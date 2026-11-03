대부분의 엔터프라이즈에는 가능성 있는 AI 파일럿이 적지 않습니다. 관건은 엄격한 평가, 명확한 데이터 소유권, 신뢰할 수 있는 거버넌스를 바탕으로 이러한 파일럿을 비즈니스에서 믿고 활용할 수 있는 프로덕션 워크플로우로 전환하는 데 있습니다. 문제는 바로 이 지점에서 추진력과 AI ROI가 자주 멈춘다는 점입니다.

Snowflake Frontier Engineering 팀은 고객이 이 지점을 넘어설 수 있도록 돕기 위해 마련되었습니다. Snowflake의 AI 및 데이터 엔지니어, 연구원, 산업 전문가가 고객 팀에 직접 합류해 비즈니스 과제를 정의하고 이를 해결하는 프로덕션급 에이전틱 시스템을 구축합니다.

솔루션은 Snowflake의 거버넌스가 적용된 데이터 파운데이션 위에 구축되므로 고립된 일회성 프로젝트로 끝나지 않습니다. 에이전틱 워크플로우는 조직 전반으로 확장 가능한 재사용형 엔터프라이즈 자산이 됩니다. 현장에서 검증된 혁신은 핵심 플랫폼에 다시 반영되며, 이를 통해 조직의 다른 팀도 자체 AI 에이전트와 인텔리전스 시스템을 구축할 때 혜택을 얻을 수 있습니다.

성과는 빠르게 나타날 수 있습니다. 이 블로그에서는 헬스케어 데이터 및 기술 기업 Veradigm이 Snowflake Frontier Engineering 팀과 협력해 단 7주 만에 맞춤형 헬스케어 모델을 구축한 과정을 살펴봅니다. 앞으로 더 많은 사례를 소개할 예정입니다. 이 게시물은 Frontier Engineering 팀이 고객과 협력해 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 방식을 다루는 시리즈의 첫 번째 글입니다.