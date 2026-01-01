Comment connecter CoCo Desktop à mes outils ?

CoCo Desktop prend en charge les serveurs MCP (Model Context Protocol), ce qui vous permet de vous connecter à des outils tels que Google Workspace, Jira, GitHub, et bien d'autres. Allez dans la partie Agent Settings > MCP Connectors, ou demandez à votre administrateur Snowflake d’activer des connecteurs pour votre compte.