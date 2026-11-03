多くのエンタープライズには、有望なAIパイロットが不足していません。課題は、厳格な評価、明確なデータオーナーシップ、信頼できるガバナンスを通じて、これらのパイロットをビジネスで信頼できる実稼働ワークフローに変えることにあります。残念ながら、これらは多くの場合、勢いとAIのROIが停滞する場所です。
SnowflakeのFrontier Engineeringチームは、その壁を乗り越えるのを支援するように設計されています。当社のAIおよびデータエンジニア、研究者、業界エキスパートがお客様のチームに組み込まれ、ビジネス上の課題を定義し、それに対処する実稼働レベルのエージェントシステムを構築します。
ソリューションはSnowflakeのガバナンスが効いたデータファウンデーション上に構築されるため、サイロ化された単発のものではありません。エージェントワークフローは、組織全体に拡張できる再利用可能なエンタープライズ資産になります。実地テスト済みのイノベーションはコアプラットフォームに還元されるため、組織の他のメンバーは独自のAIエージェントやインテリジェンスシステムを構築する際に恩恵を受けることができます。
その影響は迅速に現れます。このブログでは、ヘルスケアデータおよびテクノロジー企業であるVeradigmがSnowflake Frontier Engineeringと協力して、わずか7週間でカスタムヘルスケアモデルを構築した方法について説明します。今後の情報にご期待ください。これは、Frontier Engineeringがお客様と協力して測定可能なビジネス成果をどのように提供するかを紹介するシリーズの最初の投稿です。
Frontier Engineeringモデルの仕組み
AIの専門知識とお客様の優先事項に対する深い理解を組み合わせることで、SnowflakeのFrontier Engineeringチームは、AIのコンセプトから実稼働までのジャーニーを加速させます。
価値の高い問題の選択：各エンゲージメントは、定義されたビジネス上の課題を中心としています。
チームへの組み込み：Frontier Engineeringとお客様のチームは、測定可能な成果、プロダクトファーストの実行、および持続的な影響をもたらすスケーラブルな機能を中心に連携します。
ガバナンスが効いたデータ上での構築：Snowflakeのガバナンスが効いたデータファウンデーション上で作業することで、チームはこれらの計画を組織全体に拡張する再利用可能な資産に変えます。
拡張と再利用：この作業により強力なフィードバックループが作成され、各エンゲージメントからのインサイトがすべてのお客様が利用できる新しいSnowflakeプラットフォーム機能を推進します。
お客様が単にインサイトを提供するだけでなく、実際の行動と具体的な価値を推進するAIを必要としていることを理解しているため、このモデルを設計しました。Frontier Engineeringチームは、価値を加速させ、組織がエージェントエンタープライズとして成功するために必要な耐久性のある機能を確立するのを支援します。
VeradigmとSnowflake Frontier Engineeringが7週間でカスタムヘルスケアAIモデルを提供
ヘルスケアデータおよびテクノロジー企業であるVeradigmは、SnowflakeのFrontier Engineeringチームと提携して、医療の理解と複雑な医療コーディングのための独自のAIモデルを構築しました。チームは協力して、7週間でカスタムモデルを提供しました。
プロバイダーのワークフローを合理化し、コーディングの精度をサポートし、管理作業を削減するように設計されたこのモデルは、Veradigmの実際の記録に基づいた合成臨床データでトレーニングされたため、患者のプライベートデータにはアクセスされませんでした。このモデルは、プロバイダーが慢性疾患や複数の症状を持つ患者などの複雑なケースに正確なコードを割り当てるのに役立ちます。また、非構造化記録から構造化データを抽出し、品質およびリスク調整プログラムをサポートします。
Veradigmのクライアントにとって、これは手動コーディングに費やす時間を減らし、より完全で正確なドキュメントを作成できることを意味します。
VeradigmのApplied Intelligence担当SVPであるGaurav Kaushik氏は、「当社のクライアントは、一般的なタスクだけでなく、現実世界のヘルスケアの複雑さを処理するAIを必要としています」と述べています。「SnowflakeのFrontier Engineeringチームと協力して、患者のプライバシーを保護しながら、複雑な医療コーディングで最大9倍のパフォーマンスを発揮するモデルを7週間で構築しました。これは、クライアントが管理負担を軽減し、コーディングの精度を向上させるのを支援するように設計されています。これにより、チームは患者のケアや業務の拡大により多くの時間を割くことができます」
Frontier Engineeringがもたらすメリット
Frontier Engineeringとの協力を検討すべき組織について解説します。AIパイロットが停滞しているエンタープライズはもちろん、特定のAIガードレールに対処している可能性のある規制産業の組織、AIの経験が不足しており、エージェントイニシアチブを後押しする必要があるチームも対象となります。多くのお客様から、ROIの迅速化と複合的な効率向上が報告されており、当社はエコシステムと連携してこれらのメリットを拡大し、あらゆる場所の組織を支援することに取り組んでいます。
次のステップについてご案内します。Frontier Engineeringが組織でどのように機能するかについては、Snowflakeの担当者にお問い合わせいただくか、snowflake.com/en/solutions/frontier-engineering/をご覧ください。
SnowflakeのFrontier Engineeringのような組み込みエンジニアリングチームが、評価、データオーナーシップ、ガバナンスにおけるラストマイルの障害にどのように対処するかについて詳しくは、Futurum GroupのThe AI Last Mile Problemリサーチブリーフをお読みください。