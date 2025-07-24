En quoi consiste la GRC (gouvernance, gestion des risques et conformité) ?

Examinons les aspects essentiels de la GRC :

Gouvernance : rôles et responsabilités

La gouvernance comprend le framework et les processus qui guident la prise de décision et favorisent la responsabilisation au sein de l’entreprise. Elle définit les rôles et les responsabilités des cadres, des dirigeants et des collaborateurs, ainsi que leur hiérarchie et la répartition claire de leurs tâches. Une gouvernance efficace favorise la prise de décision et la transparence, et encourage un comportement éthique au sein de l’entreprise.

Gestion des risques : identification et atténuation des risques

La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs de l’entreprise. En identifiant de manière proactive les risques, les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies pour minimiser leur impact et se protéger contre d’éventuelles pertes. Elle implique de réaliser des évaluations des risques, d’élaborer des plans d’atténuation, ainsi que de surveiller et d’examiner régulièrement les risques afin de suivre l’efficacité des stratégies.

Conformité : respect des réglementations et des normes

La conformité désigne le processus de respect des lois, réglementations et normes pertinentes du secteur qui gouvernent les opérations de l’entreprise. Elle permet de vérifier que les entreprises opèrent dans le respect des limites légales et éthiques, ce qui réduit le risque d’amendes, de sanctions et d’atteinte à leur réputation. Les activités de conformité comprennent la compréhension des réglementations applicables, la mise en place de contrôles internes, la réalisation d’audits et la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier à toute non‑conformité identifiée.

L’intégration de ces aspects essentiels de gouvernance, de gestion des risques et de conformité dans leurs opérations permet aux entreprises d’améliorer leurs performances globales, de réduire leur exposition aux risques et d’instaurer une relation de confiance avec leurs parties prenantes.