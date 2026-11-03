多くのエンタープライズには、有望なAIパイロットが不足していません。課題は、厳格な評価、明確なデータオーナーシップ、信頼できるガバナンスを通じて、これらのパイロットをビジネスで信頼できる実稼働ワークフローに変えることにあります。残念ながら、これらは多くの場合、勢いとAIのROIが停滞する場所です。

SnowflakeのFrontier Engineeringチームは、その壁を乗り越えるのを支援するように設計されています。当社のAIおよびデータエンジニア、研究者、業界エキスパートがお客様のチームに組み込まれ、ビジネス上の課題を定義し、それに対処する実稼働レベルのエージェントシステムを構築します。

ソリューションはSnowflakeのガバナンスが効いたデータファウンデーション上に構築されるため、サイロ化された単発のものではありません。エージェントワークフローは、組織全体に拡張できる再利用可能なエンタープライズ資産になります。実地テスト済みのイノベーションはコアプラットフォームに還元されるため、組織の他のメンバーは独自のAIエージェントやインテリジェンスシステムを構築する際に恩恵を受けることができます。

その影響は迅速に現れます。このブログでは、ヘルスケアデータおよびテクノロジー企業であるVeradigmがSnowflake Frontier Engineeringと協力して、わずか7週間でカスタムヘルスケアモデルを構築した方法について説明します。今後の情報にご期待ください。これは、Frontier Engineeringがお客様と協力して測定可能なビジネス成果をどのように提供するかを紹介するシリーズの最初の投稿です。