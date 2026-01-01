Grâce à notre compatibilité totale, la migration est simple. Vous pouvez utiliser les outils Postgres standard tels que pg_dump et pg_restore pour migrer en toute simplicité la plupart des bases de données Postgres existantes vers Snowflake Postgres. Les bases de données plus volumineuses nécessitent généralement des commandes COPY pour décharger et charger les données. Pour la plupart des applications, il n’est pas nécessaire de modifier le code.