¿Qué es una data clean room? Cómo funciona y casos de uso

Una data clean room es un entorno seguro y controlado que permite a varias empresas o divisiones de una empresa reunir datos para hacer análisis conjuntos. Se pueden establecer directrices internas sobre clean rooms para armonizar el tratamiento de datos y el data sharing con las normativas fundamentales de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA) de EE. UU. y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). En las data clean room, la información de identificación personal (PII) se puede anonimizar.

El caso de uso más popular de las data clean rooms es la vinculación de datos anonimizados de marketing y publicidad de distintas partes para su atribución. Es posible configurar las data clean rooms para evitar la exposición de datos que podrían identificar a usuarios específicos, lo que ayudaría a los usuarios de las data clean rooms a cumplir los requisitos de privacidad.