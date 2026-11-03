A la mayoría de las empresas no les faltan proyectos piloto de IA prometedores. El reto consiste en convertir esos proyectos piloto en flujos de trabajo de producción en los que tu empresa pueda confiar mediante una evaluación rigurosa, una propiedad de los datos claramente definida y una gobernanza fiable. Por desgracia, estos suelen ser los aspectos en los que se estancan el impulso y el retorno de la inversión (ROI) en IA.
El equipo Snowflake Frontier Engineering está concebido para ayudarte a superar ese punto. Nuestros ingenieros de datos y de IA, investigadores y expertos sectoriales se integran en tus equipos para definir un reto empresarial y crear sistemas agénticos listos para producción que permitan abordarlo.
Como las soluciones se crean sobre el fundamento de datos con gobernanza de Snowflake, no son iniciativas puntuales y aisladas. Los flujos de trabajo agénticos se convierten en activos empresariales reutilizables que puedes ampliar a toda tu organización. Las innovaciones probadas sobre el terreno se incorporan al núcleo de la plataforma para que el resto de la organización pueda aprovecharlas al crear sus propios agentes de IA y sistemas de inteligencia.
El impacto puede apreciarse rápidamente. En este blog veremos cómo Veradigm, una empresa de datos y tecnología para el sector sanitario, colaboró con Snowflake Frontier Engineering para crear un modelo personalizado para este sector en solo siete semanas. Y esto es solo el principio: esta es la primera publicación de una serie que mostrará cómo Frontier Engineering colabora con nuestros clientes para obtener resultados empresariales cuantificables.
Cómo funciona el modelo de Frontier Engineering
Al combinar su experiencia en IA con un profundo conocimiento de las prioridades del cliente, el equipo de Snowflake Frontier Engineering acelera el recorrido desde el concepto de IA hasta la producción:
Elige un problema de gran valor: Cada colaboración se centra en un reto empresarial definido.
Intégranos en tu equipo: Los equipos de Frontier Engineering y del cliente se coordinan en torno a resultados cuantificables, una ejecución que prioriza el producto y capacidades escalables que generan un impacto duradero.
Desarrolla sobre datos con gobernanza: Al trabajar sobre el fundamento de datos con gobernanza de Snowflake, los equipos convierten esos planes en activos reutilizables que pueden ampliarse a toda la organización.
Amplía y reutiliza: El trabajo genera un potente ciclo de retroalimentación en el que los conocimientos obtenidos en cada colaboración impulsan nuevas capacidades de la plataforma de Snowflake disponibles para todos los clientes.
Hemos diseñado este modelo porque sabemos que nuestros clientes necesitan una IA que no se limite a aportar información, sino que también impulse acciones reales y genere valor tangible. El equipo de Frontier Engineering te ayuda a acelerar la obtención de valor y a establecer las capacidades duraderas que tu organización necesita para prosperar como empresa agéntica.
Veradigm y Snowflake Frontier Engineering desarrollan un modelo personalizado de IA para el sector sanitario en siete semanas
Veradigm, una empresa de datos y tecnología del sector sanitario, se asoció con el equipo de Snowflake Frontier Engineering para crear un modelo propio de IA especializado en la comprensión de información médica y la codificación médica compleja. Gracias a esta colaboración, los equipos entregaron el modelo personalizado en siete semanas.
El modelo, diseñado para agilizar los flujos de trabajo de los proveedores de servicios sanitarios, mejorar la precisión de la codificación y reducir las tareas administrativas, se entrenó con datos clínicos sintéticos basados en los registros reales de Veradigm, por lo que no se accedió a los datos privados de los pacientes. El modelo ayuda a los proveedores de servicios sanitarios a asignar códigos correctos en casos complejos, como los de pacientes con enfermedades crónicas o varias afecciones. También extrae datos estructurados de registros no estructurados y respalda los programas de calidad y ajuste de riesgos.
Para los clientes de Veradigm, esto supone dedicar menos tiempo a la codificación manual y disponer de una documentación más completa y precisa.
“Nuestros clientes necesitan una IA que gestione la complejidad de la atención sanitaria en el mundo real, no solo tareas generales”, afirmó Gaurav Kaushik, SVP Applied Intelligence de Veradigm. “Con el equipo de Frontier Engineering de Snowflake, creamos en siete semanas un modelo que ofrecía un rendimiento hasta nueve veces superior en tareas complejas de codificación médica y, al mismo tiempo, protegía la privacidad de los pacientes. Está diseñado para ayudar a nuestros clientes a reducir la carga administrativa y mejorar la precisión de la codificación. De este modo, sus equipos disponen de más tiempo para atender a los pacientes y hacer crecer sus consultas”.
Qué significa Frontier Engineering para ti
¿Quién debería plantearse trabajar con Frontier Engineering? Por un lado, las empresas cuyos proyectos piloto de IA se hayan estancado, pero también las organizaciones de sectores regulados que tal vez deban cumplir medidas de protección específicas para la IA, así como los equipos con poca experiencia en IA que necesiten un impulso para sus iniciativas agénticas. Muchos de nuestros clientes han señalado que obtienen un ROI más rápido y mejoras acumulativas de eficiencia, y nos comprometemos a ampliar estos beneficios para ayudar a organizaciones de todo el mundo en colaboración con nuestro ecosistema.
¿Todo listo para dar el siguiente paso? Ponte en contacto con tu representante de Snowflake para saber cómo podría colaborar Frontier Engineering con tu organización o visita snowflake.com/en/solutions/frontier-engineering/.
Si deseas obtener más información sobre cómo los equipos de ingeniería integrados, como Snowflake Frontier Engineering, abordan los fallos de última milla en la evaluación, la propiedad de los datos y la gobernanza, consulta el informe de investigación de Futurum Group The AI Last Mile Problem.