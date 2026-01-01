Model Serving: Die Runtime-Schicht, die ML in der Produktion am Laufen hält

Der richtige Serving-Modus hängt davon ab, wie Vorhersagen konsumiert werden. Einige Workloads benötigen Antworten mit geringer Latenz für einzelne Anfragen. Andere benötigen High-Throughput-Scoring über große Datasets hinweg. In einigen Anwendungen konsumiert die Serving-Schicht einen kontinuierlichen Stream von Ereignissen; in anderen läuft das Modell auf einem Gerät oder am Netzwerkrand.

Serving-Modus Typische Latenz Durchsatzprofil Gängige Infrastrukturanforderungen Online-Inferenz Millisekunden bis Sekunden Anfragegesteuert, oft variabel Modell-Endpunkt, Autoscaling, Routing, Observability Batch-Scoring Minuten bis Stunden Großvolumiges Scoring über Datasets Geplante Jobs, Rechenressourcen-Orchestrierung, Datenzugriffskontrollen Streaming-Inferenz Nahezu in Echtzeit Kontinuierlicher Ereignisfluss Stream-Verarbeitung, Feature-Aktualität, Scoring mit geringer Latenz Edge-Bereitstellung Lokales Gerät oder Edge-Latenz Verteilt über Geräte oder Standorte Modellpaketierung, lokale Runtime, Update-Management

Online-Inferenz ist der Modus, der am häufigsten mit einem Modell-Endpunkt in Verbindung gebracht wird. Eine Anwendung sendet eine Anfrage, normalerweise über REST oder gRPC, und das Modell gibt eine Vorhersage schnell genug für die Nutzer:innen oder das System zurück, die auf die Antwort warten. Betrugserkennung, Empfehlungen, Personalisierung und Such-Ranking verwenden dieses Muster häufig, da die Vorhersage eine unmittelbare Entscheidung beeinflusst.

Batch-Scoring funktioniert anders. Anstatt auf eine Anfrage nach der anderen zu antworten, führt das Modell die Inferenz nach einem Zeitplan über ein Dataset aus. Beispielsweise könnte ein Modell zur Kundenabwanderung jede Nacht Konten bewerten oder ein Modell zur Nachfrageprognose jeden Morgen die Projektionen aktualisieren. Da keine Nutzer:innen auf eine Antwort warten, sind Durchsatz und Kosteneffizienz in der Regel wichtiger als Latenzen im Subsekundenbereich.

Bei der Streaming-Inferenz konsumiert das Modell Ereignisse aus einem Stream und gibt Vorhersagen zurück, sobald neue Daten eintreffen. Ein IoT-Anomalieerkennungsmodell könnte beispielsweise Sensormesswerte bei ihrem Eintreffen auswerten, anstatt auf einen nächtlichen Batch-Job zu warten.

Die Edge-Bereitstellung rückt das Modell näher an die Quelle der Aktivität. Wenn ein Gerät offline arbeiten muss, Round-Trip-Latenzen vermieden werden sollen oder Daten lokal gehalten werden müssen, ist das Serving von einem zentralisierten Endpunkt aus ungeeignet. In diesen Fällen läuft das Modell auf dem Gerät oder am Netzwerkrand, mit einem separaten Prozess für Paketierung, Verteilung, Updates und Monitoring.

Diese Modi existieren oft nebeneinander. Ein Unternehmen könnte Batch-Scoring für eine breite Kundensegmentierung, Online-Inferenz für Echtzeit-Angebote und Streaming-Inferenz für operative Warnungen verwenden. Die Wahl der Serving-Architektur ist wichtig, da jede eine andere Mischung aus Latenz-, Rechenressourcen-, Governance- und operativen Anforderungen mit sich bringt.