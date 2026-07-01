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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

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Horizon Context

Annonce de Snowflake Horizon Context

Snowflake Horizon Context

Un contexte actif pour l’IA et la BI qui garantit des réponses fiables. Centralisez la sémantique métier de vos systèmes BI et data pour que chaque outil, application et agent d’IA s'appuient sur la même logique de confiance.

horizon context marchitecture
all your data icon

Centralisez votre contexte

Extrayez les métadonnées de systèmes disparates pour donner à l’IA une vue complète des données internes et externes à Snowflake. 

ai sparkle icon

Enrichissez votre contexte

Automatisez l’enrichissement des métadonnées pour créer et maintenir votre couche de contexte, et libérer vos équipes des tâches fastidieuses tout en les conservant dans la boucle.

scale

Activez votre contexte

Découvrez votre contexte data, rendez-le accessible et activez-le automatiquement pour l’IA, la BI et toutes vos applications.

Atouts disctinctifs

Une source de vérité unique pour chaque outil et chaque usage

Connecteurs et normes

Collectez les métadonnées de sources multiples

  • Centralisez dans un catalogue consultable votre contexte enrichi de vos logs de requêtes, popularité et  schémas provenant de multiples sources de BI .

  • Ne vous limitez pas aux métadonnées Snowflake : cataloguez l’ensemble de votre parc de données avec des connecteurs natifs pour Tableau, Power BI* et bien d’autres.

  • Configurez vos producteur OpenLineage (Apache Airflow1, etc.) pour envoyer automatiquement des informations de traçabilité.

  • Partagez les métadonnées entre vos différents fournisseurs grâce à la norme OSI (Open Semantic Interchange), portée par plus de 50 entreprises participantes.

Couche de contexte métier

Enrichissez vos données et préparez vos actifs pour l’IA

  • Faites remonter les signaux de qualité grâce à la traçabilité au niveau de la colonne des données Snowflake et externes. Générez vos documentations automatiquement à partir de les métadonnées.

  • Créez des vues sémantiques dans Semantic Studio*, un IDE assisté par l’IA dans Workspaces avec un versioning Git et une intégration Snowflake CoCo .

  • Allégez la charge de vos équipes avec Semantic View Autopilot : ingérez des fichiers SQL, Tableau ou Power BI existants* et générez automatiquement votre vue sémantique.

  • Gérez les métriques de niveau de détail, les définitions composables et les matérialisations qui réécrivent vos requêtes à votre place.

Portée multiplateforme

Affichez des informations fiables dans tous vos outils

  • Trouvez rapidement vos ressources grâce à Universal Search*, encore accélérée par un classement hybride combinant mots-clés et sémantique.

  • Interrogez nativement vos définitions gouvernées depuis Power BI, Tableau, Excel, Google Sheets, Google Data Studio et ThoughtSpot*.

  • Posez vos questions et bénéficiez de réponses fiables ancrées dans les définitions gouvernées de vos données. CoCo trouve automatiquement les vues sémantiques les mieux adaptées.

  • Donnez aux agents d’IA externes un accès à des données gouvernées via MCP. Connectez-vous depuis Claude, Cursor ou tout autre framework d’agents.

La puissance deSnowflake Horizon Catalog

horizon catalog diagram

Agents d’IA et analytique conversationnelle

Posez en langage naturel n’importe quelle question sur vos données et obtenez des réponses fondées sur une logique métier gouvernée. Snowflake CoCo et Snowflake CoWork découvrent et interrogent automatiquement les bonnes vues sémantiques, pour que les agents d’IA et les analystes travaillent à partir des mêmes définitions de confiance.

Sémantique

Définissez votre logique métier dans Semantic Views, pour qu’elle s’applique partout. Semantic Studio* vous permet de créer et tester des définitions avec l’aide de l’IA. Vous pouvez également laisser Semantic View Autopilot générer automatiquement des vues sémantiques à partir de vos fichiers SQL, Tableau ou Power BI existants.

Connecteurs BI prêts à l’emploi pour les métadonnées riches

Cataloguez l’ensemble de votre parc de données, de Snowflake aux outils de BI comme Tableau et Power BI, dans un hub unique consultable enrichi des logs de requêtes, des schémas et des métriques de popularité.

Réponses fiables avec Snowflake CoCo

CoCo récupère automatiquement tout contexte pertinent à l’aide d’une recherche hybride combinant mots-clés et sémantique.

Partenaires de l’écosystèmeHorizon Context

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HORIZON CONTEXT

Questions fréquentes

Trouvez des réponses sur la configuration, la compatibilité et l’intégration d’Horizon Context à votre pile existante.

Horizon Context est la couche de contexte gouvernée intégrée à Snowflake Horizon Catalog. Elle centralise les définitions, les métriques, les relations et la logique métiers, afin qu’elles s’appliquent de manière cohérente à tous les outils de BI, agents d’IA et applications.

Oui. Vous pouvez extraire du contexte de bases de données externes, d’outils de BI et de systèmes de pipeline à l’aide de connecteurs de métadonnées. Les politiques de gouvernance s’appliquent aux données, où qu’elles résident.

Horizon Context améliore la précision en permettant aux agents d’IA de découvrir et d’interroger automatiquement les vues sémantiques qui intègrent une logique métier gouvernée. Au lieu de deviner le contexte à partir de schémas bruts, les modèles d’IA raisonnent à partir de définitions fiables, ce qui limite les hallucinations et produit des réponses fiables et cohérentes.

Non. dbt définit la logique de transformation (comment sont construites les données). Les vues sémantiques définissent le sens métier (comment sont interprétées les données). Ils sont complémentaires. dbt transforme ; Horizon Context gouverne le sens.

Les couches tierces sont à l’extérieur du moteur de requête. La gouvernance peut être contournée en interrogeant directement les tables. Horizon Context applique la sécurité et la logique métier au niveau du moteur. Il ne peut être contourné.

Le contexte collecté par Snowflake s’organise en plusieurs couches : 

  • Structurelle : ce qui existe et comment les éléments se connectent (ex. tables, colonnes, traçabilité)
  • Opérationnelle : ce qui se passe (ex. requêtes, fraîcheur des données, performance)
  • Sémantique : ce que cela signifie (ex. définitions, métriques, ontologie)
  • Comportementale : comment les données sont utilisées (ex. popularité, patterns de requêtes)

Créez plus vite avec CoCo Desktop

  • Accélère le développement de bout en bout
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1 "Apache Airflow” is a registered trademark or trademark of the Apache® Software Foundation in the United States and/or other countries.