OLTP vs. OLAP: Diferencias y aplicaciones
El procesamiento analítico en línea (OLAP) y el procesamiento de transacciones en línea (OLTP) son dos sistemas esenciales de procesamiento de datos que se usan ampliamente en numerosas empresas y organizaciones, pero que presentan diferencias clave.
- Descripción general
- Principales diferencias entre OLAP y OLTP
- Aplicaciones OLTP
- Aplicaciones OLAP
- Recursos
Descripción general
Para poder usar los datos, hay que procesarlos primero. El procesamiento analítico en línea (OLAP) y el procesamiento de transacciones en línea (OLTP) son dos sistemas esenciales de procesamiento de datos utilizados en empresas y organizaciones de todo tipo. Mientras que el sistema OLAP se utiliza para el análisis de datos complejos, el sistema OLTP se emplea para el procesamiento en tiempo real de transacciones en línea a escala. Aunque el propósito y el método de procesamiento de los datos de cada sistema son diferentes, tanto los sistemas OLAP como OLTP resultan valiosos para resolver problemas empresariales complejos: el primero para comprender mejor la empresa y el segundo para desempeñar la actividad de manera más eficiente. A continuación, vamos a profundizar en las diferencias entre OLAP y OLTP y a explorar sus distintas aplicaciones.
Principales diferencias entre OLAP y OLTP
Los sistemas OLAP y OLTP son procesos distintos que históricamente se han mantenido separados debido a sus diferentes necesidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Sin embargo, muchas organizaciones normalmente no eligen uno u otro. Algunos equipos necesitan uno de los dos, mientras que otros necesitan ambos. Estas son las principales diferencias que hay entre los dos.
Finalidad
La principal distinción entre OLAP y OLTP es la finalidad básica de cada sistema. Un sistema OLAP puede procesar grandes cantidades de datos con rapidez, lo que permite hacer análisis de datos exhaustivos en varias dimensiones para que los equipos puedan tomar decisiones y resolver problemas.
Por otro lado, los sistemas OLTP están diseñados para gestionar grandes volúmenes de datos transaccionales con varios usuarios. Las bases de datos relacionales actualizan, insertan o eliminan con rapidez pequeñas cantidades de datos en tiempo real. La mayoría de los sistemas OLTP se utilizan para ejecutar transacciones, como reservas de hoteles en línea, transacciones de banca móvil, compras de comercio electrónico o pagos en tiendas. Muchos sistemas OLAP extraen sus datos de bases de datos OLTP a través de un flujo de extracción, transformación y carga (ETL), y pueden proporcionar información, por ejemplo, al analizar la actividad y el rendimiento de los cajeros automáticos a lo largo del tiempo.
En resumen, las organizaciones utilizan sistemas OLTP para gestionar el negocio y sistemas OLAP para entenderlo.
Fuentes de datos
El esquema multidimensional del sistema OLAP es adecuado para ejecutar consultas complejas que extraen información de distintos conjuntos de datos, como datos históricos y actuales, incluidos los de fuentes de OLTP, como ya hemos mencionado. Un sistema OLTP almacena los datos de las transacciones en una base de datos relacional optimizada para gestionar los grandes volúmenes de datos transaccionales canalizados a dicho sistema.
Actualizaciones y copias de seguridad
Los sistemas OLAP están diseñados para procesar consultas que incluyen entre miles y millones de filas de datos. Los datos se pueden actualizar cada hora o cada día, en función de las necesidades de la organización. En cambio, los sistemas OLTP normalmente actualizan unas pocas filas de datos cada vez, y lo hacen en tiempo real o prácticamente al instante. Las copias de seguridad de los sistemas OLTP se llevan a cabo más mucho frecuentemente que las de los sistemas OLAP. Esto se debe a que el sistema OLTP es una herramienta de procesamiento de transacciones por naturaleza y, por tanto, es indispensable hacer copias de seguridad regulares para mantener las operaciones empresariales y facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que correspondan. Cualquier pérdida de datos sufrida en un sistema de OLAP puede corregirse simplemente volviendo a cargar los datos perdidos desde la fuente original.
Velocidad
Por definición, los sistemas OLTP presentan tiempos de respuesta de milisegundos. Las bases de datos OLAP procesan muchos más datos, por lo que sus tiempos de respuesta son más lentos. En función de la tecnología utilizada y de la cantidad de datos que se procesen, los tiempos de respuesta de un sistema OLAP pueden oscilar entre un segundo y varias horas.
