In che modo l’Agentic AI sta trasformando le reti autonome nel settore delle telecomunicazioni

Sembra un cliché dire che è un periodo di trasformazione nel settore delle telecomunicazioni. Ma oggi è più vero che mai. Le aziende di tutto l’ecosistema stanno vivendo un cambiamento senza precedenti e un’incredibile innovazione in ogni aspetto del business. Alimentate dalle pressioni legate all’efficienza, ai costi e alla customer experience, le società di telecomunicazioni devono garantire che le reti siano non solo altamente affidabili, ma anche facilmente adattabili alle esigenze in rapida evoluzione delle aziende e dei clienti moderni.

Allo stesso tempo, la complessità delle reti e i volumi di dati continuano ad aumentare rapidamente, sotto la spinta dell’innovazione dell’AI, della proliferazione dei dispositivi IoT e di una quantità di dispositivi mobili (sistemi POC, smartphone, dispositivi indossabili, visori AR/VR). Il risultato sono reti che devono trovare modi più intelligenti e automatizzati per tenere il passo con le esigenze di connettività e larghezza di banda.

L’evoluzione delle reti autonome

Le reti autonome sono da tempo l’obiettivo delle società di telecomunicazioni. La visione è un’infrastruttura AI/ML autogestita, con self-healing e auto-ottimizzazione che minimizza l’intervento umano e massimizza prestazioni e affidabilità. Grazie alla capacità di prevedere e risolvere i problemi in modo indipendente, le reti autonome non solo possono trasformare le reti, ma possono avere un impatto positivo sulla fornitura dei servizi, la gestione e la customer experience. La tecnologia può anche far risparmiare sui costi e migliorare la redditività, nonché migliorare la sicurezza e accelerare il time-to-market.

L’automazione end-to-end, parziale e sempre più spinta, ha contribuito alla realizzazione degli AN nel settore delle telecomunicazioni, ma spesso è ancora necessario un intervento umano regolare. Anche questo approccio si basa spesso su regole rigide e scenari predefiniti. Il risultato è una rete che fatica ad adattarsi efficacemente alla natura dinamica e alle esigenze del mondo moderno di oggi, in cui problemi imprevisti, come condizioni meteorologiche estreme ed eventi pubblici, e richieste altalenanti sono la norma.

Che cos’è l’Agentic AI?

L’Agentic AI fa un salto di qualità nell’automazione. A differenza dei sistemi basati su regole, l’Agentic AI coinvolge agenti intelligenti in grado di percepire l’ambiente, prendere decisioni e intraprendere azioni per raggiungere gli obiettivi aziendali specifici di un provider di servizi, come personalizzare la customer experience o ottimizzare l’utilizzo degli asset di rete. Questi agenti sono dotati di funzionalità quali:

Apprendimento: Miglioramento continuo delle prestazioni della rete e dell’efficienza operativa analizzando enormi quantità di dati di rete (ad esempio schemi di traffico, log degli errori e comportamento dei clienti) per prevedere i trend futuri, ottimizzare l’allocazione delle risorse e identificare in modo proattivo potenziali problemi.

Reasoning: Analizzando anomalie di rete complesse e interruzioni dei servizi per individuare le cause alla radice, valutare l’impatto sui clienti e sui servizi e consigliare strategie di risoluzione e troubleshooting efficaci.

Planning: Sviluppo ed esecuzione di strategie per l’ottimizzazione della rete (ad esempio, aggiornamenti dei siti di celle, allocazione dello spettro), distribuzione di servizi (ad esempio, provisioning automatico per i nuovi clienti 5G) e programmi di manutenzione proattiva per garantire l’affidabilità della rete e soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti.

Interazione: Comunicare e collaborare con vari sistemi di gestione delle reti, piattaforme di orchestrazione e persino ingegneri umani attraverso interfacce in linguaggio naturale per fornire insight, eseguire comandi e coordinare attività operative complesse.

Una partnership potente: Agentic AI e reti autonome

Integrando l’Agentic AI nelle reti autonome, le società di telecomunicazioni ottengono risultati rivoluzionari e di ampia portata. Ecco come:

Ottimizzazione di rete avanzata: L’Agentic AI può analizzare enormi quantità di dati di rete in tempo reale per identificare i colli di bottiglia, aiutare a prevedere i guasti e ottimizzare l’allocazione delle risorse. Questi agenti possono regolare dinamicamente i parametri di rete, reindirizzare il traffico e risolvere in modo proattivo i problemi prima che incidano sulla qualità del servizio.

