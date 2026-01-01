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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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FONCTIONNALITÉ

Snowflake Adaptive Compute

Et si votre infrastructure de calcul s’optimisait toute seule ? Avec Snowflake Adaptive Compute, les ressources s’ajustent automatiquement à chaque charge de travail pour offrir les performances attendues, sans réglages manuels ni surdimensionnement. Définissez vos objectifs, Snowflake se charge du reste.

Snowflake Adaptive Compute: Performance That Adapts

Optimisez vos performances sans effort

Les bonnes ressources, au bon moment, automatiquement. Snowflake optimise en permanence les ressources de calcul pour garantir des performances optimales sans intervention manuelle. Réduisez la complexité opérationnelle et laissez vos équipes se concentrer sur l’analyse, l’innovation et la création de valeur.

Simplifiez les opérations avec l’AI Data Cloud

Des performances prévisibles, sans surcharge opérationnelle. Snowflake Adaptive Compute optimise en continu les ressources de calcul pour l'ensemble de vos charges de travail, qu'il s’agisse de projets d’IA ou d’applications de données à grande échelle.

Évoluez intelligemment avec une plateforme simple et intuitive

Une charge opérationnelle soulagée des complexités du dimensionnement. Simplifiez vos opérations et bénéficiez de performances optimales à l’échelle.

Avantages

Adaptation automatiqueà vos charges de travail

Simplifiez vos processus

Évolutivité sans dimensionnement manuel ni réglage

Le calcul adaptatif de Snowflake ajuste automatiquement les ressources en fonction des exigences d’un workload en temps réel. Votre équipe peut se concentrer sur les informations extraites des données plutôt que sur la gestion de l’infrastructure.

Gérer les surcharges

Bénéficiez d’un traitement ultra-rapide, même en période de pics d’activité

Même lors des pics d’activité les plus intenses, vos tableaux de bord, analyses et applications critiques restent rapides et réactifs. Adaptive Compute détecte automatiquement les hausses de charge et ajuste les ressources en temps réel afin de préserver les performances et d’accélérer l’exécution des traitements.

S’adapter à la demande

Ajustez les ressources aux besoins de chaque workload

Snowflake Adaptive Compute ajuste automatiquement les ressources aux besoins de chaque charge de travail. Les entrepôts Snowflake de 2e génération garantissent des performances constantes pour les analyses quotidiennes, tandis que les entrepôts interactifs et optimisés pour Snowpark étendent ces capacités aux cas d’usage avancés de machine learning et aux applications destinées aux utilisateurs finaux.

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Répondez à tous vos besoins de calculavec l’écosystème Snowflake

Adaptatif

Adapte automatiquement le calcul à la hausse ou à la baisse à la demande

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Interactif

Faible latence, même sous forte concurrence

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Gen 1

Architecture de génération antérieure avec une évolutivité limitée

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Gen 2

Accélération de la performance d’une requête et amélioration de la simultanéité

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Calcul adaptatif

Questions fréquentes

Vous trouverez ici des réponses sur le calcul adaptatif.

Oui. Les Adaptive Warehouses utilisent Adaptive Compute, un nouveau moteur de calcul qui choisit automatiquement les ressources les plus adaptées à chaque requête et les partage efficacement entre les différents usages du compte.

Contrairement aux entrepôts standards Gen 1 et Gen 2, Adaptive Compute repose sur une architecture entièrement nouvelle. Les entrepôts Gen 2 restent des entrepôts classiques, mais bénéficient d'une infrastructure matérielle modernisée et d'optimisations de performances par rapport aux Gen 1.

Les entrepôts optimisés pour Snowpark répondent quant à eux à un besoin différent : ils sont conçus pour les charges de travail Snowpark exigeantes, notamment celles qui nécessitent davantage de mémoire ou des caractéristiques processeur spécifiques.

La conversion d'un entrepôt standard vers un entrepôt adaptatif s'effectue à l'aide d'une simple commande ALTER, sans interruption de service.

Les équipes peuvent ainsi migrer leurs charges de travail de production vers Adaptive Warehouses, par lots. La conversion préserve les éléments existants, notamment les noms d'entrepôts, les politiques de gouvernance, les autorisations d'accès ainsi que les mécanismes de suivi et de refacturation des coûts

Oui, la plateforme de Snowflake est un service entièrement géré avec de nombreuses fonctionnalités serverless. Pendant que vous configurez des entrepôts virtuels, Snowflake s’occupe de l’infrastructure sous-jacente, de l’évolutivité et de la maintenance.

Adaptive est actuellement disponible dans les régions AWS : US West 2 (Oregon), EU West 1 (Ireland), et AP Northeast 1 (Tokyo)..

Oui. La sécurité et la gouvernance font partie intégrante de la plateforme Snowflake.

Snowflake propose des fonctionnalités natives telles que le chiffrement de bout en bout, le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), les politiques réseau, l'authentification multifacteur et le masquage des données.

Pour aller plus loin, Snowflake Horizon fournit une vue unifiée de la gouvernance grâce à des capacités de découverte des données, de conformité, de suivi des accès et d'étiquetage des objets.

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Déclarations prévisionnelles : Ce contenu contient des déclarations prévisionnelles, notamment sur nos futures offres de produits, et ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10-Q pour en savoir plus.