Capacidad de almacenamiento de datos
Siempre que se archiven los datos transaccionales históricos, los sistemas OLTP requieren un almacenamiento de datos relativamente modesto. Por el contrario, los sistemas de OLAP requieren una gran capacidad de almacenamiento de datos para funcionar. Debido al gigantesco volumen de datos agregados necesarios para las aplicaciones OLAP, se debe emplear un almacén de datos en la nube moderno que pueda responder a unos requisitos de almacenamiento muy exigentes.
Usuarios objetivo
Los sistemas OLTP están orientados al cliente y diseñados para trabajadores de primera línea, como empleados de tiendas y especialistas en reservas de hoteles, así para como compradores en línea. Los sistemas OLAP están orientados al negocio, y los usan tanto científicos de datos y analistas como usuarios empresariales, por ejemplo, responsables de equipos o directores ejecutivos. Estos responsables de la toma de decisiones acceden a los datos mediante paneles de analíticas.
Aplicaciones OLTP
Las bases de datos OLTP desempeñan un papel crucial para una amplia gama de aplicaciones empresariales y de consumo fundamentales, ya que facilitan un procesamiento de transacciones fluido y en tiempo real. En contextos empresariales, estas bases de datos son responsables de varias tareas esenciales, como el acceso al instante del personal del centro de llamadas a la información del cliente durante las llamadas telefónicas, la introducción y gestión eficientes de los pedidos en los almacenes, el procesamiento de transacciones financieras en línea de forma segura y la gestión de otras operaciones urgentes.
Los sistemas OLTP son igualmente importantes en las aplicaciones para los consumidores, en las que las rápidas capacidades de procesamiento de datos permiten ofrecer experiencias de usuario fluidas. Las aplicaciones basadas en sistemas OLTP proporcionan ventajas a los consumidores de distintas formas, por ejemplo, al permitir enviar mensajes de texto al instante, reservar alquileres vacacionales con comprobaciones de disponibilidad en tiempo real y hacer compras rápido y sin complicaciones en los servicios de comida a domicilio.
Al utilizar bases de datos OLTP, las empresas obtienen tiempos de respuesta rápidos y una gestión de datos fiable para sus necesidades operativas diarias, y los consumidores pueden disfrutar de interacciones y transacciones fluidas en sus experiencias en línea. Estas bases de datos constituyen la columna vertebral de muchos sistemas esenciales y ayudan a garantizar que las necesidades de datos en tiempo real se cubran con eficiencia y eficacia en distintos ámbitos de las interacciones entre empresas y consumidores.
Aplicaciones OLAP
A diferencia del sistema OLTP, el sistema OLAP se centra en consultar datos para su análisis. Las organizaciones utilizan el sistema OLAP para impulsar sus negocios en varios sectores, como la sanidad, la fabricación y la publicidad.
Sector sanitario: La capacidad del sistema OLAP para profundizar en conjuntos de datos permite a los proveedores sanitarios hacer análisis exhaustivos de los resultados de salud al utilizar una gran variedad de dimensiones de datos. Así, pueden tener en cuenta factores cruciales, como la duración de las estancias en el hospital, los proveedores sanitarios participantes, los diagnósticos médicos y los datos demográficos de los pacientes. Esto les permite obtener información valiosa, mejorar la atención al paciente y tomar decisiones fundamentadas para obtener mejores resultados sanitarios.
Fabricación: Las versátiles capacidades del sistema OLAP proporcionan información valiosa sobre diversos aspectos de las operaciones. Los fabricantes pueden examinar la rentabilidad de cada cliente y producto para mejorar la planificación estratégica y la asignación de recursos. Además, el sistema OLAP ayuda en la previsión de la oferta y la demanda, lo que permite a los fabricantes optimizar sus procesos de producción y gestión del inventario. El análisis de varianza que ofrece el sistema OLAP ayuda a identificar áreas de mejora, a optimizar las operaciones y a mejorar la eficiencia general.
Publicidad: El sistema OLAP desempeña un papel fundamental en el procesamiento de los datos de los clientes y en el análisis detallado. Los anunciantes aprovechan las capacidades del sistema OLAP para conocer en profundidad el comportamiento de los clientes, los patrones de abandono y los niveles de interacción. Con este conocimiento, pueden perfeccionar sus estrategias publicitarias, adaptar las campañas a públicos objetivo específicos y trabajar para aumentar el valor del tiempo de vida del cliente, lo que en última instancia genera un mayor retorno de la inversión en marketing.
La versatilidad y la destreza analítica del sistema OLAP capacita a las organizaciones en varios ámbitos al brindarles información práctica y, por tanto, una ventaja competitiva en un panorama empresarial en constante evolución. Su adopción generalizada en todos los sectores es un testimonio de su eficacia para transformar los datos sin procesar en información valiosa que ayuda a mejorar la toma de decisiones e impulsa el éxito empresarial general.