Les entreprises ne manquent pas de pilotes d’IA prometteurs. Le défi consiste à transformer ces pilotes en workflows de production sur lesquels votre business peut compter, grâce à une évaluation rigoureuse, une propriété des données clairement définie et une gouvernance fiable. Malheureusement, c’est souvent à ce stade que la dynamique, et le retour sur investissement de l’IA, s’essouffle.

L’équipe Frontier Engineering de Snowflake vous aide à dépasser ce cap. Nos ingénieurs data et IA, nos chercheurs et nos experts spécialisés par secteur rejoignent vos équipes pour définir un enjeu business et construire des systèmes agentiques prêts pour la production afin d’y répondre.

Comme les solutions reposent sur le socle data de Snowflake, fondé sur des données gouvernées, elles ne restent pas au stade d’initiatives ponctuelles en mode fragmenté. Les workflows agentiques deviennent des actifs réutilisables que vous pouvez déployer dans toute votre organisation. Les innovations éprouvées sur le terrain sont réintégrées à la plateforme centrale. Le reste de l’organisation peut ainsi en bénéficier pour créer ses propres agents d’IA et systèmes intelligents.

Et les résultats ne se font pas attendre. Dans cet article, découvrez comment Veradigm, entreprise de données et de technologie de santé, a collaboré avec Snowflake Frontier Engineering pour créer en seulement sept semaines un modèle sur mesure dédié à la santé. Et ce n’est qu’un début : ce premier article d’une série montre comment Frontier Engineering collabore avec nos clients pour produire des résultats business mesurables.