A la mayoría de las empresas no les faltan proyectos piloto de IA prometedores. El reto consiste en convertir esos proyectos piloto en flujos de trabajo de producción en los que tu empresa pueda confiar mediante una evaluación rigurosa, una propiedad de los datos claramente definida y una gobernanza fiable. Por desgracia, estos suelen ser los aspectos en los que se estancan el impulso y el retorno de la inversión (ROI) en IA.

El equipo Snowflake Frontier Engineering está concebido para ayudarte a superar ese punto. Nuestros ingenieros de datos y de IA, investigadores y expertos sectoriales se integran en tus equipos para definir un reto empresarial y crear sistemas agénticos listos para producción que permitan abordarlo.

Como las soluciones se crean sobre el fundamento de datos con gobernanza de Snowflake, no son iniciativas puntuales y aisladas. Los flujos de trabajo agénticos se convierten en activos empresariales reutilizables que puedes ampliar a toda tu organización. Las innovaciones probadas sobre el terreno se incorporan al núcleo de la plataforma para que el resto de la organización pueda aprovecharlas al crear sus propios agentes de IA y sistemas de inteligencia.

El impacto puede apreciarse rápidamente. En este blog veremos cómo Veradigm, una empresa de datos y tecnología para el sector sanitario, colaboró con Snowflake Frontier Engineering para crear un modelo personalizado para este sector en solo siete semanas. Y esto es solo el principio: esta es la primera publicación de una serie que mostrará cómo Frontier Engineering colabora con nuestros clientes para obtener resultados empresariales cuantificables.