OLTP vs. OLAP : différences et applications

Les systèmes OLAP et OLTP sont des processus distincts qui se démarquent historiquement par des besoins uniques en matière de traitement et de stockage des données. Cependant, de nombreuses entreprises ne se posent généralement pas la question du choix entre les deux. Certaines équipes ont besoin de l’un, tandis que d’autres ont besoin des deux. Voici les principales différences entre ces systèmes.

Finalité

La grande différence entre les systèmes OLAP et OLTP réside dans leur principale finalité. Un système OLAP peut traiter rapidement de grandes quantités de données, en permettant leur analyse approfondie selon des dimensions multiples, afin de faciliter la prise de décision et la résolution des problèmes. Les équipes peuvent alors s’appuyer sur ces données à ces deux fins.

Les systèmes OLTP, quant à eux, sont conçus pour traiter d’importants volumes de données transactionnelles impliquant plusieurs utilisateurs. Les bases de données relationnelles mettent à jour, insèrent ou suppriment rapidement de petites quantités de données en temps réel. La plupart des systèmes OLTP sont utilisés pour exécuter des transactions, comme des réservations en ligne d’hôtel, des transactions bancaires sur mobile, des achats de e-commerce ou encore des paiements en boutique. Nombre de systèmes OLAP extraient leurs données de bases de données OLTP via un pipeline ETL et peuvent fournir des informations telles que des analyses de l’activité et des performances de DAB au fil du temps.

Pour faire simple, les entreprises utilisent des systèmes OLTP pour mener leurs activités, tandis que des systèmes OLAP les aident à comprendre ces activités.

Sources de données

Le schéma multidimensionnel du système OLAP est bien adapté aux requêtes complexes interrogeant des jeux de données multiples, comme des données historiques et actuelles, y compris des sources OLTP comme nous l’avons déjà mentionné. Un système OLTP stocke quant à lui des données transactionnelles dans une base de données relationnelle optimisée pour gérer les volumes importants de données transactionnelles acheminées vers ce système.

Mises à jour et sauvegardes

Les systèmes OLAP sont conçus pour traiter des requêtes incluant des milliers, voire des millions de lignes de données. Les données peuvent être mises à jour tous les jours, voire toutes les heures, en fonction des besoins de l’entreprise. Inversement, les systèmes OLTP mettent généralement à jour quelques lignes de données en même temps, en temps réel ou quasi réel. De plus, les systèmes OLTP sont également sauvegardés bien plus fréquemment que les systèmes OLAP. En effet, les systèmes OLTP étant des outils de traitement de transactions par leur nature, ils nécessitent des sauvegardes régulières afin de maintenir les activités commerciales et de faciliter la conformité aux obligations réglementaires et juridiques applicables. À l’opposé, toute perte de données subie sur un système OLAP peut être corrigée, simplement en chargeant à nouveau les données perdues depuis leur source d’origine.

Rapidité

Par définition, les systèmes OLTP offrent des délais de réponse qui se mesurent en millisecondes. Les bases de données OLAP traitent bien plus de données, avec des délais de réponse par conséquent plus lents. En fonction de la technologie utilisée et de la quantité de données traitées, les délais de réponse d’un système OLAP peuvent varier d’une seconde à plusieurs heures.

Capacité de stockage de données

En supposant que les données transactionnelles historiques sont archivées, les systèmes OLTP nécessitent des capacités de stockage de données relativement modestes. À l’inverse, les systèmes OLAP requièrent d’immenses capacités de stockage de données pour fonctionner. La taille même des données agrégées requises dans les applications OLAP nécessite le recours à un data warehouse dans le cloud de pointe, capable de répondre à des exigences de stockage considérables.

Utilisateurs cibles

Les systèmes OLTP sont destinés au grand public et sont conçus pour être utilisés par des travailleurs en première ligne, comme des vendeurs en magasin ou des spécialistes des réservations hôtelières, ainsi que par des acheteurs en ligne. Les systèmes OLAP sont quant à eux destinés aux entreprises et sont utilisés par des data scientists, des analystes et des utilisateurs métiers, comme des chefs d’équipe ou des dirigeants. Ces décideurs accèdent aux données en utilisant des tableaux de bord d’analyse.