Les normes de gouvernance des données sont des références de bonnes pratiques publiées qui aident les entreprises à définir comment la gouvernance doit être structurée, mesurée et améliorée. Elles fournissent généralement une terminologie commune, des principes, des domaines de contrôle ou des critères d’évaluation qu’un programme de gouvernance peut suivre.

Les normes diffèrent des réglementations, qui sont juridiquement contraignantes. Elles se distinguent également des frameworks, qui décrivent généralement la manière dont une entreprise opérationnalise la gouvernance en interne.

La différence devient plus claire lorsqu’on l’examine sous l’angle de la fonction.