TéléchargerSnowflake CoCo
Télécharger Desktop pour Mac
Installer CoCo en CLI
MacOS / Linux / Windows (WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows (natif)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Consultez la documentation Snowflake pour obtenir de l’aide, un dépannage et des guides pour nos fonctionnalités :
Preview soumise aux conditions de Snowflake
Snowflake CoCo Desktop
Questions fréquentes
Vous avez des questions sur Snowflake CoCo Desktop ? Nous sommes là pour vous répondre. Voici quelques-unes des questions les plus courantes pour vous aider à en comprendre le fonctionnement et comment vous lancer.
Ai-je besoin d’un compte Snowflake pour utiliser CoCo Desktop ?
Oui. CoCo Desktop nécessite un compte Snowflake avec Cortex Code. Cliquez sur ce lien pour découvrir CoCo plus en détail. Si vous n’avez pas encore de compte, contactez votre administrateur Snowflake ou inscrivez-vous pour essayer Snowflake.
Comment connecter CoCo Desktop à mon compte Snowflake ?
Lorsque vous lancez CoCo Desktop pour la première fois, sélectionnez la méthode d'authentification « Se connecter avec SSO » et authentifiez-vous via le fournisseur d'identité de votre organisation. CoCo établira automatiquement une connexion sécurisée à votre compte Snowflake. Il n’est pas nécessaire de modifier manuellement les fichiers de configuration.
Comment connecter CoCo Desktop à mes outils ?
CoCo Desktop prend en charge les serveurs MCP (Model Context Protocol), ce qui vous permet de vous connecter à des outils tels que Google Workspace, Jira, GitHub, et bien d'autres. Allez dans la partie Agent Settings > MCP Connectors, ou demandez à votre administrateur Snowflake d’activer des connecteurs pour votre compte.
Mon ordinateur doit-il rester allumé pour que les tâches s’exécutent ?
Oui. CoCo Desktop s’exécute localement sur votre machine. Si vous fermez ou arrêtez l’application d’une manière ou d’une autre, les sessions en cours se mettent en pause. Vous pourrez les reprendre lorsque vous rouvrirez l’application.
Où puis-je obtenir de l’aide ou en savoir plus ?
Consultez la documentation CoCo Desktop pour obtenir de l’aide lors de l’installation, un éventuel dépannage et consulter nos guides des différentes fonctionnalités.