Risoluzione proattiva dei problemi: Invece di reagire ai problemi, l’Agentic AI può anticiparli. Monitorando gli schemi e le anomalie della rete, gli agenti possono rilevare potenziali problemi e intraprendere azioni preventive per prevenire le interruzioni. Questo riduce notevolmente i tempi di fermo e migliora l’affidabilità complessiva della rete.

Scalabilità dinamica: Con le fluttuazioni della domanda, l’AI agente può scalare automaticamente le risorse di rete verso l’alto o verso il basso. Questo garantisce prestazioni ottimali nei periodi di picco ed efficienza economica nei periodi di basso utilizzo. Gli agenti possono allocare intelligentemente la larghezza di banda, regolare la capacità del server e gestire slice di rete in base ai requisiti in tempo reale.

Sicurezza migliorata: L’Agentic AI può migliorare la sicurezza della rete monitorando continuamente minacce e anomalie. Gli agenti possono rilevare attività sospette, isolare i dispositivi compromessi e implementare contromisure per proteggere la rete da attacchi informatici. Questo approccio proattivo alla sicurezza è essenziale nel panorama delle minacce di oggi.

Customer experience personalizzata: L’Agentic AI può offrire una customer experience altamente personalizzata analizzando il comportamento degli utenti e le condizioni della rete. Gli agenti possono regolare dinamicamente i parametri di rete per fornire una qualità del servizio ottimale ai singoli utenti, garantendo esperienze di streaming, gioco e comunicazione fluide.

L’impatto commerciale per le società di telecomunicazioni

L’integrazione dell’Agentic AI nelle reti autonome offre significativi vantaggi aziendali alle società di telecomunicazioni, tra cui:

Costi operativi ridotti: L’automazione e la risoluzione proattiva dei problemi riducono al minimo la necessità di interventi manuali, riducendo le spese operative.

Maggiore efficienza: Ottimizzazione in tempo reale e scalabilità dinamica migliorano l’efficienza della rete e l’utilizzo delle risorse.

Maggiore soddisfazione dei clienti: Esperienze personalizzate e un servizio affidabile portano a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.

Time-to-market più rapido: Processi automatizzati e processi decisionali intelligenti accelerano la distribuzione di nuovi servizi e tecnologie.

Vantaggio competitivo: L’adozione dell’Agentic AI posiziona gli operatori delle telecomunicazioni in prima linea nell’innovazione, fornendo un vantaggio competitivo significativo.

L’innovazione dell’AI dipende da una moderna strategia dati

Il valore dei risultati ottenuti con l’intelligenza artificiale e l’Agentic AI dipende dalla qualità dei dati analizzati, rendendo essenziale l’accesso governato in tempo reale alla vasta gamma e varietà di dati del settore delle telecomunicazioni. Ma questo richiede un cambiamento di mentalità. Le società di telecomunicazioni devono passare dal considerare i dati come un output a un potente asset strategico, producendo un’ampia gamma di risultati aziendali e operativi positivi.

Le società di telecomunicazioni devono adottare una strategia dati moderna che consenta un’interoperabilità diffusa e consenta di democratizzare gli insight sui dati in tutta l’azienda. Sfruttando le piattaforme AI Data Cloud, i provider di servizi possono abbattere i tradizionali silos tra i dati del sistema di supporto operativo (OSS) e del sistema di supporto aziendale (BSS) e oltre. Questo consente di sfruttare in modo efficace l’AI e l’Agentic AI per reti autonome e una miriade di altri vantaggi, dalla massimizzazione dell’efficienza operativa alla rivoluzione della customer experience.

Prospettive future

Il percorso verso reti completamente autonome basate sull’Agentic AI può essere molto diverso tra i diversi provider di servizi. Poiché le tecnologie AI continuano a evolversi, possiamo aspettarci funzionalità e applicazioni ancora più sofisticate, che si riflettono su ogni aspetto dell’azienda. Le società di telecomunicazioni che adotteranno questa trasformazione e una moderna strategia dati saranno ben posizionate per prosperare e adattarsi nel nostro mondo sempre più dinamico.

Per scoprire di più sul potenziale della trasformazione dell’AI nelle telecomunicazioni, scarica l’ebook Telecom AI Transformation: Comprehensive Strategy and Use Cases.