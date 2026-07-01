Horizon Context

Faites remonter les signaux de qualité grâce à la traçabilité au niveau de la colonne des données Snowflake et externes. Générez vos documentations automatiquement à partir de les métadonnées.

Créez des vues sémantiques dans Semantic Studio*, un IDE assisté par l’IA dans Workspaces avec un versioning Git et une intégration Snowflake CoCo .

Allégez la charge de vos équipes avec Semantic View Autopilot : ingérez des fichiers SQL, Tableau ou Power BI existants* et générez automatiquement votre vue sémantique.