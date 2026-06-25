Un audit de gouvernance n’est efficace que si l’on dispose de preuves pour le mener à bien. Les capacités de gouvernance intégrées de Snowflake correspondent directement aux principaux domaines d’audit, en mettant en évidence les métadonnées, les points d’attachement des politiques et les registres d’accès que les évaluations exigent généralement.

Pour la classification, Snowflake Horizon dispose de fonctionnalités de classification des données sensibles et d’étiquetage des objets. Elles permettent aux équipes de catégoriser les données potentiellement sensibles et de leur associer des tags réutilisables dans les workflows de gouvernance. Il documente également comment l’étiquetage peut être combiné au masquage afin que les contrôles suivent la classification de manière plus cohérente.

Pour l’application du contrôle d’accès, Horizon prend en charge les politiques de masquage et les politiques d’accès aux lignes au niveau de la couche de données, ce qui permet aux auditeurs de vérifier si la protection est associée au niveau de la table, de la vue ou de la colonne, plutôt que de supposer qu’elle existe en amont dans la logique de l’application. Il fournit également des références de politiques et d’étiquettes qui peuvent aider les équipes à vérifier précisément où les contrôles de gouvernance sont effectivement appliqués.

Pour l’auditabilité, l’audit de l’historique des accès des utilisateurs peut être effectué via la vue ACCESS_HISTORY, avec un affichage par requête pour des objets tels que les tables, les vues et les colonnes.

Pour la qualité des données, Snowflake fournit des fonctions de métriques de données système intégrées, et sa documentation sur la qualité des données décrit la validation continue de l’état des données ainsi que les pages de surveillance dans Snowsight qui affichent les résultats et les analyses pour les fonctions de métriques de données associées.

Ensemble, ces capacités offrent aux équipes de gouvernance un accès continu aux preuves requises par un audit, sans attendre un cycle d’examen formel pour révéler les lacunes.

Découvrez comment les capacités natives de Snowflake, telles que la surveillance des données sensibles, peuvent détecter simplement ces informations et vous en offrir une vue exhaustive :