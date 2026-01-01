DOCUMENTATION
FONCTIONNALITÉ
SNOWFLAKE POSTGRES
La base de données open source de référence à l’échelle mondiale fonctionne désormais sur Snowflake1.
Présentation
Unifiez Postgres et l’analyse
Synchronisez vos données transactionnelles avec votre environnement analytique en quelques secondes. Développez des applications, des agents et des solutions d’IA directement sur vos données, sans pipeline complexe.
Connectez les données instantanément
Passez de Postgres à l’analyse sans middleware. Exécutez chaque application, agent et tableau de bord sur des données actualisées.
Simplifiez votre empreinte
Gérez Postgres avec l’ensemble de vos charges de travail data et IA, sur une plateforme unique : Snowflake.
Agissez à l’échelle de votre entreprise
Profitez des contrôles de sécurité rigoureux, de la fiabilité et des performances dont votre entreprise a besoin.
AVANTAGES
Innovez plus vite sur des bases éprouvées
Oubliez les ETL complexes
Créez librement sans pipelines
- Synchronisez automatiquement vos données transactionnelles avec vos analyses, sans y greffer d’outil supplémentaire.
Déplacez vos applications Postgres existantes vers Snowflake sans modifier votre code.
Mettez vos données à la disposition de vos applications, de vos agents et de vos tableaux de bord dès leur création.
Unifiez votre stack
Une plateforme unique pour toutes vos données
Gérez l’ensemble de votre parc de données en un même endroit, pour faciliter le travail de votre équipe.
Optimisez la valeur de votre investissement Snowflake grâce à une seule et unique facture.
Bénéficiez d’un rapport prix-performances de classe mondiale pour l’ensemble de vos applications, même les plus exigeantes.
Faites confiance à vos données
Dimensionnez votre IA et vos applications stratégiques
- Protégez vos données dans un périmètre de sécurité qui respecte les normes réglementaires mondiales.
Préservez la continuité grâce à des mesures de protection intégrées contre les défaillances du système et les erreurs humaines.
Limitez les frais opérationnels grâce à la simplification des mises à niveau des versions Postgres et à des performances qui s’adaptent lors des pics.
Déplacez vos données en toute simplicité
Mettez vos données en miroir sans middleware
Grâce à la mise en miroir des données, répliquez vos données Postgres dans Snowflake sans pipelines manuels. Vous pourrez :
- Synchroniser automatiquement vos environnements Postgres et analytiques.
- Configurer une seule fois et modifier la fréquence de synchronisation en quelques clics.
- Vous affranchir de de la maintenance de votre infrastructure.
CAS D’USAGE
Boostez vos applications et votre IA grâce à une plateforme fiable
Magasin opérationnel
Profitez de Snowflake Postgres comme magasin opérationnel pour vos applications. Les développeurs peuvent utiliser leurs extensions, clients et ORM préférés pour migrer ou créer des applications.
Analyse en temps réel
Vérifiez en quelques secondes que vos données transactionnelles actualisées sont prêtes à l’analyse, afin que vos équipes puissent prendre des décisions stratégiques en se basant sur des informations exhaustives, et à jour.
Une IA et un développement d’applications modernes
Donnez vie à une nouvelle génération d’applications intelligentes. Appuyez-vous sur une architecture unifiée qui gère à la fois les transactions haut débit et les analyses à grande échelle.
fonctionnalité présentation
Mise en miroir
Répliquez les données Postgres vers Snowflake en continu en quelques clics.
Intégration du data lake
Déplacez des fichiers entre Postgres et votre data lake. Créez des tables partagées.
Haute disponibilité
Assurez le fonctionnement de votre entreprise grâce à la réplication et au basculement automatisés.
Compatibilité Postgres 100 %
Exploitez les extensions, les bibliothèques et les outils déjà adoptés par vos développeurs.
Capacités de sécurité avancées
Protégez vos données à l’aide de clés autogérées et d’une connectivité réseau privée.
Intégration de l’IA Snowflake
Créez des agents et des applications qui raisonnent sur les données Postgres en utilisant Cortex AI.
Snowflake Postgres
Questions fréquentes
Vous avez des questions sur Snowflake Postgres ? Nous sommes là pour vous répondre. Voici quelques-unes des questions les plus courantes pour vous aider à en comprendre le fonctionnement et comment vous lancer.
Oui, Snowflake Postgres est compatible à 100 % avec PostgreSQL open source. Notre objectif est d’offrir une expérience Postgre authentique que vos développeurs retrouveront naturellement, afin que vous puissiez continuer à utiliser, sans modifier votre code, les pilotes, les outils, les ORM et les extensions qu’ils ont déjà adoptés. Nous améliorons par ailleurs cette expérience grâce aux avantages uniques de la plateforme Snowflake.
Snowflake Postgres suit le modèle familier de tarification à l’utilisation de Snowflake et propose un rapport prix/performances de classe mondiale pour vos applications les plus exigeantes. Vous choisissez la famille d’instances et la taille appropriées à votre workload, ainsi que la quantité de stockage que vous souhaitez provisionner. Vous pouvez ainsi exploiter votre contrat Snowflake existant.
Grâce à notre compatibilité totale, la migration est simple. Vous pouvez utiliser les outils Postgres standard tels que pg_dump et pg_restore pour migrer en toute simplicité la plupart des bases de données Postgres existantes vers Snowflake Postgres. Les bases de données plus volumineuses nécessitent généralement des commandes COPY pour décharger et charger les données. Pour la plupart des applications, il n’est pas nécessaire de modifier le code.
La mise en miroir des données réplique les données de Postgres dans votre environnement analytique, et synchronise les mises à jour en quelques secondes. Choisissez votre fréquence de réplication et laissez-la s’exécuter. Pas besoin d’outils supplémentaires.
Oui. Transférez des fichiers dans les deux sens entre Postgres et la plateforme analytique Snowflake à l’aide de zones de préparation internes ou d’un stockage d’objets externe. Créez des Iceberg Tables partagées qui offrent aux deux bases de données une vue unifiée et interrogez les données en place sans les copier.