Oui. Les Adaptive Warehouses utilisent Adaptive Compute, un nouveau moteur de calcul qui choisit automatiquement les ressources les plus adaptées à chaque requête et les partage efficacement entre les différents usages du compte.

Contrairement aux entrepôts standards Gen 1 et Gen 2, Adaptive Compute repose sur une architecture entièrement nouvelle. Les entrepôts Gen 2 restent des entrepôts classiques, mais bénéficient d'une infrastructure matérielle modernisée et d'optimisations de performances par rapport aux Gen 1.

Les entrepôts optimisés pour Snowpark répondent quant à eux à un besoin différent : ils sont conçus pour les charges de travail Snowpark exigeantes, notamment celles qui nécessitent davantage de mémoire ou des caractéristiques processeur spécifiques.