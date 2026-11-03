Les entreprises ne manquent pas de pilotes d’IA prometteurs. Le défi consiste à transformer ces pilotes en workflows de production sur lesquels votre business peut compter, grâce à une évaluation rigoureuse, une propriété des données clairement définie et une gouvernance fiable. Malheureusement, c’est souvent à ce stade que la dynamique, et le retour sur investissement de l’IA, s’essouffle.
L’équipe Frontier Engineering de Snowflake vous aide à dépasser ce cap. Nos ingénieurs data et IA, nos chercheurs et nos experts spécialisés par secteur rejoignent vos équipes pour définir un enjeu business et construire des systèmes agentiques prêts pour la production afin d’y répondre.
Comme les solutions reposent sur le socle data de Snowflake, fondé sur des données gouvernées, elles ne restent pas au stade d’initiatives ponctuelles en mode fragmenté. Les workflows agentiques deviennent des actifs réutilisables que vous pouvez déployer dans toute votre organisation. Les innovations éprouvées sur le terrain sont réintégrées à la plateforme centrale. Le reste de l’organisation peut ainsi en bénéficier pour créer ses propres agents d’IA et systèmes intelligents.
Et les résultats ne se font pas attendre. Dans cet article, découvrez comment Veradigm, entreprise de données et de technologie de santé, a collaboré avec Snowflake Frontier Engineering pour créer en seulement sept semaines un modèle sur mesure dédié à la santé. Et ce n’est qu’un début : ce premier article d’une série montre comment Frontier Engineering collabore avec nos clients pour produire des résultats business mesurables.
En associant son expertise en IA à une compréhension approfondie des priorités du client, l’équipe Frontier Engineering de Snowflake accélère le passage du concept d’IA à la production :
Choisir un problème à forte valeur ajoutée : chaque mission s’articule autour d’un enjeu business clairement défini.
S’intégrer à vos équipes : les équipes Frontier Engineering et celles du client s’accordent sur des résultats mesurables, une exécution centrée sur le produit et des capacités évolutives pour produire un impact durable.
Construire à partir de données gouvernées : en s’appuyant sur le socle data de Snowflake et ses données gouvernées, les équipes transforment ces projets en actifs réutilisables qu’elles peuvent faire évoluer dans toute l’organisation.
Faire évoluer et réutiliser : le travail accompli crée une puissante boucle de rétroaction. Les enseignements de chaque mission alimentent de nouvelles fonctionnalités de la plateforme Snowflake, accessibles à tous les clients.
Nous avons conçu ce modèle parce que nos clients ont besoin d’une IA qui ne se contente pas de fournir des insights : elle doit aussi déboucher sur des actions concrètes et créer une valeur tangible. L’équipe Frontier Engineering vous aide à accélérer la création de valeur et à mettre en place les capacités durables dont votre organisation a besoin pour prospérer en tant qu’entreprise agentique.
Veradigm et Snowflake Frontier Engineering créent en sept semaines un modèle d’IA sur mesure pour la santé
Veradigm, entreprise de données et de technologie de santé, s’est associée à l’équipe Frontier Engineering de Snowflake pour créer un modèle d’IA propriétaire capable de comprendre les informations médicales et de gérer le codage médical complexe. Ensemble, les équipes ont livré ce modèle sur mesure en sept semaines.
Conçu pour simplifier les workflows des professionnels de santé, améliorer la précision du codage et réduire les tâches administratives, le modèle a été entraîné sur des données cliniques synthétiques fondées sur les dossiers réels de Veradigm, sans accéder aux données privées des patients. Le modèle aide les professionnels de santé à attribuer des codes précis aux cas complexes, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique ou présentant plusieurs pathologies. Il extrait également des données structurées à partir de dossiers non structurés et soutient les programmes de qualité et d’ajustement des risques.
Pour les clients de Veradigm, cela signifie moins de temps consacré au codage manuel et une documentation plus complète et plus précise.
« Nos clients ont besoin d’une IA capable de gérer la complexité des soins de santé réels, pas seulement des tâches générales », explique Gaurav Kaushik, SVP Applied Intelligence chez Veradigm. « Avec l’équipe Frontier Engineering de Snowflake, nous avons construit en sept semaines un modèle jusqu’à neuf fois plus performant pour le codage médical complexe, tout en protégeant la confidentialité des patients. Il est conçu pour aider nos clients à alléger leur charge administrative et à améliorer la précision du codage. Leurs équipes disposent ainsi de plus de temps pour prendre soin des patients et développer leur activité. »
Ce que Frontier Engineering peut vous apporter
À qui s’adresse Frontier Engineering ? D’abord aux entreprises dont les pilotes d’IA sont au point mort, mais aussi aux organisations des secteurs réglementés confrontées à des garde-fous spécifiques pour l’IA, ainsi qu’aux équipes qui manquent d’expertise en IA et souhaitent accélérer leurs initiatives agentiques. Bon nombre de nos clients constatent un retour sur investissement plus rapide et des gains d’efficacité cumulatifs. Avec notre écosystème, nous nous engageons à étendre ces bénéfices pour aider les organisations partout dans le monde.
Prêt à passer à l’étape suivante ? Contactez votre interlocuteur Snowflake pour découvrir comment Frontier Engineering peut accompagner votre organisation, ou consultez snowflake.com/en/solutions/frontier-engineering/.
Pour découvrir comment des équipes d’ingénierie intégrées, comme Snowflake Frontier Engineering, résolvent les problèmes du dernier kilomètre en matière d’évaluation, de propriété des données et de gouvernance, consultez la note de recherche de Futurum Group intitulée The AI Last Mile Problem.
Comment fonctionne le modèle Frontier Engineering