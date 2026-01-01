dbt Project on Snowflake

dbt Projects on Snowflakeは、 Snowflakeタスクとネイティブに統合されています。標準のSnowflake Task DDLを使用することで、外部のオーケストレーターを必要とすることなく、プロジェクト全体のや特定のモデルを対象としたスケジュールを設定できます。これにより、パイプラインのスケジュール実行を、データやリネージとともにSnowflake内部で完結できるようになります。