ML-Modellbereitstellung: Vom Training in die Produktion

Teams können Modelle auf verschiedene Weise bereitstellen, je nachdem, wo die Vorhersage erscheinen muss, wie schnell das System sie benötigt und wohin die Ausgabe als Nächstes gehen muss. Einige Modelle bewerten Millionen von Datensätzen nach einem Zeitplan und schreiben die Ergebnisse in eine Tabelle zurück, während andere in Millisekunden auf Benutzeraktionen reagieren und eine Vorhersage zurückgeben, während eine Transaktion, Empfehlung oder Betrugsprüfung noch im Gange ist. In anderen Fällen läuft das Modell vollständig außerhalb einer zentralisierten Umgebung, auf einem Gerät mit begrenzter Rechenressource, Speicherkapazität und Konnektivität.

Batch-Bereitstellung

Bei der Batch-Bereitstellung bewertet ein Modell eine große Menge von Datensätzen nach einem definierten Zeitplan oder als Reaktion auf ein Daten-Pipeline-Ereignis. Beispielsweise könnte ein Churn-Modell jede Nacht alle aktiven Kund:innen bewerten, oder ein Betrugsmodell könnte Transaktionen in stündlichen Batches analysieren.

Die Batch-Bereitstellung funktioniert gut, wenn Vorhersagen nicht sofort zurückgegeben werden müssen. Es passt auch zu Workflows, bei denen die Eingaben bereits in analytischen Tabellen vorliegen und die Ausgabe als bewertete Spalte, Tabelle oder Feature für die nachgelagerte Nutzung zurückgeschrieben werden kann.

Der Kompromiss ist die Latenz. Ein Batch-Modell kann effizient und einfacher zu verwalten sein, aber seine Vorhersagen sind nur so aktuell wie der Bewertungszeitplan. Für Anwendungsfälle, bei denen eine Entscheidung während einer Benutzersitzung, einer Transaktion oder eines operativen Ereignisses getroffen werden muss, ist eine Echtzeit-Bereitstellung in der Regel besser geeignet.

Echtzeit-Bereitstellung

Eine Echtzeit-Bereitstellung – manchmal auch Online-Bereitstellung genannt – stellt ein Modell über einen Endpunkt mit geringer Latenz bereit, der Vorhersagen synchron zurückgibt. Eine Anwendung sendet eine Anfrage, das Modell bewertet die Eingabe und die Anwendung verwendet die Ausgabe, während der Workflow noch im Gange ist.

Dieser Ansatz unterstützt Anwendungsfälle wie Betrugserkennung an der Kasse, Produktempfehlungen während einer Browsing-Sitzung, dynamische Preisgestaltung, Personalisierung oder Echtzeit-Risikobewertung. Da sich die Vorhersage auf dem kritischen Pfad befindet, muss die Bereitstellung Latenz, Verfügbarkeit, Skalierung und Fehlerbehandlung berücksichtigen.

In der Praxis stellt eine Echtzeit-Bereitstellung höhere Anforderungen an die Produktionsumgebung. Das Team muss wissen, was passiert, wenn Anfragen ansteigen, wenn das Modell einen Fehler zurückgibt, wenn Features fehlen oder wenn die neue Version für eine Teilmenge von Nutzer:innen schlechter abschneidet. Eine Bereitstellungsstrategie wie Canary, Blue-Green oder Shadow Mode, die wir gleich besprechen werden, kann das Risiko verringern, das neue Modell zu breit bereitzustellen, bevor sein Produktionsverhalten verstanden wird.

Serverlose und asynchrone Bereitstellung

Serverlose Bereitstellung ist nützlich, wenn Workloads sprunghaft, intermittierend oder im Voraus schwer zu dimensionieren sind. Anstatt eine dedizierte Infrastruktur kontinuierlich auszuführen, wird das Modell ausgeführt, wenn es durch ein Ereignis, eine Anfrage oder einen Job ausgelöst wird. Dies kann für Workloads nützlich sein, bei denen der Traffic ungleichmäßig ankommt oder bei denen Teams den operativen Aufwand reduzieren möchten.

Asynchrone Inferenz eignet sich für Szenarien, in denen eine Anfrage keine sofortige Antwort erfordert. Ein Workflow zur Dokumentenklassifizierung könnte beispielsweise eine Datei akzeptieren, die Anfrage in die Warteschlange stellen, das Modell ausführen und das Ergebnis zurückschreiben, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist. Für Workloads mit großen Payloads, lang laufende Aufgaben oder variable Traffic-Muster kann eine asynchrone Bereitstellung ein saubereres Betriebsmodell bieten, als alles durch einen synchronen Endpunkt zu zwingen.

Es ist wichtig, nicht nur zu betrachten, wo das Modell ausgeführt wird, sondern auch, wie der Rest des Systems auf die Ausgabe wartet, sie abruft und verwendet. Warteschlangen, Wiederholungsversuche, Statusverfolgung und Fehlerbehandlung werden Teil der Bereitstellungsarchitektur.

Edge-Bereitstellung

Bei der Edge-Bereitstellung läuft das Modell auf einem Gerät oder in einer lokalen Umgebung und nicht in einem zentralisierten Produktionssystem. Ein Modell könnte auf einem Mobiltelefon, Sensor, Fahrzeug, Fabrikgerät oder einer eingebetteten Anwendung ausgeführt werden, wo geringe Latenz, Offline-Betrieb oder Datenlokalität wichtig sind.

Die Edge-Bereitstellung führt Einschränkungen ein, die in zentralisierten Umgebungen nicht immer auftreten. Das Modell muss möglicherweise komprimiert, für begrenzte Rechenressourcen optimiert oder durch einen Geräteverwaltungsprozess aktualisiert werden. Auch die Überwachung ändert sich. Wenn Vorhersagen außerhalb der zentralen Plattform stattfinden, benötigen Teams eine Möglichkeit, Performance-Signale zu sammeln, Modellversionen zu verwalten und veraltete Modelle in einer verteilten Flotte auszumustern.

Für regulierte oder sicherheitskritische Anwendungsfälle wirft die Edge-Bereitstellung auch eine Governance-Frage auf: Wie kann das Unternehmen nachweisen, welche Modellversion zu einem bestimmten Zeitpunkt auf welchem Gerät aktiv war?