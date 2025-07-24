OLTP vs. OLAP: Diferencias y aplicaciones

Los sistemas OLAP y OLTP son procesos distintos que históricamente se han mantenido separados debido a sus diferentes necesidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Sin embargo, muchas organizaciones normalmente no eligen uno u otro. Algunos equipos necesitan uno de los dos, mientras que otros necesitan ambos. Estas son las principales diferencias que hay entre los dos.

Finalidad

La principal distinción entre OLAP y OLTP es la finalidad básica de cada sistema. Un sistema OLAP puede procesar grandes cantidades de datos con rapidez, lo que permite hacer análisis de datos exhaustivos en varias dimensiones para que los equipos puedan tomar decisiones y resolver problemas.

Por otro lado, los sistemas OLTP están diseñados para gestionar grandes volúmenes de datos transaccionales con varios usuarios. Las bases de datos relacionales actualizan, insertan o eliminan con rapidez pequeñas cantidades de datos en tiempo real. La mayoría de los sistemas OLTP se utilizan para ejecutar transacciones, como reservas de hoteles en línea, transacciones de banca móvil, compras de comercio electrónico o pagos en tiendas. Muchos sistemas OLAP extraen sus datos de bases de datos OLTP a través de un flujo de extracción, transformación y carga (ETL), y pueden proporcionar información, por ejemplo, al analizar la actividad y el rendimiento de los cajeros automáticos a lo largo del tiempo.

En resumen, las organizaciones utilizan sistemas OLTP para gestionar el negocio y sistemas OLAP para entenderlo.

Fuentes de datos

El esquema multidimensional del sistema OLAP es adecuado para ejecutar consultas complejas que extraen información de distintos conjuntos de datos, como datos históricos y actuales, incluidos los de fuentes de OLTP, como ya hemos mencionado. Un sistema OLTP almacena los datos de las transacciones en una base de datos relacional optimizada para gestionar los grandes volúmenes de datos transaccionales canalizados a dicho sistema.

Actualizaciones y copias de seguridad

Los sistemas OLAP están diseñados para procesar consultas que incluyen entre miles y millones de filas de datos. Los datos se pueden actualizar cada hora o cada día, en función de las necesidades de la organización. En cambio, los sistemas OLTP normalmente actualizan unas pocas filas de datos cada vez, y lo hacen en tiempo real o prácticamente al instante. Las copias de seguridad de los sistemas OLTP se llevan a cabo más mucho frecuentemente que las de los sistemas OLAP. Esto se debe a que el sistema OLTP es una herramienta de procesamiento de transacciones por naturaleza y, por tanto, es indispensable hacer copias de seguridad regulares para mantener las operaciones empresariales y facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que correspondan. Cualquier pérdida de datos sufrida en un sistema de OLAP puede corregirse simplemente volviendo a cargar los datos perdidos desde la fuente original.

Velocidad

Por definición, los sistemas OLTP presentan tiempos de respuesta de milisegundos. Las bases de datos OLAP procesan muchos más datos, por lo que sus tiempos de respuesta son más lentos. En función de la tecnología utilizada y de la cantidad de datos que se procesen, los tiempos de respuesta de un sistema OLAP pueden oscilar entre un segundo y varias horas.

Capacidad de almacenamiento de datos

Siempre que se archiven los datos transaccionales históricos, los sistemas OLTP requieren un almacenamiento de datos relativamente modesto. Por el contrario, los sistemas de OLAP requieren una gran capacidad de almacenamiento de datos para funcionar. Debido al gigantesco volumen de datos agregados necesarios para las aplicaciones OLAP, se debe emplear un almacén de datos en la nube moderno que pueda responder a unos requisitos de almacenamiento muy exigentes.

Usuarios objetivo

Los sistemas OLTP están orientados al cliente y diseñados para trabajadores de primera línea, como empleados de tiendas y especialistas en reservas de hoteles, así para como compradores en línea. Los sistemas OLAP están orientados al negocio, y los usan tanto científicos de datos y analistas como usuarios empresariales, por ejemplo, responsables de equipos o directores ejecutivos. Estos responsables de la toma de decisiones acceden a los datos mediante paneles de analíticas.