowflake Frontier Engineering per creare un modello AI proprietario per la comprensione medica e la codifica medica complessa. Lavorando insieme, i team hanno realizzato il modello personalizzato in sette settimane.

Pensato per semplificare i workflow dei provider, migliorare la precisione della codifica e ridurre il lavoro amministrativo, il modello è stato addestrato su dati clinici sintetici basati sui dati reali di Veradigm, senza accedere ai dati privati dei pazienti. Il modello aiuta i provider ad assegnare codici accurati per casi complessi, come pazienti con patologie croniche o condizioni multiple. Estrae inoltre dati strutturati da documenti non strutturati e supporta i programmi di qualità e di risk adjustment.

Per i clienti di Veradigm, questo significa meno tempo dedicato alla codifica manuale e una documentazione più completa e accurata.

“I nostri clienti hanno bisogno di un’AI in grado di gestire la complessità del mondo sanitario reale, non solo attività generiche”, ha dichiarato Gaurav Kaushik, SVP Applied Intelligence di Veradigm. “Con il team Snowflake Frontier Engineering, abbiamo costruito in sette settimane un modello che ha ottenuto prestazioni fino a nove volte superiori nella codifica medica complessa, proteggendo al contempo la privacy dei pazienti. È pensato per aiutare i nostri clienti a ridurre il carico amministrativo e migliorare la precisione della codifica. Questo offre ai loro team più tempo da dedicare alla cura dei pazienti e alla crescita della propria attività.”